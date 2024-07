Design, Display und Haltbarkeit

Die Galaxy Watch Ultra und die Galaxy Watch 7 stellen den Höhepunkt von Samsungs Bemühungen um digitale Gesundheit dar und erfüllen mit ihren einzigartigen Funktionen unterschiedliche Bedürfnisse der Nutzer:innen. Mein erster Eindruck von den neuen Uhren: Sie sind stylisch, bieten Komfort und Haltbarkeit und haben ein tolles Display .

Stärken der Galaxy Watch 7 und Ultra:

Elegantes und langlebiges Design

Hohe Displayqualität mit 3000 Nits Helligkeit

Vielfältige Größen- und Farboptionen für die Watch 7

Schwächen der Galaxy Watch 7 und Ultra:

Die Galaxy Watch 7 ist ihrem Vorgänger ähnlich

Hohe Kosten für das Zubehör

Samsung Galaxy Watch Ultra

Die Galaxy Watch Ultra wurde für Extremsportler mit einem kühnen, robusten Design entwickelt. Sie ist in die Titan-Klasse 4 eingestuft und bietet damit eine außergewöhnliche Festigkeit und Haltbarkeit, die der von Titan ähnelt und sie sehr widerstandsfähig gegen Stöße, Wasser, Staub und raue Bedingungen macht. Mit einer Wasserdichtigkeit von 10ATM/IP68 hält sie auch den Tiefen und dem Druck bei extremen Wasseraktivitäten stand.

Das große Display der Galaxy Watch Ultra bietet viel Platz für zahlreiche Elemente auf den Zifferblättern und kann eine Helligkeit von bis zu 3000 Nits erreichen. / © nextpit

Eine bemerkenswerte neue Funktion ist der Action Button, der die Kontrolle bei intensiven Aktivitäten verbessert. Mit ihm könnt Ihr zum Beispiel schnell eine Taschenlampe einschalten. Das verbesserte Anschlusssystem ist praktisch und erleichtert den Einsatz unter rauen Bedingungen. Die Ultra erfüllt den harten MIL-STD-810H-Standard, der für raue Umgebungen entwickelt wurde – ähnlich wie bei der OnePlus Watch 2 (Test).

Beeindruckend sind auch die Angaben zur Haltbarkeit. Die Ultra hält Höhen von bis zu 9.000 Metern aus, taucht bis zu 500 Meter tief und hält Temperaturen von 55 °C bis -20 °C stand.

Die Ultra-Variante verfügt über einen Action-Button anstelle einer drehbaren Krone und zwei Knöpfe, um durch die Systemoptionen zu navigieren. / © nextpit

Das Display erreicht bis zu 3000 Nits, sodass es auch bei hellem Sonnenlicht gut zu erkennen ist. Bei nächtlichen Abenteuern bietet das "Night Mode"-Watch-Face optimale Ablesbarkeit. Außerdem verfügt die Watch über einen optimierten BioActive-Sensor zur Gesundheitsüberwachung und praktische Ladeanschlüsse auf der Rückseite.

Schließlich ist die Ultra in den Farben Titanium Gray, Titanium White und Titanium Silver erhältlich. Sie enthält ein Trail Band, das $79,90 kostet, zumindest für diejenigen, die es während des Vorverkaufszeitraums kaufen.

Hier seht Ihr die Unterschiede beim Design der neuen Samsung Galaxy Watches. / © nextpit

Samsung Galaxy Watch 7

Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Galaxy Watch 7 auf Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit. Laut Samsung führt sie auch ein benutzerfreundlicheres Armbandsystem ein, das das Wechseln der Bänder vereinfacht. Um ehrlich zu sein, scheint sie jedoch identisch mit ihrem Vorgänger zu sein.

Was ich am meisten an dieser Serie liebe, ist, dass die Watch 7 zwei Größenoptionen bietet: Large (44 mm) in Grün und Silber, und Small (40 mm) in Grün und Creme. Diese Vielfalt sorgt für eine bequeme Passform und Stil-Optionen für eine breite Palette von Nutzer:innen. Zusätzlich zu ihrem schlanken Design bietet die Galaxy Watch 7 weiteres Zubehör wie das Stoffband an, das ebenfalls 49,90 US-Dollar kostet.

Auf den ersten Blick weist die Galaxy Watch 7 nur minimale Veränderungen im Vergleich zu ihrem Vorgänger auf. / © nextpit

Insgesamt ist die neue Generation ihrem Vorgänger sehr ähnlich, mit einem ähnlichen Display und Design. Die Watch 7 unterscheidet sich jedoch durch einen optimierten BioActive-Sensor auf der Rückseite, eine bedeutende Verbesserung, die wir in diesem Hands-On näher erläutern werden.

Mir persönlich haben beide Geräte auf den ersten Blick gefallen. Samsung hat mit der Watch 7 eindeutig die Genauigkeit optimiert und mit dem Ultra-Modell selbstbewusst ein markantes Gerät auf den Markt gebracht.