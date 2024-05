Xiaomi X20+ im Test: Saugroboter mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis

Xiaomi bietet mit dem X20+ einen 6.000 Pa starken Saugroboter mit Wischfunktion, der Unterstützung durch eine Basis mit Selbstreinigungsfunktionen erhält – und das alles für 400 Euro? Fragt Ihr Euch, wo der Haken ist? Dann lest den ausführlichen Test des Xiaomi X20+, um herauszufinden, wie gut sich der günstige Saugroboter in der Praxis schlägt.

Xiaomi geht beim Design seines neuen Top-Modells keine Risiken ein und orientiert sich an den Vorgängermodellen, dem X10 (Test) und S10+ (Test) . Der Xiaomi X20+ ist 97 mm hoch und damit zwei Millimeter höher als der einzigartige Ecovacs Deebot X2 Omni (Test) . Die Einrichtung des Xiaomi X20+ geht schnell: Die Seitenbürste und Wischpads in den Saugroboter setzen, die 58,6 × 42,7 × 34 cm große Basisstation an die Steckdose anschließen und schließlich noch den Frisch-Wassertank auffüllen.

Saug- und Wischleistung

Der Xiaomi X20+ ist eine gute Budget-Wahl für glatte Oberflächen. Auf Teppichen schwächelt der Putzroboter, punktet dafür bei der Navigation und Hinderniserkennung. Beim Wischen hinterlässt der Xiaomi-Saugroboter ein gutes Bild.

Gefällt:

Gute Saugleistung auf Parkett und Fließen

Zuverlässige Wischfunktion

Erstklassige Navigation

Gefällt nicht:

Teppicherkennung

Sorgt für nasse Teppichkanten

Der Xiaomi X20+ hat seine Stärken ganz klar auf glatten Oberflächen. In der Praxis überzeugt der Budget-Saugroboter mit einer guten Saugleistung. Nach dem Testlauf finden wir 86 Prozent der verteilten Haferflocken im Staubbehälter wieder. Bei Sand fällt das Ergebnis ähnlich aus. Hier finden wir 84 Prozent des zuvor verstreuten Sandes auf der Waage wieder.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 8,6 g 86 % Sand (Fliesen) 10 g 8,4 g 84 % Sand (Teppich) 10 g 7,3 g 73 %

Auf Teppichen sieht es dann nicht so gut aus. Wir werden nicht nochmal auf der fehlenden Teppicherkennung herumreiten, doch leider überzeugt auch die Saugleistung auf Teppichen nicht. Hinzu kommt, dass der X20+ beim Wischen feuchte Teppichkanten hinterlässt. Hierfür empfehlen wir Euch, No-Go-Zonen einzurichten, um auf Nummer sicher zu gehen. Eine Aussage zur Akkulaufzeit ist nicht möglich, da es keine prozentuale Angabe des Restakkustands gibt. Lediglich ein Balken hält Euch hier auf dem aktuellen Stand.

Mehr zum Thema: So verbessert Ihr das Reinigungsergebnis Eures Saugroboters

Eine Seitenbürste, zwei rotierende Wischmopps und ein 6.000 Pa starker Motor sind für die Arbeit des X20+ zuständig. / © nextpit

Ansonsten wischt der Xiaomi-Roboter gut in der Praxis. Ein heruntergefallenes Marmeladen-Glas wird der X20+ natürlich nicht wegwischen, aber kleine "frische" Flecken und in Teilen auch leicht eingetrocknete Flecken, sind für den Roboter kein Problem. Nach dem Putzen gehts zurück ans Dock, wo die Wischausrüstung erst kräftig durchgespült wird, ehe die Wischmopps getrocknet werden, um Schimmel und strenge Gerüche durch Feuchtigkeit zu verhindern.

Die Station reinigt nicht nur die Wischausrüstung, sondern beinhaltet zwei Wassertanks. / © nextpit

Zudem überrascht der Xiaomi X20+ beim Aufsaugen von Tierhaaren. Erst kürzlich haben wir in den Tests des Narwal Freo X Ultra und Ecovacs T30 Pro Omni gestaunt, wie problemlos einige Modelle mit Tier- oder langen Menschenhaaren zurechtkommen. Zugegeben handelt es sich bei diesen Geräten aber auch um Roboter rund um die 1.000-Euro-Marke. Umso beachtlicher, dass der Xiaomi X20+ auch in dieser Hinsicht überzeugt. Nach unserem Praxis-Durchlauf haben wir keine verhedderten Haare an der Seitenbürste entdeckt. Verhedderte Haare in der Walzenbürste? Ebenfalls Fehlanzeige.

Ein wahrer Budget-Tipp. Im Test zeigt der Xiaomi X20+ besonders auf glatten Oberflächen seine Muskeln. / © nextpit

In Sachen Navigation und Hinderniserkennung überrascht der Xiaomi X20+ auch positiv. Nur zur Erinnerung, wir reden hier von einem Saugroboter für 400 Euro. Dennoch kommt der X20+ dank der Lasernavigation ohne Eingriffe klar. Egal, ob Tischbeine oder neue Hindernisse, die wir dem Saug- und Wischroboter vor die Linse legen, der PutzBot lässt sich nicht aus dem Konzept kriegen. Gleiches gilt auch bei schlechten Lichtverhältnissen.