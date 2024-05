Huawei Watch 4 Pro: Design und Verarbeitung

Bei der neuen Space Edition der Huawei Watch 4 Pro legt man abermals großen Wert auf das Design. Das Gehäuse besteht weiterhin aus Titan, man setzt jedoch auf ein neues Diamond-Like-Coating, also eine diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung. Dieses sorgt für die dunkelgraue Farbe der Uhr und soll diese noch widerstandsfähiger machen. Dasselbe Material wird auch bei Luxusuhren und in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt. So soll sich die Uhr besonders gut für anspruchsvolle Outdoor-Aktivitäten eignen. Zudem ist die Huawei Watch 4 Pro nach IP68 wasserdicht und für das Tauchen in bis zu 30 Meter Tiefe zertifiziert.

Dank einer speziellen Kohlenstoff-Beschichtung ist das Titangehäuse der Huawei Watch 4 Pro dunkelgrau. / © nextpit

Mit der Space Edition bekommt ihr zusätzlich mehrere exklusive Ziffernblätter rund um das Thema Weltraum. Das Laval-Ziffernblatt zeigt beispielsweise das Innere eines Raketentriebwerks, wie es in der Raumfahrt eingesetzt wird, und leuchtet bei Interaktionen mit der Uhr auf. Perfekt auf das Ziffernblatt abgestimmt ist die rot-schwarze Lünette aus Keramik.

Mit einer Größe von 46 mm, einer Dicke von 1,3 cm und einem Gewicht von rund 110 g inklusive Metallarmband ist die Uhr kein Leichtgewicht und richtet sich an Fans großer und wertiger Uhren. Die Verarbeitung von Uhr und Metall-Armband ist, wie bei Huawei gewohnt, auf einem sehr hohen Niveau.

Die Huawei Watch 4 Pro ist eine ganz schön wuchtige Smartwatch. / © nextpit

Das Display ist sphärisch gewölbt und setzt auf ein 1,5 Zoll großes, rundes AMOLED-Panel. Die Auflösung beträgt 466 x 466 Pixel, womit die Uhr auf eine Pixeldichte von 310 ppi kommt.