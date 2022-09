Apple iPhone 14 im Hands-on: Das "Copy & Paste"-Handy

Fazit: Meine ersten Eindrücke

Das iPhone 14 hat mich von Anfang an ziemlich kalt gelassen. Auf der einen Seite möchte ich die Relevanz meines Urteils relativieren mit Blick darauf, wie kurz meine Erfahrung mit dem Gerät ist. Andererseits sage ich mir, dass ich als Verbraucher – wenn ich nur auf das Preis-Leistungs-Verhältnis des iPhone 14 schauen würde – ohne es selbst getestet zu haben, niemals zu diesem Modell greifen würde.

Warum sollte sich irgendwer ein iPhone 14 für 999 Euro kaufen, wenn man ein iPhone 13 Pro für 100 bis 150 Euro mehr als Neuware bekommt? Wir haben ein besseres "Pro Motion 120 Hz"-Display, ein besseres Fotomodul mit einem Teleobjektiv, das gleiche SoC und den gleichen 6,1-Zoll-Formfaktor.

Ich finde die ganze preisliche Abstimmung der iPhone-14-Reihe inklusive Preiserhöhung irritierend. Das Ergebnis von Apples Preispolitik ist ein iPhone 14 Pro und Pro Max, die zwar beide sehr interessant, aber auch überteuert sind. Und dann sind da noch das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus, die fast genauso aussehen wie die Vorjahresmodelle, nur dass sie auch teurer sind.

Zumindest Dynamic Island hätte Apple in das iPhone 14 und 14 Plus implementieren müssen, um sie interessanter zu machen. So wie es jetzt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich sie zum Kauf empfehlen kann. Der Großteil der Neuerungen, die Euch bei dieser Produktreihe erwarten, stecken in der Software. Wenn Euer altes iPhone für das Update auf iOS 16 in Frage kommt, werdet Ihr demzufolge keine Einbußen bei der Benutzererfahrung hinnehmen müssen.