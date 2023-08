Samsung Galaxy S23 FE: Leak verrät spannende Kamera-Details

Nachdem ein Samsung-Offizieller kürzlich gegenüber Android Authority bestätigte, dass schon bald die Lücke zwischen dem Galaxy A54 (Test) und dem Galaxy S23 (Test) geschlossen wird, können wir uns ziemlich sicher sein: Ja, ein neues Modell der Fan Edition wird bald das Licht der Welt erblicken. Ob das Galaxy S23 FE exakt unter diesem Namen veröffentlicht wird, wann exakt es erscheint und in welchen Regionen? Wir können es Euch leider noch nicht sagen.

Neue Selfie-Cam und Telefoto-Sensor fürs Galaxy S23 FE

Dafür häufen sich die Leaks, die sich mit der Ausstattung des Geräts befassen. Der jüngste Leak kommt von den Kolleg:innen von Galaxy Club und dort ist die Rede davon, dass die Selfie-Cam ein Update erhält. Setzte das Samsung Galaxy S21 FE (Test) noch auf eine 32-MP-Knipse, soll Euer hübsches Antlitz beim Galaxy S23 FE von einem Sensor mit 10 MP erfasst werden.

Das klingt vielleicht zunächst sogar wie ein Downgrade, aber dank besserem Objektiv oder größerem Sensor könnte sich diese Änderung noch als Verbesserung herausstellen. Nur als Reminder: Auch das Samsung Galaxy S22 (Test) erschien mit einer 10-MP-Front-Knipse. Versteht den Wechsel von 32 MP auf 10 MP also ruhig als einen Schritt weg von der Mittelklasse-Cam im A54 oder S21 FE hin zu einem hochwertigen Selfie-Shooter.

Mit dem Galaxy S23 FE könnte Antoine noch mehr Selfie-Spaß haben als mit dem Samsung Galaxy S21 FE. / © nextpit

Galaxy Club spricht außerdem davon, dass Samsung uns auf der Rückseite wieder ein Triple-Kamera-Setup kredenzt. Hier zeichnet sich den Infos zufolge aber ab, dass sich der Sensor mit 8 MP und dreifachem Zoom qualitativ eher am Galaxy S21 FE orientiert als an der S23-Serie. Dank verbesserter Software dürfen wir uns natürlich dennoch eine Verbesserung gegenüber dem Telesensor im Galaxy S21 FE erhoffen.

Zuvor war bereits durchgesickert, dass uns eine Hauptkamera mit 50 MP ins Haus steht. Ebenso erwarten wir eine Strategie, die uns je nach Region ein Exynos- oder Snapdragon-SoC bringt. Stimmen die Gerüchte, handelt es sich dabei um den Exynos 2200 bzw. den Snapdragon 8 Gen 1. Verpacken dürfte Samsung all das in einem Design, welches sich klar am Galaxy S23 orientiert.

Offiziell bestätigt ist nach wie vor nichts davon, aber die Chancen stehen gut, dass wir in den nächsten Wochen bereits offizielle Infos erhalten. Frage an Euch: Wie viel dürfte Samsung für so ein Galaxy S23 FE verlangen, damit es für Euch eine spannende Alternative zum restlichen Line-up des Unternehmens darstellt?