Qualcomm hat offiziell den Snapdragon 8s Gen 4 angekündigt, einen Premium-Chipsatz, der sich an Budget-Flaggschiffe und Gaming-Smartphones richtet. Im Gegensatz zum Snapdragon 8 Elite , der mit den neueren Oryon-Kernen ausgestattet ist, bleibt dieser Chipsatz bei den Kryo-Kernen, bietet aber im Vergleich zu seinem Vorgänger erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Grafik und KI.

Qualcomm baut sein Angebot an mobilen Prozessoren weiter aus und bietet Lösungen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer/innen zugeschnitten sind. Ähnlich wie der Snapdragon 8s Gen 3 aus dem letzten Jahr ist der Snapdragon 8s Gen 4 in der Flaggschiffklasse angesiedelt, die typischerweise in preiswerten Flaggschiff- und Gaming-Geräten zu finden ist.

Ein schnellerer Prozessor, aber ein viel größerer Zuwachs bei der Grafik

Der Snapdragon 8s Gen 4 wird im 4-nm-Verfahren hergestellt und verfügt über eine 1+3+2+2 CPU-Kernkonfiguration. Er verfügt über einen Cortex-X4-Hauptkern, der mit 3,2 GHz getaktet ist und von drei Cortex-A720-Kernen mit 3,0 GHz, zwei Cortex-A720-Kernen mit 2,8 GHz und zwei Effizienzkernen mit 2,0 GHz unterstützt wird. Das bedeutet eine Leistungssteigerung von 31 % im Vergleich zum vorherigen Snapdragon 8s Gen 3.

Qualcomms Snapdragon 8s Gen 4 Bento Box zeigt eine deutlich bessere GPU- und NPU-Leistung als die Gen 3. / © Qualcomm

Die größte Verbesserung gibt es in der Grafikabteilung mit der Einführung des Adreno 825 Grafikprozessors, der 49 % mehr Leistung bringt. Neben der reinen Leistung bietet der Snapdragon 8s Gen 4 auch beschleunigtes Raytracing in Echtzeit mit globaler Beleuchtung, wodurch Lichtstrahlen, Reflexionen, Schatten und Texturen in Spielen verbessert werden. Der Chipsatz unterstützt außerdem die Snapdragon Elite Gaming-Tools, die Grafik-Upscaling, die Erhöhung der Bildrate und ein verbessertes Energiemanagement ermöglichen.

Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Samsung Exynos 2400 Google Tensor G4 Apple A18 Pro MediaTek Dimensity 9400 MediaTek Dimensity 9300 Prime-Kern 1x Cortex-X4 @ 3,2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,0 GHz 2x Oryon @ 4,32 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,1 GHz 2x Apple Everest @ 4,05 GHz 1x Cortex-X925 @ 3,62 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,25 GHz Performance-Kern 2x Cortex-A720 @ 3,0 GHz

2x @ 2,8 GHz 4x Cortex-A720 @ 2,8 GHz 6x Oryon @ 3,53 GHz 2x Cortex-A720 @ 2,9 GHz

3x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 3x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 3x Cortex-X4 @ 3,3 GHz 3x Cortex-X4 @ 2,85 GHz Effizienter Kern 2x Cortex-A720 @ 2,0 GHz 3x Cortex-A520 @ 2,0 GHz 4x Cortex-A520 @ 1,95 GHz 4x Cortex-A520 @ 1,92 GHz 4x Apple Sawtooth @ 2,42 GHz 4x Cortex-A720 4x Cortex-A720 @ 2,0 GHz RAM LPDDR5X LPDDR5X LPDDR5x-10667 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16-Bit @ 4266 MHz

(68,2 GB/s) LPDDR5x

4x 16-Bit LPDDR5x-7500

4x 16-Bit @ 3750 MHz

(60 GB/s) LPDDR5x-10667

4x 16-Bit @ 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5T-9600

4x 16-Bit @ 4800 MHz

(76,8 GB/s) GPU Adreno 825 Adreno 735 Adreno 830 AMD RDNA3

(3406 GFLOPS) 7x ARM Mali-G715 6x Apple GPU

(2227 GFLOPS) 12x ARM Immortalis-G925 12x ARM Immortalis-G720

(3993,6 GFLOPS) 5G-Modem Snapdragon X85

(4,3 Gbit/s Donwllink) Snapdragon X70

(5 Gbit/s | 3,5 Gbit/s) Snapdragon X80

(10/3,5 Gbit/s) Externer Exynos 5153

(12/3,67 Gbit/s) Externer Exynos 5400c Externer Snapdragon X71

(10/3,5 Gbit/s) MediaTek

(7/3,5 Gbit/s) MediaTek

(7/3,5 Gbit/s) Konnektivität FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Extern

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 WLAN 7

Bluetooth 5.4 WLAN 7

Bluetooth 5.4 Prozessknoten TSMC N4 TSMC N3E TSMC N4P Samsung 4LPP+ Samsung 4LPP+ TSMC N3E TSMC N3E TSMC N3B

Fortschrittlichere KI und Audio

Die KI-Leistung wurde dank der aktualisierten Hexagon NPU um 41 % verbessert und ermöglicht die KI-Verarbeitung auf dem Gerät, multimodale und mehrsprachige KI-Assistenten sowie KI-gestützte Detailsegmentierung und Hauttonkorrektur in Echtzeit bei Fotos. Im Bereich der Bildverarbeitung unterstützt die Qualcomm Spectra ISP 18-Bit-Bildverarbeitung, Kamerasensoren mit bis zu 320 MP und 4K-Videoaufnahmen mit 60 fps.

Im Snapdragon 8s Gen 4 ist das Snapdragon X75 Modem integriert, das gleiche Modem wie im iPhone 16 Pro, allerdings mit einer geringeren Spitzengeschwindigkeit von 4,2 Gbit/s beim Herunterladen und einer auf 5G-Frequenzen unter 6 GHz (keine mmWave) begrenzten Unterstützung. Zu den weiteren Konnektivitätsmerkmalen gehören Bluetooth 6.0 und Wi-Fi 7, XPAN für verlustfreies Audiostreaming, Qualcomm aptX und Snapdragon Sound sowie Unterstützung für UFS 4.0-Speicher und die USB 3.1 Gen 2-Schnittstelle.

Welche Handys könnten den Snapdragon 8s Gen 4 bekommen?

Es wird erwartet, dass der Snapdragon 8s Gen 4 mehrere kommende Smartphones antreibt, darunter das Xiaomi Poco F7 5G, das den Nachfolger des Poco F6 (Testbericht) ist, in dem der Vorgängerchip verbaut wurde. Weitere potenzielle Geräte sind die jeweiligen Nachfolger des Motorola Edge 50 Ultra und des Realme GT 6.