Am Rande der Ankündigung des Pixel 8a ging es fast ein wenig unter, dass das Pixel Tablet (Test) ab sofort auch ohne das Charging Speaker Dock verkauft wird. Damit bestätigten sich auch diese Gerüchte als wahr. Wenn ihr das Android-Tablet also eh kaufen wolltet, wird es mit der neuen Option deutlich günstiger, wenn Ihr auf die Docking-Station verzichten könnt.

Google Pixel Tablet jetzt auch ohne Dock

599 Euro werden fällig, wenn Ihr im Google Store das Tablet kaufen wollt. Das ist akzeptabel, weil man schließlich eine Docking-Station dazu bekommt und schon deutlich günstiger als die einstige UVP (679 €). Leider gab es aber bislang keine Option für diejenigen, die lediglich das Tablet kaufen wollten und das ändert sich nun ab sofort.

Wer sich im Google Store umsieht, wird dort seit Neuestem aber auch eine Tablet-only-Option finden. Dort spart Ihr dann einen satten Hunderter ein, denn das Gerät wird dort für 499 Euro angeboten.

Das Pixel Tablet von Google erhält ein spezielles Lade-Lautsprecher-Dock, das das Tablet in ein Smart Display verwandelt. / © nextpit

Google sagt, dass das Pixel Tablet weiterhin mit dem Charging Dock Speaker angeboten wird. Kauft Ihr nachträglich das Dock separat, blättert Ihr in Summe wieder mehr hin, da die Station für 149 Euro angeboten wird.

Gleichzeitig bietet das Unternehmen über den Google Store ein Eintauschprogramm für das neue Pixel Tablet an, bei dem ihr je nach Smartphone oder Tablet, das ihr eintauschen wollt, bis zu 399 Euro Eintauschguthaben erhalten könnt. Schaut aber unbedingt auch nach Angeboten, denn zum Beispiel bekommt Ihr bei Amazon derzeit auch die Version mit Dock für lediglich 499 Euro!

Was verpasst ihr ohne das Charging Speaker Dock?

In Verbindung mit dem Google Charging Speaker Dock zapft es die Lautsprecher im Dock an und lädt das Tablet je nach Nutzung smart auf. Noch wichtiger ist, dass es mit dem Dock einen Hub-Modus aktiviert, der das Tablet in ein smartes Display verwandelt und zusätzliche Funktionen wie Google-Assistant-Erinnerungen und -Benachrichtigungen, die Steuerung anderer Google- und Smart Home-Geräte und vieles mehr bietet.

Google wird außerdem noch in diesem Monat die KI-Funktion Circle to Search veröffentlichen und plant, im Sommer die Gemini-App aufs Tablet zu bringen.

Macht die Preissenkung das Tablet plus Dock für Euch attraktiver? Oder seid Ihr eher happy, dass es nun auch eine noch günstigere Option ohne das Dock gibt?