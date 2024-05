Die Garmin Lily 2 Classic ist die zweite Generation der Lily-Serie von Garmins Smartwatches. Dieses Modell behebt einige Schwächen seines Vorgängers und bietet einige bemerkenswerte Verbesserungen. Sie wird als "modische Smartwatch für Frauen" vermarktet und kombiniert ein elegantes Design mit einer Reihe von Gesundheits- und Fitnessfunktionen. In diesem Test der Garmin Lily 2 Classic gehen wir auf die wichtigsten Verbesserungen ein und stellen die Vor- und Nachteile detailliert vor – findet heruas, ob diese Smartwatch die Richtige für Euch ist.

Design & Display

Die Garmin Lily 2 Classic Smartwatch ist eine Mischung aus Funktion und Form. Das neue Aluminiumgehäuse macht das Gerät anspruchsvoller und langlebiger, und dank ihrer geringen Größe passt sie an jedes Handgelenk. Mit den austauschbaren Armbändern könnt Ihr den Stil der Uhr mühelos an jedes Outfit und jeden Anlass anpassen, was diese Smartwatch zu einem modischen Chamäleon macht. Ihr könnt die Bänder gegen Nylon, italienisches Leder oder Silikon austauschen, wenn ihr etwas Sportlicheres wollt .

Vorteile:

Kompaktes Design: anpassbare Bänder und ein schlankes Aluminiumgehäuse

Kontrastreiches Display: drinnen und draußen gut sichtbar

Nachteile:

Kein Always-On-Display

In der Nahaufnahme ist das Muster auf dem Display deutlich zu sehen. Gefällt Euch das Detail? © nextpit Und wie sieht's mit abgeschaltetem Display aus? © nextpit

Das Display der Smartwatch bietet für jede Version und Farbe ein einzigartiges gemustertes Design. Obwohl ich die eingravierten Muster, wie z. B. das florale Muster, nicht meine persönliche Designwahl sind, bietet das Display selbst einen hohen Kontrast und eine gute Sichtbarkeit, die sowohl in Innenräumen als auch im Freien gute Dienste leisten. Es gibt hier keine AoD-Option – das Display bleibt also abgeschaltet, wenn es nicht benutzt wird, und will durch eine Bewegung oder einen Doppeltipp aktiviert werden.

Die Navigation des Garmin Lily 2 Classic ist dank der Kombination aus einem reaktionsschnellen Touchscreen und einer haptischen Taste an der Unterseite intuitiv und benutzerfreundlich. Wir können ganz einfach durch die Informationen der einzelnen Widgets wischen und durch Antippen auf detailliertere Daten zugreifen, sodass wichtige Informationen immer nur eine Berührung entfernt sind.

Außerdem kann man mit der haptischen Taste schnell zum Startbildschirm zurückkehren. Es gibt zwar einige Optionen für das Zifferblatt, aber erwartet hier nicht mehr als das Nötigste. Trotz des fehlenden Always-on-Display-Modus ist die Lily 2 Classic aufgrund ihres Designs und ihrer Funktionalität eine überzeugende Wahl für alle, die Mode mit wichtigen Smartwatch-Funktionen verbinden wollen.