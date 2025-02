Es sind wilde Zeiten! Dazu gehört, dass in einer Woche die Bundestagswahl ansteht. Im Podcast sprechen wir darüber, wie wir uns online unsere Meinung bilden, was unsere Wahlentscheidung angeht. Wir nennen diverse Tools, experimentieren aber auch mit künstlicher Intelligenz.

Ganz ehrlich? Ich hab ein bisschen Angst vor der Bundestagswahl. Also nicht vor der Wahl an sich, sondern davor, was danach ist. Angst davor, welcher Kanzler uns droht, welche Koalitionen sich abzeichnen und welche gefährlichen Entscheidungen in der Folge getroffen werden. Es ist eine wichtige Wahl und darum ist es auch so wichtig, dass wir von unserem Recht Gebrauch machen, zur Wahl zu gehen.

Damit wir das für uns Richtige tun, lohnt es sich, die Positionen der Parteien abzuklopfen und miteinander zu vergleichen. Tun wir das, haben wir bestenfalls am Ende eine klare Idee, welche der Parteien auf dem Stimmzettel am besten zu uns passen.

Nie war es so leicht, sich über die Programme der Parteien zu informieren

Wir haben im Podcast auch ein wenig philosophiert und spekuliert: Wie wichtig sind heutzutage eigentlich noch Wahlkampfstände in den Innenstädten und bundesweit mit Plakaten tapezierte Straßen? Feststeht zumindest, dass wir online jede Menge Tools finden, die uns bei der Entscheidungsfindung helfen. Es gibt den Wahl-O-Mat, jetzt auch den Real-O-Mat und noch eine Handvoll Werkzeuge mehr.

Ihr beantwortet also entweder Fragen, oder tauscht Euch im Chat mit einer KI aus. KI steht auch im Mittelpunkt unserer Artikelreihe zur Bundestagswahl. Dort hab ich jedes Parteiprogramm an ChatGPT verfüttert. Ich hab mir diese Programme zusammenfassen und auf ihre Machbarkeit abklopfen lassen. Die Links findet Ihr allesamt unten in den Show Notes.

Wenn Ihr Euch diese Folge reinzieht, hört Ihr Michael, Fabi und mir dabei zu, wie wir über die Wahl, über schwierige Zeiten und auch über die Kostbarkeit unserer Demokratie quatschen. Wir hoffen, dass Ihr Spaß an der Folge habt, aber noch wichtiger ist, dass Ihr von Eurem Wahlrecht Gebrauch macht. Überlegt gut, wo Ihr Euer Kreuz macht, aber bitte macht es!

Und gerade die, die mit ihrer Entscheidung gegen die Politik in Deutschland protestieren wollen, bitte ich, ganz genau auf die Parteiprogramme zu achten. Je einfacher und kürzer die Lösung ist, die man Euch für komplexe Probleme vorschlägt, desto wahrscheinlicher ist es, dass damit nicht wirklich Probleme gelöst werden.

Ich weiß, dass wir eine sehr pfiffige Leserschaft haben, daher habe ich auch ein solides Grundvertrauen, dass Ihr Eure Stimme nicht verschleudert. In zwei Wochen besprechen wir dann in der nächsten Folge die Wahlergebnisse und versuchen einzuordnen, was das für uns betreffende Bereiche wie Mobilität und Digitalisierung bedeutet.

Casa Casi 151: Show Notes