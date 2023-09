Wir fragen: Schließt das Samsung Galaxy S23 FE die Lücke zwischen A54 und S23?

Es scheint, als hätte Samsung nicht sein Bestes getan, um das kommende Galaxy S23 in der Fan-Edition unter Verschluss zu halten. Nachdem am Wochenende der Preis durchgesickert war , wurden nun Live-Bilder und weitere Spezifikationen des preisgünstigen Galaxy-Flaggschiffs durch eine neue Zertifizierung enthüllt, die ebenfalls auf eine baldige Markteinführung hinweist.

Das Samsung Galaxy S23 FE ist nicht so leicht wie das Basis-Flaggschiff

Das Galaxy S23 FE soll das Äußere von Samsungs-Standard-Flaggschiff widerspiegeln, indem es rundere Ecken und eine minimalistische Rückseite ohne die Kamerainsel hat. Vermutlich eine Anspielung auf das einheitliche Design der aktuellen Galaxy-Reihe. Gleichzeitig ist es fast identisch mit den früher aufgetauchten Renderings.

Neben dem Design sind auch die Abmessungen des Geräts in der TENAA-Liste enthalten. Und demzufolge misst es 158 × 76,5 × 8,2 mm und hat einen 6,4 Zoll großen AMOLED-Bildschirm. Interessant ist, dass das Galaxy S23 FE dicker und schwerer ist als das Galaxy S23+, das 157,8 × 76,2 × 7,6 mm misst, obwohl es ein größeres 6,6-Zoll-Display hat.

Das Samsung Galaxy S23 FE trägt das neue, einheitliche Galaxy-Design. / © Tenaa.com.cn

Damit liegt das Galaxy S23 FE eigentlich viel näher an Samsungs Mittelklasse-Modell Galaxy A54, das ebenfalls ein 6,4-Zoll-Display hat und 8,2 mm dick ist. Beim Gewicht unterscheidet sich die "Fan-Edition" des Galaxy S23 deutlich: Es wiegt 210 Gramm und ist damit deutlich schwerer als das Galaxy S23+ mit 196 Gramm.

Dennoch könnte Samsung die IP68-Zertifizierung für das Galaxy S23 FE beibehalten. Damit ist das Gerät gegen das Eindringen von Staub und bis zu einer Tiefe von 1,5 m wasserdicht.

Samsung Galaxy S23 FE: Spezifikationen, Preis und Erscheinungsdatum

Es wird erwartet, dass das Samsung Galaxy S23 FE von einem Snapdragon 8 Gen 1 angetrieben wird, während außerhalb der USA eine Exynos-2200-Variante erhältlich sein wird. Beide SoCs sind mit 8 GB Arbeitsspeicher, bis zu 256 GB On-Board-Speicher und einem 4.500 mAh starken Akku ausgestattet, der eine gigantische Ladeleistung von 25 W zulässt.

Zusätzlich zum 6,4 Zoll großem Bildschirm verfügt das Panel über eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Full-HD+-Auflösung. Das Triple-Kameramodul auf der Rückseite wird von einem 50-MP-Hauptsensor gesteuert und von einer 12-MP-Tele- und einer 8-MP-Ultrawide-Kamera unterstützt. Die Selfie-Kamera könnte mit einem 10-MP-Sensor ausgestattet sein.

Es wird gemunkelt, dass die Südkoreaner das Galaxy S23 FE noch in diesem Monat ankündigen werden, während der tatsächliche Erscheinungstermin erst im Oktober beginnen könnte. Was den Preis angeht, so wird die günstigste Variante in Indien ₹54.999 (620 Euro) kosten und etwa ₹59.999 (675 Euro) für das Modell mit 256 GB Speicher.

Glaubt Ihr, dass das Galaxy S23 FE die bessere Wahl zwischen dem Galaxy A54 und dem Galaxy S23 ist? Welches der beiden Modelle würdet Ihr Euch kaufen? Wir würden uns freuen, Eure Meinung unten in den Kommentaren zu lesen.