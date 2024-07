Temu! Eine Shopping-App, eine Shopping-Plattform, vor allem aber auch eine Shopping-Katastrophe. Es ist alles so herrlich günstig, deswegen bestellen dort Millionen Menschen so gerne. Wieso ich Euch im Podcast inständig bitte, das nicht zu tun? Ich fürchte, das müsst Ihr Euch schon selbst anhören, in dieser Solo-Folge der Casa Casi.

Manche Artikel und manche Ideen hat man so lange im Kopf und schiebt sie unnötig lange vor sich her. Mein Beitrag über Temu ist so ein Beispiel dafür, denn diese Podcast-Solo-Episode habe ich jetzt über Monate vor mir her getrieben – oder anders: Sie hat mich monatelang verfolgt. Es ist ein unschönes Thema, weil Temu einfach auch ein unschönes Produkt ist.

Es ist eben nicht einfach nur eine Einkaufsplattform wie Amazon. Wisst Ihr, manche Dinge sind auf verschiedene Arten cool, haben aber auch einen Haken. Das iPhone 15 (Test) ist ein sensationelles Handy zum Beispiel, aber ist leider auch sehr teuer, um mal ein Beispiel zu nennen. Bei Temu ist das anders: Findet man es okay, sich Ramsch aus China für wenig Geld zu kaufen, dann können das diejenigen vielleicht als einen Vorteil von Temu benennen. Dazu gesellt sich aber nicht ein Haken, sondern gleich ein ganzer Warenkorb voller Haken, von denen einer schlimmer ist als der nächste.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15

Genau deswegen quatsche ich Euch heute über eine halbe Stunde voll und berichte in meinem Monolog von all den Baustellen, die bei Temu genannt werden müssen. Ich tue das in der Hoffnung, dass diejenigen von Euch, die dort kaufen und all das vielleicht nicht wussten, nach der Folge sofort diese gefährliche App vom Handy werfen!

Ich appelliere gerne an Euch hier, aber auch an Freunde, Familie, meine Social-Media-Bubbles, dass wir nachhaltiger werden müssen, bewusster konsumieren usw. – aber das hier ist mehr als nur ein freundlich gemeinter Appell, es ist eine aufrichtige, verzweifelte Bitte, oder sogar ein Flehen, das bitte nicht mehr zu unterstützen!

Erzählt Euren Leuten und allen, die es wissen müssen, was für ein Shopping-Shithole Temu ist und wieso – danke! Ach, und noch eins: Dieser Beitrag hier verrät Euch ja so nahezu nichts über Temu, sondern weist nur auf die Podcast-Folge hin. Ich habe natürlich unten eine ganze Menge Links in die Show Notes gepackt, wo Ihr weiter schmökern könnt, wenn Ihr wissen wollt, was es mit der App und der Plattform auf sich hat. Lasst mich aber bitte wissen, wenn Euch das nicht ausreicht. Wenn Ihr also das Gefühl habt, wir sollten bei nextpit ausführlich und in Artikelform das Thema beackern – schreibt es in die Kommentare, denn es gibt mehr zu Temu zu sagen, als man das in einer halben Stunde Podcast erledigt bekommt.

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge.