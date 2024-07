In einer kurzen Pressemitteilung gibt Apple bekannt, dass man Apple Maps als öffentliche Beta-Version ins Netz gestellt hat, die unter beta.maps.apple.com verfügbar ist.

Welche Funktionen von Apple Maps sind in der Webversion nutzbar?

Die Webversion von Apple Maps hat viele Funktionen mit der mobilen und der Desktop-Version gemeinsam, z. B. die Wegbeschreibung für Autofahrer und Fußgänger mit Verkehrswarnungen. Ihr könnt auch nach Points of Interest wie Tankstellen, Krankenhäusern und Restaurants mit ihren Geschäftsinformationen suchen, um nur einige zu nennen.

Der Beta-Status bedeutet allerdings, dass noch nicht alle Funktionen vorhanden sind. Apple hat jedoch angekündigt, weitere Funktionen der mobilen Version in die Webversion zu übernehmen, z. B. Look Around (Äquivalent zu Street View) und Flyover, um Gebäude und Umgebung in 3D zu betrachten.

Die Beta-Version von Apple Maps im Web enthält Wegbeschreibungen für Autofahrer und Fußgänger, Reiseführer und vieles mehr. / © nextpit

Außerdem fehlen wichtige Funktionen wie die Unterstützung von Verkehrsmitteln und Radfahrern bei der Nutzung von Wegbeschreibungen und das Anheften von Favoriten, die in den kommenden Monaten nachgeliefert werden sollen. Außerdem ist der Bereich Guides für kuratierte Reiseführer zwar verfügbar, aber Ihr könnt in der Webversion keine eigenen Guides erstellen.

Verpasst das nicht: So speichert und sichert Ihr Eure Google Maps Timeline

Die Webversion von Apple Maps ist derzeit nur auf Englisch verfügbar und kann mit den Browsern Chrome, Safari und Edge aufgerufen werden. Der iPhone-Hersteller kündigte an, dass schon in den nächsten Monaten weitere Sprachen und Plattformen hinzugefügt werden sollen. Zudem weist Apple darauf hin, dass Entwickler, die das MapKit-JS-Tool verwenden, damit beginnen können, Orte mit den Karten im Web zu verknüpfen.

Welche anderen Kartendienste außer Google Maps nutzt Ihr auf Eurem Computer? Wir wollen Eure Vorschläge hören.