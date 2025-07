Dieses 80-Euro-Spiel ist eine Woche lang kostenlos - und es hat keine Mikrotransaktionen

Wenn Ihr App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch unsere Serien Kostenlose Apps der Woche und Top 5 Apps verfolgen. Also, ohne Umschweife, lasst uns sehen, was es heute im Epic Games Store gibt.

Das kostenlose Spiel der Woche

Civilization VI Platin-Edition

Ab dieser Woche könnt Ihr ein echtes Highlight herunterladen. Civilization VI Platinum Edition ist ein echtes AAA-Erlebnis, das Ihr kostenlos herunterladen könnt. Normalerweise kostet das Spiel satte 80 Euro.

Civilization VI ist nicht nur ein klassisches Städtebau- oder Strategiespiel. In diesem Spiel übernehmt Ihr die Kontrolle über eine ganze Zivilisation und lenkt sie auf ihrem Weg durch die Geschichte. Entdeckt neue Technologien, erweitert die Reichweite Eurer Stadt und fordert Eure Rivalen im Krieg heraus. Letztendlich liegt der Erfolg Eures Imperiums in Euren Händen. Ob Ihr siegreich hervorgeht oder in der Bedeutungslosigkeit versinkt, hängt von Eurer Strategie ab und davon, wie effektiv Ihr sie umsetzt.

Ladet Civilization IV Platin-Edition aus dem Epic Games Store herunter.

Civilization VI ist eines der bekanntesten Spielefranchises aller Zeiten. / © Steam

Ein Vorgeschmack auf das kostenlose Spiel der nächsten Woche

Legion TD 2

Nächste Woche könnt Ihr ein wirklich cooles Indie-Tower-Defense-Spiel kostenlos aus dem Epic Games Store herunterladen. Das Spiel heißt Legion TD 2 und befindet sich noch in aktiver Entwicklung. Das bedeutet, dass Ihr Euch auf neue Inhalte und Updates zur Lebensqualität freuen könnt, während die Entwicklung voranschreitet. Auf Steam hat das Spiel bisher sehr positive Kritiken erhalten.

Ihr könnt das Spiel alleine oder im Team mit bis zu acht anderen Spielern spielen. Das Spiel hat eine aktive Community, so dass es einfach ist, andere Spieler/innen zu finden. Legion TD 2 wird ab nächster Woche kostenlos erhältlich sein. Derzeit kostet das Spiel etwa 18 Euro.

Ladet Legion TD 2 aus dem Epic Games Store herunter.

Dieses Spiel verfügt über eine aktive Community. / © Steam

Werdet Ihr das kostenlose Spiel dieser Woche herunterladen? Kennt Ihr die Civilization-Reihe bereits? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen!