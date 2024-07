Bei Freenet könnt Ihr noch für kurze Zeit einen spannenden Tarif-Deal abgreifen. Für gerade einmal 9,99 Euro monatlich gibt's hier nämlich 25 GB im Netz der Deutschen Telekom. Außerdem spart Ihr Euch die Anschlussgebühr und erhaltet noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis obendrauf. Wie gut der Handyvertrag wirklich ist, verrät Euch unser Tarif-Check.

Ihr habt Euch ein neues Smartphone (Bestenliste) gekauft, braucht aber noch einen vernünftigen Tarif? Dann findet Ihr für kurze Zeit ein spannendes Prime-Day-Angebot bei Freenet. Auch wenn das Spar-Event von Amazon schon einige Tage zurückliegt, bietet Euch der Provider gerade einen seiner "green LTE"-Verträge ins Netz der Deutschen Telekom für gerade einmal 9,99 Euro an.

Der Freenet-Tarif im Überblick

Euch stehen hier 25 GB Datenvolumen im 4G-Netz der Telekom (Tarifübersicht) zur Verfügung. Dabei surft Ihr mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s und geht eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein. VoLTE & WLAN-Call sind im Vertrag natürlich auch mit dabei. Zusätzlich erhaltet Ihr einen Monat waipu.tv Premium Plus komplett kostenlos dazu. Hier solltet Ihr jedoch an die Kündigung denken, wenn Ihr den Streaming-Service nicht weiter nutzen möchtet, da sonst zusätzliche Kosten auf Euch zukommen.

Apropos Kosten: Der Provider verlangt, wie bereits erwähnt, 9,99 Euro im Monat von Euch. Der Anschlusspreis über 39,99 Euro entfällt, falls Ihr Freenet eine Werbeeinwilligung erteilt. Dafür müsst Ihr nur die entsprechende Option im letzten Bestellschritt auswählen. Den Tarif könnt Ihr darüber hinaus auch als eSIM nutzen. Nachfolgend haben wir die wichtigsten Daten noch einmal für Euch zusammengefasst:

Freenet green LTE 25 GB Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 25 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € Einmalige Kosten Entfallen bei Werbezustimmung, ansonsten 39,99 € Gesamtkosten 239,76 € Effektive monatliche Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,40 € Zum Angebot*

Lohnt sich der Handyvertrag?

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr 239,76 Euro an Freenet. Dementsprechend kostet Euch jeder verbrauchte GB Datenvolumen 40 Cent – vorausgesetzt, Ihr nutzt die vollen 25 GB. Dies gilt auch nur, wenn Ihr die entsprechende Werbezustimmung erteilt. Andernfalls fallen die Zahlen natürlich noch einmal höher aus.

Der Deal ist dennoch sehr spannend. Für eine geringe monatliche Gebühr könnt Ihr in einem der größten Netze Deutschlands funken und zahlt dafür nur einen Bruchteil dessen, was die Telekom für solch ein Datenvolumen verlangt. Bedenkt allerdings, dass Ihr hier kein 5G zur Verfügung habt und mit 50 MBit/s nicht unbedingt planen solltet, an größeren Online-Game-Turnieren teilzunehmen. Als Zweittarif oder für Menschen, die hauptsächlich mit Social Media auf dem Handy hantieren, ist dieses Angebot jedoch wirklich interessant.

Denkt zudem daran, dass dieses Angebot zeitlich sehr begrenzt ist. Bereits am Donnerstag, dem 25.07. um 23:59 Uhr endet der Deal. Möchtet Ihr den Tarif also wahrnehmen, solltet Ihr Euch besser beeilen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Welchen Tarif nutzt Ihr? Ist Euch Datenvolumen oder etwas anderes wichtig? Lasst es uns wissen!