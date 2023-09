Samsung Galaxy S23 FE dürfte wohl auch preislich für Fans sein!

Samsung soll das Galaxy S23 FE noch diesen Monat auf den Markt bringen. Doch noch bevor das preisgünstige Android-Smartphone offiziell vorgestellt wird, ist sein angeblicher Preis in Indien durchgesickert, was darauf hindeutet, wie viel es in anderen Regionen kosten würde.

