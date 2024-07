Geekom bietet über Amazon gerade wieder einen spannenden Deal zu einem ihrer beliebten Mini-PCs an. Der Geekom XT12 Pro i9 kostet Euch hier normalerweise 779 Euro, allerdings könnt Ihr einen Gutscheincode eingeben und sichert Euch dadurch einen Rabatt von 15 Prozent. Klingt gut? Dann solltet Ihr diesen Deal-Check auf keinen Fall verpassen!

Das Home-Office ist auch im Jahr 2024 noch immer für viele Arbeitnehmer der perfekte Arbeitsplatz. Seid Ihr allerdings Leid den heimischen Desktop-PC zu nutzen, bietet Geekom eine breite Palette an Mini-PCs mit Windows 11 Pro an. Die kleinen Rechner sind hervorragend für das heimische Arbeiten geeignet und bieten neben richtig viel Arbeitsspeicher auch eine wirklich ordentliche Prozessorleistung. Für kurze Zeit bekommt Ihr jetzt den Geekom XT12 Pro i9 im Angebot bei Amazon.

Affiliate Angebot Geekom XT12 Pro i9 Jetzt mit dem Gutscheincode "NEXTXT12" satte 15 Prozent sparen!

Perfekt für Designer, Entwickler & Co. – der Geekom XT12 Pro i9

Gerade Designer und Entwickler sind immer wieder mit Aufgaben betraut, bei denen Laptops mit 8 GB RAM schnell an ihre Grenzen stoßen. Beim Geekom XT12 Pro i9 ist das allerdings etwas anders. Der Mini-PC mit vorinstalliertem Windows 11 Pro nutzt satte 32 GB RAM, die sich auf bis zu 64 GB erweitern lassen. Zusätzlich erwartet Euch ein Intel Alder Lake i9-12900H.

Neben einem leistungsstarken Intel-Prozessor der 12. Generation, erwartet Euch auch 32 GB RAM und eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten. / © Geekom

Bei dieser High-End-CPU aus dem Jahre 2022 kommt der Alder Lake-P Chip zum Einsatz. Der Prozessor arbeitet mit sechs Performance- und acht Effizienzkernen, wobei erstere sogar Hyperthreading unterstützen. Dies ermöglicht die Nutzung von bis zu 20 Threads. Die Taktung der einzelnen Kerne liegt hier zwischen 1,8 und 5 GHz. Zusätzlich ist eine 1 TB M2.SATA SSD verbaut, die Euch genügend Speicherplatz für die nächsten Projekte bieten dürfte.

Damit Ihr auch mit einem Multi-Monitor-Setup am Geekom XT12 Pro i9 arbeiten könnt, bietet Euch der Mini-PC zahlreiche Anschlüsse an. Elf sind es an der Zahl, die sich wie folgt aufteilen:

Vorderseite 2x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1x 3,5-mm-Klinkenanschluss Power-Button

Rückseite 2x HDMI 2.0 1x DC-Buchse 2x USB 4 im USB-C-Format 1x RJ45-Ethernet-Anschluss 1x USB 3.2 Gen 2 im USB-A-Format 1x USB 2.0 im USB-A-Format



An der Seite des Rechners befinden sich die Lüfterausgänge, damit es nicht zu einer eventuellen Überhitzung kommt. Die Kühlung selbst erfolgt dabei recht leise. In puncto Konnektivität erwartet Euch hier Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.2 für kabellose Geräte. Beachtet allerdings, dass Ihr aufgrund der On-Board-GPU "Intel Iris Xe" keine Gaming-Sessions mit grafikhungrigen Games einplanen solltet.

Der Geekom XT12 Pro i9 bietet insgesamt 11 Anschlüsse. / © Geekom

Zu guter Letzt sollten auch die geringen Maße noch erwähnt werden. 117 × 111 × 38,5 mm und ein Gewicht von gerade einmal 550 g ermöglichen es Euch, den Geekom-PC (fast) überall mit hinzunehmen. Und falls doch einmal etwas sein sollte, bietet Euch der Hersteller eine eingeschränkte Garantie von drei Jahren an.

15 Prozent Rabatt beim Kauf des Geekom XT12 Pro i9 sichern

Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr für kurze Zeit 15 Prozent Rabatt, wenn Ihr den Geekom XT12 Pro i9 bei Amazon bestellt. Allerdings ist dies nur möglich, wenn Ihr den Gutscheincode "NEXTXT12" während des Bezahlvorgangs eingebt. Dadurch fällt er Preis von 779 Euro auf gerade einmal 662 Euro, was dem bisherigen Bestpreis für den Mini-PC entspricht.

Satte Leistung von Geekom: Der Geekom IT13 im Test

Hattet Ihr also vor, Euch einen Mini-PC zum nahenden Prime Day zu sichern, habt Ihr bereits 10 Tage früher die Möglichkeit dazu. Vor allem für Menschen im Home-Office ist ein solches Gerät durchaus spannend. Als Gaming-Maschine solltet Ihr den Geekom XT12 Pro i9 zwar nicht nutzen, aber auch ältere Games dürften hierauf noch laufen.

Affiliate Angebot Geekom XT12 Pro i9 Jetzt mit dem Gutscheincode "NEXTXT12" satte 15 Prozent sparen!

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Geekom XT12 Pro i9 interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!