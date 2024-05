Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Dadish 3D, Karten-App, und mehr!

Seid Ihr auf der Suche nach neuen App-Vorschlägen für Euer Smartphone? Dann seid Ihr hier genau richtig. Wir haben eine Auswahl der 5 besten Apps der Woche speziell für Euch zusammengestellt. Das nextpit-Redaktionsteam hat fünf fesselnde Optionen, die sowohl für iPhone- als auch für Android-Nutzer geeignet sind, sorgfältig kuratiert und getestet. Also, lasst uns in diese aufregende Auswahl eintauchen und entdecken, was sie zu bieten hat!

Was haben wir diese Woche für Euch auf Lager? Stellt Euch einen Vater und ein Radieschen in einem vor, und ihr bekommt ein wippendes Abenteuerspiel. TimeJot ist eine App nur für Android, die Euch hilft, Euch an vergangene Ereignisse zu erinnern, während Organic Maps eine praktische zweite Karten-App ist, falls Google Maps oder Waze Euch im Stich lassen.

In der heutigen Welt gibt es viele Apps mit In-App-Käufen oder Werbung. Wir prüfen jedoch alle Apps gründlich, um Fairness zu gewährleisten und Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unser Hauptziel ist es, Apps zu entdecken, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr daran interessiert seid, tolle App-Angebote zu finden, schaut Euch unsere Auswahl an kostenlosen Apps für die Woche an! Jede Woche stellen wir eine Reihe von Apps vor, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen eines Sonderangebots kostenlos erhältlich sind. Entdeckt also die Top 5 Apps dieser Woche und entdecke die besten Handyspiele und Apps, die es auf die Liste geschafft haben!

Dadish 3D (Android & iOS)

Das ist kein Dad-Witz, aber was passiert, wenn man einen Dad und einen Rettich kreuzt? Ihr bekommt die titelgebende Figur, Dadish! Ihr schlüpft in die Rolle von Dadish, dem Protagonisten, der seine Kinder irgendwie an dubiose Pop-up-Werbung verloren hat. So beginnt Euer Abenteuer, bei dem Ihr in einem 3D-Plattformer, der erfrischend und lustig ist, durch die Gegend hüpft. Die Dialoge sorgen zwar für einige augenrollende Momente, aber wenigstens sind sie lustig!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (6,99 €) / Konto erforderlich: Nein

In 50 Levels müsst ihr 49 Radieschenbabys finden. Das Spiel ist bunt und lässt sich, wie es sich für einen Platformer gehört, gut steuern. Wenn Ihr die Bildschirmsteuerung nicht mögt, habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel an einen Controller anzuschließen, um mehr Präzision zu erreichen.

Ladet Dadish 3D aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Wenn ich einen großen Kritikpunkt an Dadish 3D habe, dann ist es die Kamerasteuerung. Es gibt Momente, in denen die Kamera heranzoomt und den gesamten Bildschirm verdeckt, was zu einigen brenzligen Momenten führen kann, wenn Ihr einen genauen Sprung machen müsst. Abgesehen davon ist es ein reiner, sauberer Spaß, der das innere Kind in Euch glücklich machen wird.

Atlas Obscura Reiseführer (Android & iOS)

Karten-Apps gibt es wie Sand am Meer, aber wie viele von ihnen helfen Euch wirklich, etwas Neues und Einzigartiges zu entdecken? Atlas Obscura Travel Guide hilft Euch, Euren Abenteuergeist zu entfesseln und einzigartige Orte zu entdecken, die Ihr sonst verpasst hättet.

Dieses Wissen wird von der Allgemeinheit gesammelt und ist somit eine Kuration des lokalen Wissens, egal wo Ihr seid. Trivia-Fans werden sich auch über die detaillierten Informationen zu jedem Ort freuen, einschließlich Fotos, die den Kontext ergänzen, und Empfehlungen aus der Community.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Nehmt Ihr gerne die weniger ausgetretenen Pfade? Diese App hilft Euch, jedes Mal einzigartige Wege zu wählen. / © nextpit

Ladet Atlas Obscura Travel Guide aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich fand die Benutzeroberfläche einfach zu navigieren und das dazugehörige Farbschema angenehm für die Augen. Es ist ein Kinderspiel, eine eigene Liste mit den Orten zu erstellen, die ich an einem neuen Ort erkunden möchte. Für das innere Kind in mir, das es liebt, Kästchen auf einer "To-Do-Liste" abzuhaken, gibt es eine "Been There"-Funktion, die mir das Gefühl gibt, etwas erreicht zu haben, während ich meine Fortschritte bei der Erkundung verfolge.

Da jedoch viele der Informationen von der Allgemeinheit stammen, kann es sein, dass es Orte gibt, die inzwischen geschlossen oder nicht mehr existent sind und trotzdem noch aufgeführt werden. Normalerweise vergleiche ich sie mit Google Maps und einer kurzen Suche, um sie zu überprüfen.

Hypic - Fotoeditor & KI-Kunst (Android & iOS)

Ein weiterer Tag, eine weitere KI-gestützte App, die den Tag des Jüngsten Gerichts einläutet. Hypic wirbt damit, eine benutzerfreundliche und vielseitige Bildbearbeitungs-App zu sein, mit der ich meine Fotos direkt auf dem Smartphone retuschieren kann, ohne ins Schwitzen zu kommen. Wollt Ihr eine glatte Haut, die mit der eines Babys mithalten kann? Ein einziger Fingertipp und Ihr könnt loslegen. Natürlich werden diejenigen, die Euch im echten Leben kennen, sofort erkennen, dass Euer Foto retuschiert wurde.

Ihr könnt Hypic auch nutzen, um Fotocollagen zu erstellen, die ihr in sozialen Medien verwenden könnt. Es gibt zahlreiche Vorlagen, die Euch den Einstieg erleichtern, wenn Ihr keine Ahnung habt, und es gibt eine Canva-ähnliche Funktion, mit der Ihr Geschäftsvorlagen so bearbeiten könnt, dass sie zu Eurer aktuellen Umgebung passen.

KI ist hier, um zu bleiben und auch die kreative Welt auf den Kopf zu stellen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (14,99 € -159,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Insgesamt ist dies eine sehr einfache App, die Anfängern gefallen wird, aber für Profis ist es besser, wenn ihr Euch woanders umschaut, wenn Ihr Fotos bearbeiten wollt. Für die meisten Leute da draußen, die mit Fotos, die mit einem Smartphone aufgenommen wurden, ist Hypic mehr als ausreichend, um ein wenig digitale Feinarbeit zu leisten, so dass die Ergebnisse für die sozialen Medien und vielleicht sogar für den Druck und die Aufbewahrung in einem Album anständig genug sind.

Ladet Hypic - Photo Editor & AI Art aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Organische Karten: Hike Bike Drive (Android & iOS)

Ihr wisst ja, was man sagt: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dank der besseren Vernetzung - sowohl physisch als auch digital - können wir heute an viel mehr Orte reisen als je zuvor, verglichen mit unseren Vorfahren. Allerdings haben Navigations-Apps gedruckte Karten schon lange überflüssig gemacht, aber hier ist eine Frage, über die Ihr nachdenken solltet: Was ist, wenn Eure primäre Karten-App ausfällt oder durch einen unglücklichen Umstand nicht verfügbar ist? Hier kommt Organic ins Spiel, eine zweite Karten-App, die meiner Meinung nach jeder haben sollte.

Es ist immer von Vorteil, ein Backup Eurer primären Karten-App zu haben. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Organic basiert auf OpenStreetMap, was etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das ist normal, wenn man bedenkt, dass sich die meisten von uns mit Google Maps und/oder Waze vertraut gemacht haben. OpenStreetMap liefert aber auch andere nützliche Informationen und ich muss sagen, es fühlt sich an, als würde es schneller laden. Ich habe zwar keinen tatsächlichen Test durchgeführt, um die jeweiligen Ladezeiten zu messen, aber rein gefühlsmäßig scheint es einfach schneller zu sein.

Ladet Organic Maps: Hike Bike Drive aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Das Beste daran? Die mehr als nur rudimentäre Offline-Unterstützung ist ein weiterer Pluspunkt, denn sie bietet auch detaillierte Listen mit natürlichen Landmarken und reaktionsschnellen Funktionen. Ich habe es geliebt, bestimmte Bereiche von Karten für die Offline-Nutzung herunterzuladen, indem ich einfach hineinzoomte. Einfacher geht’s nicht mehr. Was ist mit den Schwächen? Die Turn-by-Turn-Navigation ist lückenhaft und extrovertierte Menschen werden den sozialen Aspekt von Google Maps definitiv vermissen.

TimeJot (Android)

Das Leben ist kurz, und unser Gedächtnis ist noch kürzer. Ehe ich mich versehe, habe ich die 40-Jahr-Marke überschritten und suche bereits nach Informationen über Lösungen für das Leben in der Seniorenbetreuung. Anstatt mir alles zu merken oder ein traditionelles Tagebuch mit Stift und Papier zu führen, kann ich mich mit TimeJot daran erinnern, wann ich etwas zuletzt getan habe. Das kann so einfach sein wie das Gießen der Pflanzen oder die Erneuerung des Abonnements!

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Erinnert Euch mit dieser coolen App daran, was in der Vergangenheit passiert ist. / © nextpit

Mit TimeJot kann ich gezielt Ereignisse aufzeichnen, an die ich mich für immer erinnern möchte. Vielleicht, damit ich mich später leichter daran erinnern kann, oder um mich an ein wiederkehrendes Ereignis zu erinnern. Kurz gesagt, es kann eine App sein, die Gewohnheiten aufbaut, oder eine, die wiederkehrende Aktivitäten aufzeichnet. Ich habe die völlige Freiheit, die Dinge entsprechend zu kategorisieren und meine eigenen Worte und Bedeutungen zu verwenden.

Ladet TimeJot aus dem Google Play Store herunter.

Die Suchfunktion ist besonders nützlich, da ich bestimmte Schlüsselwörter oder Kategorien ein- oder ausschließen kann, um die Suche einzugrenzen. Wenn es eine Organisations-App gibt, die ihr regelmäßig nutzen wollt, dann ist es diese.

Habt Ihr diese Woche etwas Neues entdeckt, das Ihr mit uns teilen wollt? Lasst es uns und die nextpit-Community in den Kommentaren wissen!