Wie hell könnte das Display des iPhone 16 Pro (Max) werden?

Der bekannte und zuverlässige Leaker Setsuna Digital hat über Weibo Details über das OLED-Display des iPhone 16 Pro geteilt, das eine typische Helligkeit von 1.200 Nits oder im SDR-Modus aufweist. Das sind 200 nits mehr als das OLED-Display des bisherigen iPhone 15 Pro (Test).

Beachtet, dass eine 20 Prozent höhere Nits-Zahl nicht gleichbedeutend mit einem 20 Prozent helleren Display ist, da der Nits-Wert nicht direkt mit der Helligkeit zusammenhängt. Ebenso unterscheidet sich die typische Helligkeit vom HBM (High Brightness Mode), der in der Regel einen doppelt so hohen oder höheren Spitzen-Nits-Wert hat und nur für bestimmte Teile des Displays gilt.

Die Corning Glass Armor des Galaxy S24 Ultra im Vergleich zum Ceramic Shield des iPhone 15 Pro Max. / © X/u/IceUniverse

Im Vergleich dazu gibt es nur sehr wenige Geräte, die eine höhere Helligkeit als die 1.200 nits haben, die das Display des iPhone 16 Pro haben soll. Das Galaxy S23 (Test) vom letzten Jahr hatte eine typische Helligkeit von 1.200 nits, während das Galaxy S24 (Test) einen nicht näher spezifizierten Wert hat, der aber vermutlich höher ist als der seines Vorgängers.

Ein helleres Display bedeutet nicht immer eine bessere Sicht

Der offensichtlichste Vorteil einer höheren Helligkeit ist die bessere Lesbarkeit des Displays, vor allem, wenn Ihr Euch im Freien oder in der Sonne aufhaltet. Natürlich trägt auch die Art des verwendeten Glaspanels zur Reflektivität bei, die die Sichtbarkeit des Bildschirms insgesamt beeinträchtigt. Samsung hat dies beim Galaxy S24 Ultra (Test) berücksichtigt, das mit einem neuen Gorilla Armor Glas ausgestattet ist, das 75 Prozent weniger Oberflächenreflexionen aufweist.

Zusätzlich zu den helleren Displays sollen das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max auch etwas breitere Bildschirme haben, wobei das kleinere Modell fast 6,3 Zoll in der Diagonale misst, während das Max-Modell 6,9 Zoll in der Diagonale misst. Beide scheinen die pillenförmige Dynamic-Island-Aussparung und das flache Displayprofil beizubehalten.

Apple hat die Markteinführung des iPhone 16 noch nicht offiziell festgelegt, aber es wird erwartet, dass sie im September stattfindet, wenn auch die überarbeitete Watch Series 10 und Watch Ultra 3 offiziell vorgestellt werden.

Was denkt Ihr über das angeblich hellere Display des iPhone 16 Pro? Glaubt Ihr, dass es zu viel wäre und ihr stattdessen lieber andere Verbesserungen am Display hättet? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren diskutieren.