Wollt Ihr Euer Smartphone-Erlebnis mit ein paar aufregenden neuen App-Empfehlungen aufpeppen? Dann seid Ihr hier genau richtig! Wir haben exklusiv für Euch eine Sammlung der Top-Apps der Woche herausgesucht. Das nextpit-Redaktionsteam hat diese fünf fesselnden Optionen sorgfältig ausgewählt und ausgiebig getestet, um sicherzustellen, dass sie sowohl mit iPhone als auch mit Android-Geräten kompatibel sind. Also lasst uns ohne Verzögerung in die faszinierenden Funktionen eintauchen, die diese Apps mitbringen!

In Earn to Die Rogue werdet Ihr in einen verrückten Überlebenskampf mit Zombies und anderen verrückten Gegnern verwickelt, bei dem Ihr ständig versuchen müsst, am Leben zu bleiben. mymind fungiert als virtuelles Schwarzes Brett, an dem Ihr alle Eure Gedanken zusammenfassen könnt. SoundID sorgt dafür, dass die Audiosignale auf Eurem Smartphone besser klingen, wenn Ihr Kopfhörer tragt, während YAZIO ein Kalorienzähler ist, der Euch hoffentlich bei Eurer Gesundheitsreise hilft. Zu guter Letzt ist Rain eine App nur für Android, mit der Ihr das Wetter mit niedlichen Grafiken im Auge behaltet.

In unserem schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es nicht ungewöhnlich, dass man auf Apps stößt, die Ihre Nutzer mit In-App-Käufen oder aufdringlicher Werbung bombardieren. Aber keine Angst, denn wir sind hier, um das Spielfeld zu ebnen und Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unsere Mission ist einfach, aber wichtig: Wir wollen Euch Apps anbieten, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach außergewöhnlichen App-Angeboten seid, dann ist unsere sorgfältig zusammengestellte Auswahl an kostenlosen Apps der Woche genau das Richtige für Euch! Jede Woche wählen wir eine Reihe von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind. Der Artikel Top 5 Apps der Woche ist jedoch ein bisschen anders. Also lasst uns ohne Umschweife in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top 5 Apps, die die Welt der mobilen Spiele und Apps dominieren!

Earn to Die Rogue (Android & iOS)

Wenn Ihr noch keine anderen Earn to Die-Spiele gespielt habt, ist dies ein guter Ort, um damit anzufangen. In einer Zombie-Apokalypse fahrt Ihr durch eine dystopische Umgebung, in der Ihr in einem epischen Kampf ums Überleben gegen Zombies und andere riesige Bosse antretet. Ihr kommt voran, indem Ihr Gebäude plündert und Upgrades erhaltet, neue Fahrzeuge freischaltet und sie modifiziert, um Zombies zu vernichten, die Euch im Weg stehen.

Im Spiel gibt es jede Menge Platz für Upgrades, und es dauert nicht lange, bis man die Fahrmechanik nach ein paar Minuten Eintauchen verstanden hat. Wenn Ihr diesen Titel nicht zu ernst nehmt, werdet Ihr das Spiel besser genießen können. Mir haben besonders die Spielphysik und die übertriebenen Zombie-Tode gefallen, die mir einen ziemlichen Kick gegeben haben. Wenn Ihr Wert auf Realismus in einem Survival-Horror-Spiel legt, würde ich Euch empfehlen, das Spiel zu verpassen. Wenn Ihr auf verrücktes Gameplay steht, solltet Ihr unbedingt eintauchen!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 19,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Nach einer Weile begann der Reiz des Spiels für mich nachzulassen. Manche Leute sind vielleicht anders, für diese Zielgruppe könnte es viel ansprechender sein und eine längere Spielzeit haben. Ich fand, dass sich bestimmte Aspekte der Spielelemente manchmal wiederholten, und das nervt mich. Eine Sache, die mich normalerweise nervt, ist, wie oft mir beim Fahren das Benzin ausgeht, sodass ich allzu oft aus meinen Fehlern lernen muss. Im Idealfall ist das Spiel perfekt für alle, die sich den ganzen Tag über die Zeit vertreiben wollen.

Ladet Earn to Die Rogue aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Rain (Android)

Zu einer Wettervorhersage-App gibt es nicht viel zu sagen. Das Ziel einer solchen App ist es, Euch über das Wetter zu informieren und, was noch wichtiger ist, darüber, wie genau die Messwerte sind. Es überrascht mich zwar nicht, dass viele Wetter-Apps ihre Informationen aus einer zentralen Datenbank beziehen (was bedeutet, dass Ihr die gleichen Ergebnisse erhaltet), aber es ist eher die Präsentation, die eine Wetter-App von einer anderen unterscheidet. Mit Rain erledigt diese App, die nur für Android verfügbar ist, ihre Aufgabe ohne viel Aufhebens.

Egal, ob Ihr Euch in der Steppe der Mongolei oder im angesagten Gangnam-Viertel in Seoul, Südkorea, befindet, Ihr erhaltet immer eine aktuelle Vorhersage für jede Stunde, jeden Tag und jede Woche. Das macht es einfacher, Familienausflüge, Urlaube und Geschäftstreffen zu planen. Rain einzurichten ist ganz einfach, indem Ihr Euch auf die Geolocation verlässt oder die genaue Stadt eingibst, in der Ihr Euch gerade aufhaltet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Findet heraus, wie das Wetter ist, mit dieser Wetter-App, die eine niedliche Benutzeroberfläche hat. / © nextpit

Ich finde es toll, wie das Wetter in niedlichen Grafiken dargestellt wird, die sicher jeden ansprechen. Jeder Ort bietet eine Fülle von Informationen, darunter Taupunkt, gefühlte Temperatur, Sichtweite, Windrichtung, Niederschlag, Regen, Luftfeuchtigkeit, Wolkendecke, Luftdruck und UV-Index und vieles mehr. Perfekt für Planer, die nur wenig dem Zufall überlassen wollen!

Ladet Rain aus dem Google Play Store herunter.

mymind (Android & iOS)

Das Leben ist heutzutage schon herausfordernd genug. Es gibt einfach so viele Dinge, über die man den Überblick behalten muss, dass es Momente gibt, in denen das alles zu schwierig wird und man am liebsten aufgeben würde. Wenn Ihr wie ich ständig eine Flut von Informationen verarbeitet, vergesst Ihr nur allzu leicht etwas. mymind soll einen mentalen Burnout verhindern, indem es ein virtuelles Schwarzes Brett ist, auf dem Eure Gedanken sicher sind.

mymind ist eine fortschrittliche Plattform für Notizen, die speziell entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass Ihr immer alles sofort speichern könnt. Ein einfaches Antippen genügt, und schon könnt ihr eine Notiz speichern. Vielleicht habt Ihr ein kluges Zitat gehört, das Ihr für die Zukunft aufbewahren wollt, oder Ihr habt ein Bild von einem Haarschnitt im Kopf, den Ihr in Zukunft tragen wollt. Betrachtet es einfach als einen Parkplatz für Eure Gedanken.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 € - 119 €) / Konto erforderlich: Ja

Schafft Platz für Euren mentalen Raum mit mymind. / © nextpit

Es gibt keine Status-Updates oder Benachrichtigungen, die Euch stören, und Ihr werdet auch nicht unter Druck gesetzt, die App zu mögen, zu markieren oder in irgendeiner Weise mit Ihr verbunden zu bleiben. Die Informationen fließen nur in eine Richtung, und ich finde es gut, dass mymind die Privatsphäre in den Vordergrund stellt. Es gibt auch eine Desktop-Plattform, mit der Ihr Eure Notizen schneller speichern könnt, und die Tatsache, dass sie plattformübergreifend synchronisiert werden kann, ist ein weiterer Pluspunkt für die langfristige Nutzung.

Ladet mymind aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

SoundID (Android & iOS)

Habt Ihr Euch schon mal gefragt, wie Ihr eine bessere Audioleistung aus Eurem Smartphone oder Euren Kopfhörern herausholen könnt? Wenn es nicht Euer Ding ist, mehr Geld für ein bestimmtes Problem auszugeben, könnt Ihr vielleicht einen raffinierteren Ansatz wählen, nämlich eine App verwenden und von dort aus Optimierungen vornehmen. Hier kommt SoundID ins Spiel, das behauptet, ein personalisiertes Klangprofil nur für Euch zu haben. Alles, was Ihr tun müsst, ist, Eure eigene SoundID zu erstellen und sie zu aktivieren, wenn Ihr Eure Lieblingsmusik hört oder Videos anschaut.

Zunächst müsst Ihr Euch für ein Paar SoundID-fähige Kopfhörer entscheiden - Drop THX Panda, Monolith by Monoprice M-TWE, grell TWS/1 oder Drop TWS1X. Die Verwendung mit anderen, nicht SoundID-fähigen Kopfhörern ist ebenfalls möglich, aber die Audioergebnisse fallen anders aus. Ich würde nicht sagen, dass es besser ist, aber es klingt zurückhaltender. Die vollständige Liste der kompatiblen Geräte findet Ihr in dieser Liste.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein (aber empfohlen)

Holt den besten Sound aus Eurem Smartphone und Euren Kopfhörern mit SoundID. / © nextpit

Wenn Ihr mit Eurer Personalisierung fertig seid, solltet Ihr Euch mit einem Konto anmelden, falls Ihr das noch nicht getan habt. Der einzige Vorteil dabei ist, dass Ihr Euer SoundID-Profil und Eure Einstellungen speichern könnt. Das macht Sinn, wenn man bedenkt, wie viel Zeit Ihr damit verbracht habt, die Audiokonfiguration Eures Geräts so zu verändern, dass sie am besten zu Eurem Hörerlebnis passt.

Ladet SoundID aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

YAZIO (Android & iOS)

Der Kampf um die Wampe. Damit meine ich nicht die große Schlacht, die im Zweiten Weltkrieg geschlagen wurde, sondern eher die Taille. Sport zu treiben, ist immer gut für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, aber das bedeutet nicht, dass es keine anderen Methoden gibt, die beim Abnehmen helfen können. Das Zählen von Kalorien ist eine weitere wissenschaftliche Methode, weshalb es Apps wie YAZIO gibt. Mit YAZIO konnte ich mein Ernährungstagebuch einsehen, meine Aktivitäten verfolgen und hoffentlich erfolgreich meine Fettpölsterchen loswerden.

YAZIO bietet die Möglichkeit, einen persönlichen Plan zu erstellen, um Gewicht zu verlieren oder Muskeln aufzubauen - es kommt ganz darauf an, was Ihr tun wollt. Es gibt eine Kalorientabelle, die Informationen zu über 2 Millionen Lebensmitteln enthält, was sagt man dazu? Der Ernährungstracker und das Essens-Tagebuch funktionieren über alle Mahlzeiten hinweg, so dass Ihr Eure Protein-, Fett-, Kohlenhydrat- und Kalorienzufuhr im Auge behalten könnt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja ($23,99/vierteljährlich, $34,99/halbjährlich, $23,90/jährlich) / Konto erforderlich: Ja

Behaltet Euer Gewicht im Auge, indem Ihr mit dieser App Kalorien zählt. / © nextpit

Mir gefällt, dass der integrierte Barcode-Scanner die Suche nach den Kalorienangaben eines bestimmten Lebensmittels im Supermarktregal erleichtert. Das Segment des Gewichtstrackers macht es auch einfacher, die eigenen Fortschritte (oder Stagnation oder schlimmer noch, Rückschritte!) zu sehen. Insgesamt habe ich schon immer geglaubt, dass man etwas, das man messen kann, auch verbessern kann, und das Gewicht ist eines davon.

Zu Beginn wird eine Reihe von Fragen gestellt, um Euch besser kennenzulernen und einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen. Das dauert zwar eine ganze Weile, aber die App braucht sie, um Euch zu verstehen. Schließlich wollt Ihr doch Eure Erfolgschancen erhöhen, oder? Ihr könnt Euch für verschiedene Abo-Pläne entscheiden, wenn Ihr noch mehr Funktionen freischalten wollt. Diese Pläne sind als 3-Monats-, 6-Monats- oder Ein-Jahres-Abo erhältlich. Je länger das Abo läuft, desto günstiger wird es natürlich.

Ladet YAZIO aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Was haltet Ihr von der Liste dieser Woche? Vielleicht haben wir einen stillen Hit oder eine Perle übersehen, den Ihr kennt. Rein damit in die Kommentare!