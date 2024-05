Der Hersteller Jackery bietet mit dem SolarSaga 40 W Mini ein faltbares Solarpanel im Kleinstformat an. Mit dem PV-Modul ist es nicht nur möglich Eure Powerstation mit Strom zu versorgen, sondern Smartphones und Co. direkt mit Saft zu versorgen. Passend zum Verkaufsstart gibt es bis zu 15 Prozent Rabatt. Wir verraten Euch, was es mit dem Panel auf sich hat und für wen sich das Ganze lohnt.

Sind Euch Powerstations einfach zu klobig oder wollt Ihr nicht direkt Eure ganze Küche mit Strom versorgen, bieten sich Mini-Powerstations an. Mit dem Jackery Solargenerator 300 Plus (Test) hat der Hersteller ein solches Modell bereits im vergangenen Jahr auf dem Markt etabliert und bietet nun das handliche SolarSaga 40 W Mini auch separat zum Kauf an. Die UVP von 139 Euro könnt Ihr bis zum 23. Mai noch einmal reduzieren, denn Jackery bietet Schnellentschlossenen einen Rabatt von bis zu 15 Prozent an.

Affiliate Angebot Jackery SolarSaga 40 W Mini Handliches und faltbares Solarpanel mit einem Gewicht von 1,2 kg

Das Mini-Solarpanel im Überblick

Beim Jackery SolarSaga 40 W Mini handelt es sich um ein faltbares Solarpanel (zur Bestenliste) im wirklich handlichen Format. Zusammengeklappt miss es gerade einmal 30 cm in der Höhe und 25 cm in der Breite. Mit einem Gewicht von 1,2 kg ist es zudem auch nicht zu schwer und lässt sich problemlos in Eurem Rucksack verstauen.

Das Jackery SolarSaga 40 W Mini ist nach IP68 zertifiziert und somit staub- und wasserdicht. / © Jackery

Lest auch: Die besten Powerstations im Vergleich

Auch bei der Leistung kann sich das Panel durchaus sehen lassen. Es weist eine Umwandlungsrate von 23 Prozent aus und ist nach IP68 zertifiziert. Demnach ist es vor Staub und Wasser geschützt. Durch die Direktladefunktion könnt Ihr Eure Smartphones oder Powerbanks mit bis zu 5 V direkt über das Panel laden. Außerdem bietet Jackery Euch eine Garantie von drei Jahren an, die Ihr um zwei Jahre verlängern könnt, wenn Ihr das Modul im Online-Shop des Herstellers anmeldet.

Für wen lohnt sich das Mini-Solarpanel von Jackery?

Insgesamt stehen Euch zwei Aktionen zum Marktstart zur Verfügung: Zum einen spart Ihr bis zum 19. Mai 15 Prozent beim Kauf des SolarSaga-Mini-Moduls. Zum anderen erhaltet Ihr bis zum 23. Mai 10 Prozent auf das Panel im Jackery-Shop. Entscheidet Ihr Euch für die Kombination aus SolarSaga 40 W Mini und Explorer 100 Plus spart Ihr sogar 15 Prozent und zahlt für das Bundle nur noch 244,99 Euro, statt 288,99 Euro.

Affiliate Angebot Jackery Explorer 100 Plus Spart 15 Prozent in Verbindung mit einem Jackery SolarSaga 40 W Mini

Möchtet Ihr auf eine Powerbank verzichten oder vergesst diese immer aufzuladen, ist das SolarSaga 40 W Mini gerade für Kurztrips sehr spannend. Auch als autarke Lösung für Eure Explorer-Powerstation ist das Solarpanel durchaus spannend.

Was haltet Ihr vom neuen Mini-Solarpanel? Wie seht Ihr den Nutzen des SolarSaga-Mini-Panels? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!