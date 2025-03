Am Wochenende hatte ich die Gelegenheit, richtig tief in die Welt von Atomfall einzutauchen. Ich hatte die Gelegenheit, mir das Spiel anzusehen, bevor ich meinen Key für die Vollversion erhielt, also erwartete ich nicht allzu viele Überraschungen. Und trotzdem hat es dieses Spiel geschafft, meine Aufmerksamkeit auf eine ganz neue Art und Weise zu fesseln. Was ist das Interessanteste daran? Etwas, das ich beim ersten Spielen nicht besonders mochte, war am Ende eines der besten Teile des Spiels.

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Rezension habe ich mehr als ein Dutzend Stunden in der Welt von Atomfall verbracht. Ich werde versuchen, Euch so viele Informationen wie möglich über das Spiel zu geben, ohne es Euch zu verderben, denn, und das möchte ich gleich zu Beginn verraten, ich glaube wirklich, dass Atomfall ein Spiel ist, das jeder erleben sollte.

Die Geschichte von Atomfall

Im Vergleich zu den anderen Giganten, mit denen es oft verglichen wird, nämlich Fallout und STALKER, ist Atomfall ein relativ kleines Spiel. Das hat mich nicht überrascht, da die Entwickler von Anfang an sehr offen damit umgegangen sind. Es ist jedoch genau so, wie das Sprichwort besagt: Es kommt nicht auf die Größe an, sondern darauf, was Ihr daraus macht. Und Rebellion, der Entwickler hinter Atomfall, weiß genau, wie er das Beste aus dem macht, was er hat.

Die Welt von Atomfall: Klein, aber oho

Atomfall zeichnet sich durch etwas aus, das, wenn es richtig gemacht ist, oft übersehen wird. Ich spreche vom Weltdesign des Spiels. Der Entwickler hat sich dagegen entschieden, Euch in eine riesige offene Welt zu werfen und stattdessen die Spielwelt in verschiedene, voneinander getrennte Abschnitte zu unterteilen. Als ich das zum ersten Mal erfuhr, dachte ich wirklich, dass dies einer meiner Hauptkritikpunkte am Spiel sein würde.

Die Welt von Atomfall ist klein, aber es gibt viel zu entdecken. / © nextpit

Die Erkundung ist einer meiner Lieblingsteile in jedem Spiel, und zuerst schien es, als ob die Aufteilung des Spiels auf diese Weise ein Hindernis darstellen könnte. Beim Spielen habe ich jedoch schnell gemerkt, dass die Unterteilung gar nicht so auffällig ist, wie ich zunächst dachte. Das liegt vor allem daran, dass jede Region voller Dinge ist, die es zu erkunden und zu entdecken gilt. Deshalb bemerkt Ihr kaum irgendwelche Barrieren. Stattdessen stolperte ich oft über mehr Dinge, die es zu erkunden galt, als ich Zeit hatte. Häufig entdeckte ich beim Erkunden eines Ortes einen alternativen Eingang zu einer der anderen Regionen des Spiels.

Durch diese alternativen Reisewege sind die verschiedenen Regionen stärker miteinander verflochten und verbunden, als man auf den ersten Blick sieht. So kam es, dass ich oft zwischen verschiedenen Gebieten hin und her reiste, ohne es wirklich zu bemerken. Da es in Atomfall kein schnelles Reisen gibt, ist die Fähigkeit, die Welt des Spiels mühelos zu durchqueren, von entscheidender Bedeutung - und das ist den Entwicklern sicherlich gelungen.

Die Welt des Spiels ist durch Bunker und Tunnel miteinander verbunden. / © nextpit

Oberon muss sterben.

Oberon Must Die. Dies sind einige der ersten und einprägsamsten Worte im Spiel. Wenn Ihr sie zum ersten Mal hört, werfen sie viel mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Die Worte werden Euch von einer geheimnisvollen Stimme am Telefon gesagt, und Ihr merkt schnell, dass Oberon im Zentrum dieser seltsamen Welt steht. Und hier beginnt die Geschichte von Atomfall wirklich. Ihr wacht in der Quarantänezone auf und wisst nicht mehr, wie Ihr dort hingekommen seid oder was Ihr tun sollt. Alles, was Ihr wisst, ist, dass Ihr fliehen müsst und dass Oberon sich Euch in den Weg stellt.

Nun liegt es an Euch, zu entscheiden, wohin die Geschichte von Atomfall euch führt. Die Entwickler haben sich gegen einen traditionellen Ansatz für den Fortgang der Geschichte entschieden, indem sie die Quests, wie Ihr sie kennt, abgeschafft haben. Stattdessen gibt Euch das Spiel Hinweise, denen Ihr folgen müsst. Manchmal führen verschiedene Hinweise zum gleichen Ziel, während andere Euch auf einen Weg führen, den Ihr vielleicht nicht erwartet habt.

Das Spiel verwendet eher Hinweise als ein traditionelles Questsystem. / © Nextpit

Letztendlich hat das Spiel viele verschiedene Enden, die Ihr selbst entdecken müsst. Mir persönlich hat die Geschichte von Atomfall sehr gut gefallen. Sie mag das Spielen nicht so revolutionieren wie Red Dead Redemption 2 oder mich vor lauter Emotionen in Tränen ausbrechen lassen, aber sie hat es sehr gut geschafft, mich tief in die Quarantänezone zu ziehen.

Die Hauptgeschichte dient als Leitfaden, der Euch sanft in die richtige Richtung stupst. Meiner Meinung nach geht es in der Hauptgeschichte von Atomfall jedoch nicht um die Flucht. Stattdessen wird die Geschichte des Spiels durch die vielen Schicksale und Erfahrungen erzählt, über die Ihr auf Eurem Weg durch die Quarantänezone stolpert. Die meiste Zeit während des Spiels habe ich nicht wirklich an Flucht gedacht. Stattdessen wollte ich jeden Winkel der Spielwelt erkunden und alles in mich aufnehmen, bevor ich schließlich meiner Neugier auf das Wesen von Oberon nachgegeben habe.

The Interchange und Oberon stehen im Mittelpunkt des Spiels. / © nextpit

Gameplay: Schwierig, aber fair?

Die Schwierigkeit von Atomfall habe ich bereits in meiner kurzen Vorschau auf das Spiel erwähnt. Denn etwas so Wesentliches wie der Schwierigkeitsgrad eines Spiels sollte nicht übersehen werden. Von Anfang an ist Atomfall zweifellos ein herausforderndes Erlebnis. Die Ressourcen sind rar, die Waffen sind tödlich und die Feinde sind zahlreich. Zum Glück müsst Ihr Euch nicht mit ein paar vordefinierten Schwierigkeitsstufen begnügen. Stattdessen könnt Ihr den Schwierigkeitsgrad des Spiels durch verschiedene Spielstile an Eure Bedürfnisse anpassen. Diese können dann noch weiter verfeinert werden, damit sie genau zu Euren Vorlieben passen.

Wenn Ihr also gerne erkundet, Euch aber nicht so sehr für Kämpfe interessiert, könnt Ihr einen Spielstil wählen, der den Schwierigkeitsgrad der Erkundung erhöht und Euch gleichzeitig in den Kämpfen unterstützt. Auch wenn Ihr nur wegen der Geschichte dabei seid, gibt es eine Einstellung für Euch. Ich habe meine Einstellungen größtenteils unverändert gelassen. Wenn sich das Spiel jedoch plötzlich in einen Horror-Shooter verwandelte, habe ich diese Entscheidung manchmal bereut.

Gelegentlich wird die Welt von Atomfall wirklich erschreckend. / © nextpit

Insgesamt fühlte sich das Spiel jedoch gut ausbalanciert an und war nie zu leicht oder zu schwierig. Stellt Euch darauf ein, dass Ihr selbst herausfinden müsst, wie Ihr bestimmte Situationen angehen könnt. Manche Feinde halten fünf Schrotflintenschüsse aus, so dass sich der Einsatz Eurer kostbaren Kugeln lohnt, während andere mit einem gut getimten Knüppelschwung schnell überwältigt werden können.

Atomfall: Ein Action-RPG mit sehr wenig RPG

Atomfall bezeichnet sich selbst als Action-Rollenspiel, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Beschreibung wirklich zu dem passt, was ich gespielt habe. Wenn ich an ein RPG denke, denke ich an Dinge wie Charaktererstellung, strategisches Leveln und so weiter. Atomfall bietet nichts von alledem. Dem Spiel fehlt ein traditionelles Levelsystem, und die wenigen Perks und Eigenschaften, die es gibt, wirken wie nachträglich eingefügt.

Die Perks und Fähigkeiten des Spiels wirken wie ein nachträglicher Einfall. / © nextpit

Außerdem habe ich auch nach über einem Dutzend Spielstunden noch immer nicht herausgefunden, wie ich meine Waffen aufwerten kann. Es gibt eine Steam-Errungenschaft für das vollständige Aufrüsten einer Eurer Waffen, also muss es doch möglich sein. Ob das an meinen Fähigkeiten liegt oder ein Fehler im Spieldesign ist, bleibt abzuwarten. Abgesehen davon macht das Spiel einen guten Job, indem es Euch die Dinge selbst herausfinden lässt, ohne Euch völlig im Dunkeln zu lassen.

Und obwohl ich das Spiel nicht als Action-Rollenspiel bezeichnen würde, stört mich der Mangel an Charaktererstellung nicht allzu sehr. Es wäre zwar schön, wenn Ihr eine engere Verbindung zu Eurer Spielfigur hättet, aber das tut der Geschichte keinen Abbruch. Was ich sehr schätze, sind die Dialoge im Spiel. Atomfall gibt Euch viele verschiedene Möglichkeiten, Begegnungen anzugehen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie sehr Eure Entscheidungen das Spiel beeinflussen, aber es fühlt sich zumindest so an, als ob sie wichtig wären.

Ein wunderschönes Spiel, in dem es viel zu sehen gibt

Ich habe bereits über das fantastische Weltdesign von Atomfall gesprochen, also werde ich nicht noch einmal darauf eingehen. Aber ich möchte über die Grafik des Spiels sprechen. Atomfall ist wunderschön. So einfach ist das. Das Spiel sieht einfach hervorragend aus. Jede Region hat eine einzigartige Atmosphäre und jeder Ort fühlt sich anders an. Die geringe Größe des Spiels erweist sich hier als großer Vorteil, denn egal, welche Region Ihr erkundet, die zerstörte Windscale-Anlage taucht in der Ferne auf und wirkt unheimlich. Wenn es Euch wie mir geht und ihr in der Schule Geografie möchtet, werdet Ihr schnell anfangen, Euch daran zu orientieren.

Die Welt von Atomfall ist gespenstisch schön / © nextpit

Das spektakuläre Grafikdesign des Spiels wird besonders an Orten wie Wyndham Village und der Interchange deutlich. Wyndham Village sieht ruhig aus, aber der gewählte Stil verleiht einen Unterton von drohendem Unheil. Der Interchange hingegen wirkt sofort wie ein großes Monstrum, das ein fast unbegreifliches Übel hervorgebracht hat.

Wenn ich mir diese Screenshots ansehe, werde ich das Gefühl nicht los, dass sie dem Spiel nicht gerecht werden. / © nextpit

Die Leistung von Atomfall

Ich habe Atomfall auf meinem Computer zu Hause gespielt. Dieser Computer ist mit einem Intel i9-13900K, einer RTX 4090 und 64 GB RAM ausgestattet. Atomfall läuft auf meinem Computer hervorragend und ich habe keine Probleme bemerkt. Ich habe nur sehr wenige Bugs gefunden, was bei einem frühen Build überraschend ist. Wenn Ihr Probleme wie Mikroruckler habt, empfehle ich Euch, Eure Grafiktreiber zu aktualisieren.

Aber ein Wort der Vorsicht: Wenn ich die Bildrate auf "Unbegrenzt" einstelle, läuft mein Computer auf Hochtouren. Meine Grafikkarte wurde zu 99 % ausgelastet, was bisher noch kein anderes Spiel geschafft hat. Sobald ich die Bildrate auf 120 begrenzt hatte, war das Problem gelöst, und wie sich herausstellte, ist Atomfall tatsächlich weit weniger ressourcenhungrig als die meisten anderen modernen Spiele. Es scheint, als hätte jemand bei der Optimierung ganze Arbeit geleistet.

Mein Fazit zu Atomfall

Alles in allem kann ich Atomfall jedem empfehlen, der Erkundungen liebt und sich für 20 bis 50 Stunden in ein tolles Spiel stürzen will. Wenn Ihr auf der Suche nach einem postapokalyptischen RPG wie Fallout seid und nicht bereit seid, Euch von dem zu entfernen, was Ihr kennt, ist Atomfall vielleicht nichts für Euch. Als großer Fallout-Fan kann ich Euch aber nur raten, offen zu bleiben und Atomfall auszuprobieren.