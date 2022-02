Galaxy S22 & S22+ im Hands-On: Sam Sung but different

Samsung hat seine neue Galaxy-S22-Serie im Rahmen des Galaxy-Unpacked-Events am 9. Februar vorgestellt. Einen Tag davor konnten wir uns einen exklusiven Ersteindruck der neuen Smartphones ergattern. Im Hands-On verrate ich Euch, welche Neuerungen sich der Hersteller hat einfallen lassen und ob sich das Upgrade vom Vorgängermodell lohnt.

Zu guter Letzt: Samsung verbessert die Qualität seiner Premium-Serie noch weiter, indem Gorilla Glas Victus+ zum Einsatz kommt. Erfreulicherweise – und ich habe mehrere Male nachgefragt – kommt Glas auch auf der Rückseite des Basis-Modells zum Einsatz. Der Ausflug in die Welt des Polycarbonats, den Samsung beim Vorgängermodell angetreten ist, ist offenbar vorüber. Ein Glück!

Während das nicht jedem gefallen wird, gibt's displaytechnisch kaum etwas zu meckern. Samsung ist Klassenprimus bei Handydisplays und somit sind die Anzeigen knackscharf, erstrahlen in knalligen Farben und laufen beim Scrollen dank 120 Hertz butterweich. Leider sind sie jedoch weniger effizient als das Display des Ultra-Modells. Die variable Bildwiederholrate reicht hier von 10 bis 120 Hertz und nicht von 1 bis 120 Hertz wie beim großen Bruder.

Mit Bildschirmgrößen von 6,1 Zoll und 6,6 Zoll sind die neuen Modelle ein wenig geschrumpft. Dazu rundet Samsung die Kanten der Smartphones ein wenig ab, wodurch sie meinem Empfinden nach ein wenig besser in der Hand liegen. Die verbauten AMOLED 2X Displays sind mal wieder so brillant, dass mir vor Staunen keine wirklichen Unterschiede zum Vorgänger aufgefallen sind.

Software: Noch längere Updates bei Samsung

Samsung liefert die neuen Galaxy-Devices ab Werk mit Android 12 aus – genauer gesagt mit One UI 4.1. Während sich der Hersteller mit Neuerungen noch zurückhält, schaut am besten in unseren ausführlichen Test zu OneUI 4. Dort erfahrt Ihr, auf welche Neuerungen Ihr Euch im Vergleich zu Eurem alten Samsung-Handy freuen könnt.

Worauf ich im Hands-On kurz eingehen will: Samsung verlängert den Update-Support der neuen Smartphones noch weiter. Ihr erinnert Euch eventuell daran, dass Samsung im letzten Jahr mit bis zu vier Jahren an Sicherheits-Updates für Schlagzeilen sorgte. Ausgewählte Smartphones bekommen jetzt allerdings fünf Jahre an Sicherheits-Updates und vier große Android-Updates – die S22-Reihe gehört auch dazu.

Kauft ihr das S22 oder das S22+ also im Jahr 2022, bekommt Ihr bis 2027 Sicherheits-Updates und dürft sogar Android 16 noch ausprobieren. Ein fetter Vorteil im Vergleich zu anderen Herstellern, die zwei Android-Updates und drei Jahre Sicherheits-Updates bieten.