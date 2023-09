Jackery Solargenerator 300 Plus im Test: Perfekte Park-Powerstation

Bei der Jackery Explorer 300 Plus ist alles ein wenig kleiner: Die Powerstation hat eine Nennkapazität von 288 Wh und spuckt konstant 300 W aus. Das Rucksack-kompatible Solarpanel namens SolarSaga 40 Mini im Jackery-Kit namens Solargenerator 300 Plus gibt Euch auch unterwegs die Möglichkeit, die Explorer 300 Plus mit Solarstrom aufzutanken. Warum der Jackery Solargenerator 300 Plus die optimale Solar-Powerstation für den Park ist, lest Ihr im ausführlichen Test von nextpit.

Jackery Solargenerator 300 Plus: Alle Angebote

Jackery Solargenerator 300 Plus: Alle Angebote

Rabatt gibt's auch auf das Set aus Powerstation und Solarpanel. Den Solargenerator 300 Plus bekommt Ihr im Early-Bird-Deal von Jackery für 389,00 Euro anstelle von 449,00 Euro.

Damit Euch unterwegs auch ja nicht der Strom ausgeht, gibt's das 40-W-Panel im Solargenerator-Bundle dazu. Das Solarpanel im Buchformat bietet Euch nicht nur Strom unterwegs, sondern hat auch eine IP68-Zertifizierung. Außerdem könnt Ihr Eure Mini-Powerstation und Euer Panel in der Jackery-App jederzeit im Blick behalten.

Der Jackery Solargenerator 300 ist eine kleine, aber für Stadtpark oder Homeoffice im Park grandiose Powerstation. Die Explorer 300 Plus haut konstant 300 W raus, kurzzeitig sind Leistungsspitzen von 600 W möglich. Die Explorer 300 Plus bringt 3,75 kg auf die Waage und hat einen für den Transport bequemen Klappgriff.

Anschlüsse und Steuerung

Ganz klein, aber groß bei den Features: Die knapp 4 kg “schwere” Powerstation lässt sich dank eines klappbaren Tragegriffs wunderbar transportieren. Die Jackery-App bietet einige praktische Features für das Powerstation-Panel-Duo.

Gefällt mir:

Viele verschiedene Anschlüsse

Klappbarer Tragegriff

App-Steuerung

Panel ist IP68-zertifizert

Gefällt mir nicht:

-

Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie oft wir beim Auspacken des Solargenerators 300 von Jackery Kommentare aus der Redaktion wie: „Oh mein Gott, die ist ja niedlich“, oder „Das soll eine Powerstation sein!?“ gehört haben. So ganz unbegründet ist der dazugegebene Senf unserer Kollegen nicht, denn die Powerstation Explorer 300 von Jackery ist mega kompakt. Die Jackery Explorer 300 Plus wiegt gerade mal 3,75 kg und misst 23 cm x 15,5 cm x 16,7 cm.

Jackery hat beim Solargenerator 300 alles ein wenig verkleinert. Dadurch ist der Transport der Powerstation und des Solarpanels sehr bequem. / © nextpit

Neben der Jackery Explorer 300 Plus umfasst der Lieferumfang ein 40-W-Solarpanel, ein AC-Ladekabel und zu guter Letzt noch zwei DC7909-zu-USB-C-Kabel. Da es sich wie beschrieben um ein kleineres Modell aus der Welt der Powerstations handelt, passen auch keine acht Steckdosen an die Kiste. Stattdessen bietet die Explorer 300 Plus fünf Anschlüsse:

1x 230-V-Steckdose

1x USB-A-Anschluss mit 15 W

2x USB-C-Ein- und Ausgang mit 100 W (1x davon ist der Anschluss für das Panel)

1x Zigarettenanzünder.

Alle Ausgänge sind an der Vorderseite der Powerstation angebracht. Hier findet Ihr auch die Buttons, mit denen Ihr die Powerstation steuern könnt. Hier gibt’s jeweils Knöpfe, um die Powerstation abzuschalten, die gewünschte Stromzufuhr zu aktivieren und schließlich zum Aktivieren des LED-Lichts.

Einen Bildschirm gibt es schließlich auch noch. Dieser zeigt Euch die Eingangs- und Ausgangsleistung an und informiert Euch, wie lange der Tankvorgang der Powerstation noch dauert oder wie lange die Versorgung von angeschlossenen Verbrauchern noch möglich ist.

Der Bildschirm der Explorer 300 Plus versorgt Euch laufend mit allen nötigen Informationen bezüglich der Eingangs- und Ausgangsleistung der Powerstation. / © nextpit

An der linken Seite der Powerstation gibt es den AC-Eingang, um die Explorer 300 Plus mit Strom aus der Netz-Steckdose zu laden. Wie lange das Laden dauert, lest Ihr im nächsten Teil des Testberichts. Sehr schön: Trotz der kompakten Form ist das Netzteil zum Laden im Gehäuse integriert – Ihr braucht nur ein Kaltgerätekabel.

Wie die anderen Plus-Modelle von Jackery unterstützt auch die Explorer 300 die Jackery-App. Knallt die Sonne also zu sehr auf Euren Screen, könnt Ihr in der App die gleichen Informationen auf einen Blick sehen und die Explorer 300 Plus weiter wie gewohnt im Blick behalten.

Die Einrichtung in der Jackery-App ist simpel und fix getan. Ihr registriert Euch mit einem Account und verbindet Euch via Bluetooth oder per WLAN mit der Powerstation. Im Anschluss habt Ihr die gleichen Angaben wie am Bildschirm auch aufs Handy. Zusätzlich könnt Ihr Einstellungen für den Akku vornehmen. Hier könnt Ihr optional einen Akku-Sparmodus aktivieren, mit dem Ihr die Batterie-Lebenszeit laut Hersteller um bis zu 30 Prozent erhöhen könnt.

Die Jackery-App bietet Euch eine übersichtliche und benutzerfreundliche Möglichkeit, Eure Powerstation immer im Blick zu behalten. / © nextpit

Kurz noch ein Wort zum 40-W-Solarpanel. Wie schon der Name verrät, lädt das faltbare Solarpanel Eure Powerstation mit maximal 40 W. Darüber hinaus ist das Modul nach IP68 gegen Nässe geschützt und staubdicht. Aber seid vorsichtig, denn es herrscht Verwechslungsgefahr mit Eurem Tablet. Ja, das ist richtig – Jackery hat sich beim Panel etwas ganz Besonderes einfallen lassen und dem Panel ein Buch-Design verpasst. Mit Druckknöpfen könnt Ihr das Panel fest zusammenklappen und zudem magnetisch schließen.