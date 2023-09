Ecovacs Deebot X2 Omni im Test: flacher Saugroboter für jede Ecke

Mit dem Deebot X2 Omni bringt Ecovacs sein neues Flaggschiff-Modell auf den Markt. Der Ecovacs-Roboter ist allein schon wegen seiner quadratischen Bauform ein echter Hingucker. Noch dazu hat Ecovacs die Saugleistung auf satte 8.000 Pa angehoben und eine 20 Zentimeter breite Walzenbürste verbaut. Was der Deebot X2 Omni noch alles bietet und ob die Diskussion um den besten Saugroboter mit Wischfunktion neu entfacht wird, lest Ihr hier im ausführlichen nextpit-Test.

Allerdings ist nicht alles rosig beim Ecovacs-Roboter. Der Deebot X2 Omni hinterlässt feuchte Teppichkanten, und zudem ist die Kartierung nicht zu 100 % korrekt im Test. Putzmittel bietet die Station leider nicht, aber das könnt Ihr manuell in den Tank mit sauberem Wasser dazugeben. Das neue Ecovacs-Flaggschiff ist in den Farben grau und weiß erhältlich und kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.399,00 Euro.

Design und Verarbeitung

„Quadratisch, praktisch, gut?“ Das ist eine passende Zusammenfassung der neuen Bauweise des Deebot X2 Omni, mit der der Putzroboter besser in Ecken gelangen soll. Auch ohne LiDAR-Turm findet sich der Roboter problemlos in Eurer Wohnung zurecht.

Gefällt mir:

Praktische Bauweise

Zwei Farbvariationen

Schnelle, einfache Einrichtung

Nützliche Sprachsteuerung

Gefällt mir nicht:

Mapping nicht ganz einwandfrei

Den Ecovacs Deebot X2 Omni gibt es in zwei Farben: Ihr wählt zwischen einer weißen Variante und der grauen Ausführung. Für unseren Praxis-Test stand uns die graue Farbvariante zur Verfügung. Habt Ihr den Saugroboter und die Basisstation aus dem riesigen Karton befreit, steht zuallererst das Setup an.

Die Einrichtung des Deebot X2 Omni ist unkompliziert und kostet Euch nur wenige Minuten. Alles, was Ihr machen müsst, ist den Ecovacs-Roboter in die Station zu schieben, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen und schließlich noch das WLAN-Passwort eintippen. Zu guter Letzt füllt Ihr den Tank mit sauberem Wasser, und der Roboter ist bereit für seine Erkundungstour.

Unter der Haube des X2 Omni findet Ihr den QR-Code für die Einrichtung und den Staubbehälter. / © nextpit

Für das Mapping benötigt der Deebot X2 Omni lediglich wenige Minuten. Schon beim Kartierungsprozess ist die makellose Navigation des Roboters erkennbar. Der Ecovacs-Roboter fährt nicht gegen Hindernisse, sondern erkennt diese frühzeitig und umfährt diese elegant – und das, obwohl Ecovacs keinen klassischen LiDAR-Turm bei seinem Flaggschiff verbaut hat.

Der Ecovacs Deebot X2 Omni hat keinen LiDAR-Turm. Stattdessen sitzen die Sensoren hinter dem markanten Schlitz an der vorderen rechten Ecke. / © nextpit

Das Navigationssystem im Deebot X2 Omni nennt Ecovacs "Dual-Laser-LiDAR-Technologie". Das System funktioniert also quasi genauso wie zuvor, ist allerdings unauffälliger ins Gehäuse integriert. Zusätzlich zur LiDAR-Navigation steht dem Roboter noch die hauseigene AIVI-3D-2.0-Navigation zur Verfügung. Das Kartierungs-Ergebnis hinterlässt im Praxis-Test gemischte Gefühle. Ja, der Roboter hat keine Probleme, unsere gesamte Testfläche zu scannen. Jedoch sehen wir in der Ecovacs-Home-App, dass einige Räume nicht zu 100 % korrekt erkannt wurden.

Das ist aber bei Weitem nicht die einzige Neuerung beim neusten Ecovacs-Flaggschiff. Beim Auspacken wird Euch sofort die flache, quadratische Bauweise auffallen. Der Saugroboter ist 32 cm breit und gerade mal 9,5 cm hoch. Dank dieser Bauweise hat der Deebot X2 Omni signifikante Vorteile gegenüber runden Saugrobotern.

Der Deebot X2 Omni ist der flachste Saugroboter, den Ecovacs bislang auf den Markt gebracht hat. / © nextpit

Einerseits kommt der Roboter unter die allermeisten Möbel. Aufgrund der quadratischen Bauform gelangt der Ecovacs-Roboter zum viel besser in Ecken, als das runde Saugroboter schaffen. Ob sich das nur in der Theorie gut anhört, oder auch in der Praxis Früchte trägt, lest Ihr im nächsten Abschnitt dieses Testberichts.

Schließlich hat der Deebot X2 Omni eine 960p-RGB-Kamera an der Vorderseite. Im Menü der Überwachungskamera-Funktion könnt Ihr den Roboter entweder mit virtuellen Pfeiltasten steuern oder den Reinigungsvorgang starten und dem Putzteufel bei der Arbeit zusehen. Ihr wollt Euch bei Euren Katzen für nächtliche Eskapaden revanchieren? Kein Problem.

Die Basisstation macht den Putzroboter wartungsarm. Sie misst 39,4 × 44,3 × 52,7 cm und beinhaltet jeweils einen Tank für sauberes und dreckiges Wasser. Außerdem gibt es in der Station einen Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von drei Litern. Wenn wir schon beim Staubbeutel sind: Die Station hat eine Absaugfunktion, und kümmert sich zudem noch um die Reinigung und Trocknung der Wischpads. Besonders cool: Die Wischpads werden mit 55 Grad heißem Wasser gewaschen und desinfiziert.

In der Station gibt es jeweils einen Tank für sauberes und dreckiges Wasser. Platz für Putzmittel gibt es nicht – das müsst Ihr selbst hinzugeben. / © nextpit

Die Ecovacs-Home-App gefällt mit einem tollen Mix aus Übersichtlichkeit und Einstellungsmöglichkeiten. Im Hauptmenü wählt Ihr zwischen vier Saugstufen und drei Stufen der Wasserdurchflussrate. Auf Wunsch könnt Ihr festlegen, ob der Roboter eine oder zwei Runden lang sein Unwesen treiben soll.

In der Ecovacs-Home-App wählt Ihr Eure gewünschte Saugkraft und mit welcher Wasserdurchflussrate der Deebot X2 Omni seine Arbeit verrichten soll. / © nextpit

Wenn Ihr Freunde der Routinen seid, wird Euch das freuen, dass Ihr in der App eigene Pläne für den Roboter erstellen könnt. Hier wählt Ihr die genaue Uhrzeit, Tage und welche Räume geputzt werden sollen. Außerdem könnt Ihr Eure Lieblingsmöbel schützen, indem Ihr No-Go-Zonen in der App hinzufügt. Eine weitere neue Funktion in der Ecovacs-App ist die Möglichkeit, den Roboter punktgenau mit einem Klick an einen bestimmten Ort zum Reinigen loszuschicken. In unserem Test funktioniert die Funktion einwandfrei.

Ihr könnt Pläne für den Ecovacs Deebot X2 Omni einrichten und No-Go-Zonen festlegen. / © nextpit

Auch die Yiko-Sprachsteuerung hat Ecovacs verbessert. Wenn Ihr also mal Euer Smartphone nicht griffbereit habt, könnt Ihr den Saugroboter per Sprachsteurung zur Putzmission losschicken und sogar Pläne nach Euren Wünschen kommunizieren. Ihr könnt sogar während des Reinigungsprozesses die Reinigungseinstellung ändern oder mehrere Befehle auf einmal geben. Um ehrlich zu sein, haben wir im Praxis-Test gestaunt, wie gut der Deebot X2 Omni die Sprachbefehle erkennt und wie präzise er diese ausführt.

In den weiteren Einstellungen habt Ihr die Möglichkeit, Einstellungen für die automatischen Prozesse in der Basis vorzunehmen. Hier nehmt Ihr Einstellungen bezüglich der Absaugfunktion vor, nach wie vielen Minuten der Deebot an die Station für die Mopp-Reinigung zurückkehren und schließlich noch wie lange Mopp-Trocknung dauern soll. Summa summarum ist die App wirklich gelungen und verzichtet auf unnötigen Schnickschnack.