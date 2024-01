o2 Kombi-Vorteil: Jetzt Handyverträge mit 50 % Rabatt sichern!

Spielt Ihr mit dem Gedanken, Euch ein zweites Smartphone zuzulegen, hat o2 das passende Angebot für Euch auf Lager – vorausgesetzt Ihr besitzt bereits einen laufenden Vertrag beim Provider. Denn für kurze Zeit erhaltet Ihr hier den Kombi-Vorteil, durch den Ihr 50 Prozent bei Abschluss einer sogenannten Partnerkarte spart und zusätzlich bei den meisten Tarifen keine Anschlussgebühr zahlen müsst.

Dabei unterscheiden sich die Funktionen der Neuverträge nicht von Eurem Hauptvertrag. Ihr erhaltet Zugang zum LTE- und 5G-Netz von o2, eine Allnet-Flat und gratis EU-Roaming. Zusätzlich gibt es hier auch den "grow-Vorteil", der Euch jährlich zusätzliches Datenvolumen beschert – allerdings zahlt Ihr nur die Hälfte der eigentlichen Tarifkosten. Benötigt Ihr zudem ein weiteres Smartphone, könnt Ihr dieses einfach dazubuchen, zahlt dann allerdings einen entsprechenden Aufpreis.

So viel spart Ihr durch den Kombi-Vorteil von o2 wirklich

Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr alle Vorteile, die Euch ein o2-Tarif bietet. So stehen Euch auch alle Tarife zur Auswahl, die o2 in seinem Portfolio anbietet. Allerdings gilt dieses Angebot nur für Mobilfunktarife mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Durch die Aktion könnt Ihr Euch beispielsweise den beliebten o2 Mobile M mit 25 GB Datenvolumen bereits für 16,49 Euro im Monat sichern. Alle Tarife findet Ihr in unserer nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle.

o2-Tarife im Check

o2 Mobile S o2 Mobile S Boost o2 Mobile M o2 Mobile M Boost o2 Mobile L o2 Mobile L Boost o2 Mobile XL Datenvolumen 4 GB 8 GB 25 GB 50 GB 70 GB 140 GB 280 GB Zusätzliches Datenvolumen (24 Monate Laufzeit) 1 GB jährlich 1 GB jährlich 5 GB jährlich 5 GB jährlich 10 GB jährlich 10 GB jährlich 10 GB jährlich 5G-Option Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 22,99 € 11,49 € 27,99 € 13,99 € 32,99 € 16,49 € 37,99 € 18,99 € 42,99 € 21,49 € 47,99 € 23,99 € 62,99 € 31,49 € Einmalkosten 39,99 € 39,99 € Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Effektive monatlich Kosten pro verbrauchtem GB ~ 3,29 € ~ 1,96 € ~ 0,66 € ~ 0,38 € ~ 0,35 € ~ 0,17 € ~ 0,11 € Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Auf bis zu 10 Geräten nutzbar Nein Ja Nein Ja Nein Ja Nein Zu den Tarifen*

Neben den regulären Tarifen könnt Ihr auch die Unlimited-Varianten derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent buchen. Hier entfallen zudem bei allen Varianten die Anschlussgebühren.

o2 Unlimited-Tarife im Check

o2 Mobile Unlimited Basic o2 Mobile Unlimited Smart o2 Mobile Unlimited Max Datenvolumen unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt Bandbreite Download 3 MBit/s 15 MBit/s 500 MBit/s Bandbreite Upload 3 MBit/s 10 MBit/s 50 MBit/s Monatliche Gebühr 32,99 € 16,49 € 42,99 € 21,49 € 99,99 € 49,99 € Einmalkosten Entfallen Entfallen Entfallen EU-Roaming Inklusive Inklusive Inklusive Allnet-Flat Ja Ja Ja Zu den Tarifen*

Lohnt sich das Kombi-Angebot für Bestandskunden von o2 überhaupt?

Wie Ihr unseren Tarif-Check-Tabellen entnehmen könnt, ist das Angebot für Bestandskunden mehr als nur spannend. Je mehr Datenvolumen Ihr benötigt, desto geringer werden auch die effektiven monatlichen Kosten pro verbrauchtem GB – vorausgesetzt Ihr nutzt die gebuchten Daten voll aus. Diese Effektivkosten sinken zudem noch weiter, je länger Ihr den Vertrag laufen lasst, da Ihr jährlich zusätzliches Inklusiv-Volumen erhaltet.

Möchtet Ihr also einen zweiten Handytarif von o2 nutzen oder Eure Familie benötigt einen neuen Handyvertrag, solltet Ihr Euch das Angebot nicht entgehen lassen. Allerdings solltet Ihr bedenken, dass Ihr das Angebot nur wahrnehmen könnt, wenn Ihr Euren Haupttarif laufen lasst. Das bedeutet, dass der Kombi-Vorteil verfällt, sobald Ihr den Haupttarif kündigt.

Zusätzlich gibt o2 keine Angabe darüber, welche Mobilfunktarife Ihr genau kombinieren könnt. Allerdings besitze ich selbst o2-Internet und konnte problemlos aus dem gesamten Portfolio auswählen und mir den Kombi-Vorteil sichern. Sollte Euch das zu unsicher sein, könnt Ihr in unserer o2-Tarifübersicht herausfinden, wie Ihr Euch an o2 wendet, um offene Fragen zu klären.

Aus einer aktuellen Pressemitteilung von o2 geht zudem hervor, dass auch Neukunden von dem Bonus profitieren können. Schließt Ihr ab dem 18. Januar einen neuen Handyvertrag ab und entscheidet Euch zusätzlich für einen Zweittarif, gibt es auf beide Varianten 50 Prozent Rabatt. So könnt Ihr etwa zwei o2 Mobile M abschließen und zahlt insgesamt nur 29,98 Euro pro Monat. Dies gilt jedoch nur, wenn die Tarife zeitgleich abgeschlossen werden.

Was haltet Ihr von der Aktion? Ist der Kombi-Vorteil aufgrund der geringen Kosten interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!