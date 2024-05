Selten war es so offensichtlich, an welchem Vorbild sich Huawei bei seinen Produkten orientiert. Denn die neue Huawei Watch Fit 3 sieht der Apple Watch Ultra (2) zum Verwechseln ähnlich. Über die Ladentheke geht die neue Smartwatch aber schon für nur 160 Euro. In unserem Test galt es daher herauszufinden, ob die günstige Smartwatch mit Fitness-Funktionen tatsächlich im Alltag überzeugt. Auf geht's!

Design & Display

Während Apple bei seiner teuersten Smartwatch einen "Action-Button" als Farbakzent wählt, gibt's bei der Watch Fit 3 von Huawei eine knallrote Krone an der rechten Seite. Als weiteres Bedienelement dienen ein 1,82 Zoll großer Touchscreen und ein Bedienknopf an der rechten Seite. Werkseitig gibt es ein wechselbares Stoffband dazu, das sich qualitativ nicht unbedingt vorm Vorbild verstecken muss. Das gilt dank Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung für die ganze Uhr.

Gefällt:

Wirklich hochwertige Verarbeitung

Design geht trotz Abguck-Mentalität auf

Schickes Display, butterweiche Krone

Gefällt nicht:

Kein Always-on-Display

Einmal erwähne ich es noch – die Huawei Watch Fit 3 erinnert stark an die Apple Watch Ultra 2 (zum Test). Gründe dafür sind das silberfarbene Gehäuse und der rote Farbakzent an der rechten Seite. Mit einer Gehäusedicke von 9,9 mm und einem Gewicht von 26 g ist sie aber ein wenig kleiner als das Apple-Modell. Bei Apple ist der Farbakzent orange und teilt sich auf den Action-Button an der linken Seite und an einen Rand an der linken Seite auf. Huawei geht hier ein wenig mutiger vor und taucht die Krone in Dunkelrot. Und weist dadurch auf das Bedienelement der Uhr hin.

Die Verarbeitung der Fit 3 ist wirklich tadellos! / © nextpit

Die Krone an der rechten Seite dient dazu, durch Menüs zu scrollen und in der App-Übersicht rein- und rauszuzoomen. Auch bei der Bedienung lehnt sich Huawei also bei Apple an. Und auch hier überzeugt die Steuerung über eine drehbare Krone und einen responsiven Touchscreen. Dieser misst bei der Huawei Watch Fit 3 1,82 Zoll und ist mit 1.500 Nits wirklich hell. Im direkten Sonnenschein konnte ich die Uhr gut ablesen. Ein OLED-Panel sorgt zudem dafür, dass die Uhr ein sehr gutes Kontrastverhältnis bietet. Trotz OLED-Technologie fehlt allerdings eine Always-on-Funktion. Dennoch kategorisiert Huawei die verschiedenen Watchfaces in Kategorien mit mehr oder weniger Stromverbrauch.

Wenden wir unseren Blick ab vom Display, sehen wir bei der Watch Fit 3 recht deutliche Displayränder. Laut Herstellerangaben bedeckt die Anzeige das Gehäuse zu 77 Prozent. Diese fallen dank des hohen Kontrastverhältnisses nicht allzu stark auf. Blicken wir ein wenig weiter, entdecken wir minimale Spaltmaße und perfekt verarbeitete Knöpfe und Fräsungen im Gehäuse. Dieses geht mit metallenen Elementen in ein feinmaschiges Stoffband über, das über einen Klettverschluss schließt. Wie Ihr auf dem Bild des kleinen Huawei-Logos sehen könnt, ist auch hier die Verarbeitung tadellos. Dank der hohen Verarbeitungsqualität ist die Wasserdichtigkeit mit 5 ATM angegeben.

Das Stoffband der uns zur Verfügung gestellten Variante ist ebenfalls echt hochwertig. / © nextpit

Wer's bei Smartwaches gerne bunt mag, der ist bei Huawei ebenfalls an der richtigen Stelle. Das Gehäuse gibt es in Schwarz, Grün, Weiß, Pink, Grau und Weiß. Letztere gibt's dabei nur mit einem Lederband. Die graue Farbvariante, die wir getestet haben, gibt's mit dem getesteten Stoffband. Alle anderen Bänder bestehen aus Fluorelastomer.

Insgesamt geht das Design der Huawei Watch Fit 3 auf. Die Smartwatch ist überraschend hochwertig verarbeitet und schmiegt sich mit Maßen von 43,2 × 36,3 × 9,9 mm und der geringen Dicke auch wirklich gut an mein Handgelenk. Sicher eine der schöneren Smartwatches auf dem Markt!