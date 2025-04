Eines der attraktivsten Angebote ist das AVM Mesh-Set, bestehend aus der Fritz!Box 7530 AX und dem Repeater 1200 AX. Normalerweise kostet dieses leistungsstarke Duo knapp 270 Euro. Doch wer den Kauf über die MediaMarkt-App abschließt, zahlt nur noch 169,15 Euro.

Affiliate Angebot AVM FRITZ! Mesh Set Extra-Rabatt in der App!

Fritz!Box & Repeater im Bundle – jetzt besonders günstig

Mit der Fritz!Box 7530 AX bekommt Ihr einen leistungsstarken Router, der mit Wi-Fi 6, einer maximalen Übertragungsrate von 2.400 Mbit/s sowie Dual-Band-Unterstützung (2,4 & 5 GHz) überzeugt. Vier LAN-Anschlüsse, ein USB-Port und ein analoger Telefonanschluss sorgen für vielseitige Verbindungsmöglichkeiten. Achtung: Für Glasfaser ist dieses Modell nicht geeignet, doch auch dafür gibt es ein starkes Angebot – dazu gleich mehr.

Der Repeater 1200 AX erweitert Euer WLAN-Netz und sorgt für eine stabile Verbindung in allen Räumen und sogar im Garten. Die Einrichtung erfolgt bequem per Knopfdruck – und schon gehört schlechter Empfang der Vergangenheit an. Wie oben bereits erwähnt, kommt Ihr über die MediaMarkt-App jetzt für 169,15 Euro an das Bundle. So günstig gab es das Set übrigens noch nie!*

Affiliate Angebot AVM FRITZ! Mesh Set Extra-Rabatt in der App!

Noch mehr AVM-Deals – Glasfaser-Router zum Bestpreis

Wer auf Glasfaser-Internet umstellen möchte, sollte sich die Fritz!Box 5590 Fiber* genauer anschauen. Als Mesh-Router bringt sie die volle Power von Glasfaser ins Haus und ist jetzt für nur 211,65 Euro zu haben – ebenfalls exklusiv über die MediaMarkt-App. Kein anderer Händler* bietet derzeit einen besseren Preis!

Affiliate Angebot AVM FRITZ!Box 5590 Fiber Extra-Rabatt in der App!

Zusätzlich gibt es weitere AVM-Schnäppchen, darunter ein Repeater für unter 80 Euro* und weitere Router-Modelle. Doch aufgepasst: Die Aktion läuft nur bis zum 7. April um 9 Uhr. Schnell sein lohnt sich!

Nutzt Ihr einen herkömmlichen oder einen Glasfaser-Router? Lasst es uns wissen!