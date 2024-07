Dass Google in zwei Wochen die Pixel-9-Serie vorstellt, bedeutet längst nicht, dass die Leaks abbrechen. Nach einigen offiziellen Teasern des Unternehmens ist nun eine Reihe angeblicher offizieller Marketingmaterialien des Smartphone-Flaggschiffs aufgetaucht, die uns einen Blick auf die wichtigsten Funktionen und Spezifikationen geben.

Mit freundlicher Genehmigung des Leakservers OnLeaks (via 91Mobiles) wurden hochauflösende Marketingbilder des Pixel 9 und Pixel 9 Pro (Fold) veröffentlicht. Diese enthüllten auch viele wichtige Merkmale und Spezifikationen der beiden Geräte, wobei vor allem die Neuerungen hervorgehoben wurden.

Mehr Speicher im Pixel 9 und Pixel 9 Pro (Fold)

Dem Leak zufolge teilen sich die Flaggschiffgeräte Pixel 9 und Pixel 9 Pro (Fold) denselben Tensor-G4-Chipsatz, was keine große Überraschung ist. Interessanter ist jedoch, dass diese Modelle im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen eine größere Speicherkonfiguration erhalten haben. Das Pixel 9 wird mit 12 GB RAM angegeben, während das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro Fold mit 16 GB RAM ausgestattet sind.

Googles kommendes Pixel-9-Line-up mit Pixel Watch 3 und Pixel Buds 2 Pro. / © On Leaks / 91 Mobiles

Der erhöhte Arbeitsspeicher ist wahrscheinlich auf die neuen generativen KI-Funktionen zurückzuführen, die Google dem Line-up verpassen will. Man muss bedenken, dass Google die KI-Funktionen exklusiv dem Pixel 8 Pro vorbehalten hat, weil es einen größeren Arbeitsspeicher als das normale Pixel 8 hatte. Die Erhöhung des Arbeitsspeichers bedeutet also, dass die KI-Funktionen auf allen Pixel-9-Modelle ankommen könnten.

Änderungen bei den Displays und Kameras der Google Pixel-9-Modelle

Das Pixel 9 und das Pixel 9 Pro verfügen über ein 6,3 Zoll großes AMOLED-Display, das sich durch die Super-Actua-Technologie auszeichnet, die nur beim Pixel 9 zum Einsatz kommt. Das größere Pixel 9 Pro XL hingegen verfügt über ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Display mit demselben Super-Actua-Branding wie das kleinere Pixel 9 Pro.

Die wichtigsten Merkmale des Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro (Fold). / © On Leaks / 91 Mobiles

Das Google Pixel 9 Pro (Fold) wird mit einem größeren Haupt- und einem Cover-Display ausgestattet sein, die nun 8 Zoll bzw. 6,3 Zoll groß sind. Obwohl sie nicht auf den Bildern zu sehen sind, deutet ein separates Leak darauf hin, dass die Panels des faltbaren Geräts ein größeres Seitenverhältnis erhalten.

Was die Kamera betrifft, so verfügen das Pixel 9 Pro und das Pixel 9 Pro XL über ein Dreifach-Array mit einer 50-MP-Hauptkamera und einem 48-MP-Ultraweitwinkel- und 48-MP-Teleobjektiv. Das Duo verfügt außerdem über einen neuen 50-MP-Selfie-Shooter. Das reguläre Pixel 9 hat die gleichen Rückkameras, verzichtet aber auf das Teleobjektiv und hat eine veraltete 10-MP-Selfie-Knipse.

Neues KI-Tool für das Google Pixel 9

Außerdem wurde bekannt, dass Google das Pixel 9 mit einem neuen KI-gestützten Pixel-Screenshot-Feature ausstatten wird, das Anfang des Monats erstmals gesichtet wurde. Wie beschrieben, könnt Ihr damit Informationen aus Screenshots speichern, die Ihr dann über die Suche abrufen könnt. Dies funktioniert zusammen mit bestehenden KI-Funktionen wie Circle to Search.

Außerdem wird Google beim Kauf des Pixel 9 Pro oder Pixel 9 Pro Fold in Großbritannien ein "Google One AI Premium"-Abonnement im Wert von 227 £ kostenlos beilegen. Es ist nicht bekannt, ob das gleiche Paket auch in anderen Ländern angeboten wird.

Auch die überarbeiteten Google Pixel Buds Pro 2 sind auf dem Weg

Dieselbe Quelle teilte auch Renderbilder der Google Pixel Buds Pro 2, den Nachfolgern der Pixel Buds Pro (Testbericht). Den geleakten Bildern zufolge erhalten die kabellosen ANC-Ohrhörer ein leicht überarbeitetes Äußeres mit größeren Belüftungsöffnungen und Flügelspitzen, ähnlich wie bei den Galaxy Buds FE.

Das Rendering der Pixel Buds Pro 2 zeigt einen aktualisierten diskreten Formfaktor, aber mit Flügelspitzen. / © On Leaks / Android Headlines

Was haltet Ihr von diesen Änderungen am Pixel 9? Auf welche Funktionen freut Ihr Euch am meisten?