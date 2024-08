Ticwatch Pro 5 Enduro im Test: Größtes Manko wurde nicht ausgebessert

Design & Verarbeitung

Mit einem Gehäusedurchmesser von knapp 50 mm ist die TicWatch Pro 5 Enduro nix für kleine Handgelenke. Das Gewicht von etwa 45g ohne Band erinnert einen auch regelmäßig daran, dass man eine Smartwatch am Handgelenk trägt. Die Verarbeitung ist dabei aber sehr hochwertig und das neue Saphirglas bekommt man bei anderen Herstellern zu deutlich höheren Preisen.

Gefällt:

Hochwertige Verarbeitung und neues Saphirglas über dem Display

Wasserdicht nach 5 ATM und geschützt nach MIL-STD-810H

Interessante Dual-Display-Technologie für längere Akkulaufzeit

Gefällt nicht:

Noch immer nur in einer großen Größe verfügbar

Bedienung über drehbare Krone und Knopf nicht immer präzise

Keine drehbare Lünette

Wie im Intro bereits erwähnt – optisch haben sich an der TicWatch Pro 5 Enduro einige Kleinigkeiten verändert. Die fixe Lünette, die sich als Kreis um das Display zeichnet, ist jetzt ein wenig flacher geworden und der Aktionsknopf am rechten Gehäuserand hat nun eine glatte Oberfläche. Die Gehäusegröße und das Gewicht sind aber weitestgehend gleich geblieben.

Die Krone am rechten Gehäuserand sorgt wieder für eine präzise und komfortable Steuerung. / © nextpit

Damit trägt man mit der Pro 5 Enduro noch immer eine vergleichsweise große Smartwatch am Handgelenk. Mit einem Gehäusedurchmesser von 50 mm schließt sie gerade so bündig mit meinem Handgelenk ab. Was mir zudem im Vergleich zu meinem Whoop 4.0 auffällt ist, dass man das Gewicht der Smartwatch regelmäßig im Alltag merkt. Mich stört das ein wenig, da ich beim Hochleistungssport die maximale Agilität benötige (kleiner Scherz) – ich weiß aber, dass viele Menschen gerne eine Uhr am Handgelenk spüren. Geschmacksache!

Was ebenfalls ein wenig vom Geschmack abhängt, ist die Bedienung von Smartwatches. Hersteller Mobvoi vertraut auf eine drehbare Krone an der rechten Gehäuseseite, die sich angenehm flüssig drehen lässt. Im Betriebssystem fiel mir aber immer wieder auf, dass sie nicht zu 100 % für präzise Eingaben sorgt. Störend ist das nicht wirklich, eher ein Schönheitsfehler.

Das stromsparende Dual-Display überzeugte im Test wieder einmal! / © nextpit

Was die TicWatch Pro 5 noch immer zu einer Besonderheit unter den Smartwatches macht ist, dass sie über zwei Displays verfügt. Dabei sitzt ein monochromes Low-Power-Display über einer 1,43" großen AMOLED-Anzeige. Dabei ist es fast magisch, dass man die Low-Power-Anzeige bei aktiviertem Display gar nicht sehen kann. Wie bei Oldschool-Casio-Uhren bietet die TicWatch Pro 5 Enduro zudem standardmäßig eine blaue Hintergrundbeleuchtung, durch die man das Low-Power-Display auch in der Dunkelheit erkennen kann. Wer mag, kann aber auch einige andere Farben einstellen.

Angezeigt werden auf der stromsparenden Anzeige etwa die aktuelle Uhrzeit, die Herzfrequenz und das aktuelle Wetter – weitere Infos lassen sich über das Drehen der Krone umschalten. Wer mit der TicWatch einmal sehr lange ohne Steckdose betreiben will, kann die stromsparende Anzeige auch dauerhaft aktivieren. Essential-Modus heißt das dann – gab’s aber auch schon in früheren Modellen.

Neu ist allerdings, dass Mobvoi die beiden Displays jetzt unter eine Saphirglasscheibe packt. Dadurch wird die Smartwatch kratzfester. Die sonstige Robustheit schreibt der Hersteller mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM und dem MIL-STD-810H Standard aus. Sollte also auch beim Sport nicht kaputtgehen!