Bestes MagSafe-Zubehör: Geniale Gadgets für Euer iPhone!

Mit der Einführung der MagSafe-Technologie in seine iPhones hat Apple Drittanbietern viele kreative Türen für Zubehör geöffnet. Einige davon sind erschwinglich und gehören an jedes iPhone ab dem iPhone 12, andere wiederum sind kostenpflichtiger und eher was für Enthusiasten.

Wir konnten nicht alle diese Produkte testen, aber wir haben die verschiedenen technischen Eigenschaften analysiert und die verschiedenen Online-Bewertungen verglichen. So wollen wir Euch die besten Produkte präsentieren, wenn Ihr ein neues MagSafe-Zubehör investieren wollt.

Welche Kriterien sollte ich beim Kauf von MagSafe Zubehör beachten?

Seid Ihr nicht sonderlich am Design Eures MagSafe-Zubehörs interessiert, sollte der Fokus zuallererst auf dem Design liegen. Euer zukünftiges MagSafe Induktionsladegerät sollte in der Lage sein, Eurem iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 oder iPhone 13 Pro eine Leistung von 15 W zu liefern. Bei den Modellen iPhone 13 mini und iPhone 12 mini sollten es 12 Watt sein.

Sind MagSafe und Android-Smartphones kompatibel?

Dank der Qi-Technologie sind die meisten MagSafe-Ladegeräte mit Android-Smartphones kompatibel, die Wireless-Charging unterstützen. Allerdings müsst Ihr dabei auf die Magnethalterung verzichten, versteht sich.

MagSafe und die Gefahren: Vorsicht bei Herzschrittmachern und anderen Implantaten!

Apple weist auf seiner Website darauf hin, dass die MagSafe-Geräte Magnete, Komponenten und Funkgeräte enthalten, die elektromagnetische Felder erzeugen. Diese können laut Apple medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren, auch bekannt als Herzschrittmacher, beeinträchtigen können. Apple empfiehlt Euch, beim Laden einen Abstand von mehr als 30 Zentimetern zu medizinischen Geräten einzuhalten und Euren Arzt zu konsultieren, wenn Ihr vermutet, dass Euer Produkt Euer medizinisches Gerät beeinträchtigen könnte.

MagSafe: Mehr als nur Ladegeräte

Apple hat die MagSafe-Technologie ursprünglich für seine Macbook-Ladegeräte entwickelt, beim iPhone ist die Technologie aber deutlich spannender. Denn viele sagen voraus, dass MagSafe in Zukunft dazu führen könnte, dass Apple das kabelgebundene Laden abschafft, die Datenübertragung vereinfacht und mehr Zubehör und Funktionen anbietet. Bisher wurden 18 Magnete in das iPhone 12 und iPhone 13 eingebaut, um Akkus, Kartenhalter oder ungewöhnliche Hüllen zu befestigen.

Die besten MagSafe-Ladegeräte

Das MagSafe-Ladegerät von Apple - einfach und effektiv.

MagSafe-Ladegerät von Apple / © Apple

Seine Einfachheit und sein Design haben die Redaktion von NextPit überzeugt: Das MagSafe-Ladegerät ist das nützliche Design-Accessoire für den Schreibtisch. Das MagsSafe-Ladegerät kann nicht nur Euer iPhone 12, iPhone 13 und Eure AirPods aufladen und festhalten, sondern ist auch mit Android-Smartphones kompatibel, die Wireless-Charging unterstützen. Das Apple-Ladegerät wird jedoch nicht in der Lage sein, diese Android-Smartphones festzuhalten.

Das preisgünstige MagSafe-Ladegerät von Hoidokly

MagSafe-Ladegerät von Hoidokly / © Hoidokly

Es ist zwar kein Apple-Produkt, aber wenn Euer Budget knapp ist, könnt Ihr mit dem Ladegerät von Hoidokly loslegen. Es ist magnetisch wie das Apple-Ladegerät und hat eine Leistung von 15 Watt, mit der Ihr Euer iPhone oder Eure AirPods aufladen können. Es ist bei Amazon für weniger als 20 Euro erhältlich.

Die besten MagSafe-Hüllen

Die MagSafe-Hülle ist ein unverzichtbares Werkzeug, wenn Ihr Euer iPhone schützen und weiterhin anderes MagSafe-Zubehör verwenden wollt. Seid Ihr Extremsportler oder einfach nur unvorsichtig, solltet Ihr eine robuste Hülle wählen, damit Euer wertvolles Smartphone nicht kaputt geht.

OtterBox für iPhone 13 Pro Max

OtterBox Schutzhülle für iPhone 13 Pro Max / © OtterBox

Die ultraharte MagSafe-Hülle von OtterBox besteht zu 50 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Auch wenn sie ein wenig teuer ist (aber immer noch erschwinglicher als Apple-Produkte), wird sie Euer teures iPhone 13 mit Sicherheit für unter 35 Euro schützen.

Seht Euch auch unsere Auswahl der besten Hüllen für das iPhone 13 an.

MagSafe-Hülle für Pixel 6, Galaxy und OnePlus 10 von Moment

MagSafe Hülle für Pixel 6 / © Moment

Wenn Ihr in ein Pixel 6, Galaxy S22 oder ein OnePlus 10 Pro investiert habt und ebenfalls von den magnetischen Vorteilen der MagSafe-Technologie profitieren wollt, ist diese Hülle genau das Richtige für Euch. Der Preis ist allerdings hoch: Eine Hülle für ein Pixel 6 kostet 49 Euro.

Eine nützliche Hülle zum kleinen Preis

MagSafe Schutzhülle für das iPhone von CloudValley / © CloudValley

Mit ihrem Schutz für iPhone-Objektive punktet die magnetische Hülle von CloudValley, die ab 13,99€ für eine iPhone 13 Pro Max Hülle erhältlich ist.

Die besten MagSafe Ladestationen

Die Tischstation von Belkin

Magsafe 3-in-1-Station von Belkin / © Belkin

Die 3-fach-Ladestation von Belkin richtet sich vorrangig an Apple-Addicts. Bei Belkin lädt man sein iPhone 12 oder iPhone 13 horizontal oder vertikal in MagSafe, seine Apple Watch in MagSafe und seine AirPods, wiederum per MagSafe. Leider könnt Ihr in dieser Station nichts anderes als Eure Apple-Produkte aufladen, da das Design der Belkin-Ladestation auf Magneten basiert ... Es sei denn, Ihr habt meinen Tipp von oben befolgt.

Die MagSafe 3-in-1-Reiseladestation von Mophie

MagSafe 3-in-1-Reisestation von Mophie / © Apple

Dieses für Apple erhältliche Ladegerät ist für diejenigen gedacht, die oft und immer mit ihrem iPhone, ihrer Apple Watch und ihren AirPods unterwegs sind. Mit einem Preis von 159,95 € ist es zwar teuer, aber es wird mit einer kleinen Aufbewahrungstasche geliefert, die problemlos in Eure Reisetasche passt.

Die MagSafe Uordum Station für den kleinen Geldbeutel und Design-Fans.

MagSafe-Ladestation von Uordum / © Uordum

Uordum hat es geschafft, Design, Effizienz und einen kleinen Preis miteinander zu verbinden. Das MagSafe 3-in-1-Ladegerät von Uordum für 46,99 Euro auf Amazon wird Euch sicher gefallen, wenn Ihr ein Star Wars-Fan und Apple-Addict mit schmalem Budget seid.

Die besten MagSafe Akkus

Wenn Ihr wie ich viel Zeit mit Eurem iPhone verbringt und Euch immer der Akku ausgeht, werdet Ihr diese beiden MagSafe Akkus gefallen.

Der MagSafe-Akku von Apple

MagSafe Akku für das Apple iPhone 12 und iPhone 13 / © Apple.

Effizientes Design und "Apple Product": Der externe Akku von Apple sorgt dafür, dass Ihr keinen Anruf verpasst oder im Café an der Ecke dringend aufladen müssen. Er ist simpler und besser in das iPhone 12 und das iPhone 13 integriert als die Konkurrenz, aber auch weniger vielseitig. 89 Euro kostet dieser Akku, der in 3 Stunden und 10 Minuten aufgeladen werden kann und Euer iPhone für weitere 18 Stunden eingeschaltet lässt. Er kann auch Eure AirPods und Android-Smartphones mit Qi-Technologie aufladen, natürlich ohne sich daran zu befestigen.

Die magnetische Powerbank Anker 622

MagSafe Akku Anker 622 / © Anker

Die Anker 622 Powerbank hat unsere Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Effizienz und Benutzerfreundlichkeit erregt. Sie ist 30 Euro günstiger als die MagSafe-Batterie von Apple. Es handelt sich zwar nicht um ein Apple-Produkt, aber der Anker-Akku ist dennoch mein leistungsstarkes Gerät. Er ist in verschiedenen Farben erhältlich und hat zwei kleine Extras: einen integrierten Ständer, mit dem Ihr das iPhone in vertikaler Position halten könnt, um beispielsweise Serien zu schauen. Eine Ladeanzeige gibt es auch. 60 Euro für dieses nützliche Schmuckstück!

Die besten MagSafe Halterungen für Autos und Fahrräder

Bis heute hat es kein Auto- oder Fahrradhersteller für sinnvoll erachtet, eine MagSafe-Halterung und eine MagSafe-Ladestation in seine Fahrzeuge einzubauen. Mit diesen Halterungen vermeidet Ihr wahrscheinlich die pauschale Geldstrafe von 135 Euro und den Entzug von 3 Punkten auf Eurem Führerschein für die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer.

Der Syncwire Charger, der Euer Handy während der Fahrt aufladen kann

MagSafe Autoladegerät von Syncwire / © Syncwire

Wir haben es bereits vor ein paar Tagen in unserer Liste der besten iPhone-Halterungen für das Auto erwähnt. Mit dem Syncwire könnt Ihr Euer iPhone 12 oder 13 aufladen, während es sichtbar bleibt. Es wird am Lüftungsgitter Eurer Klimaanlage befestigt und kostet 37 Euro.

Die Halterung zum Aufladen und Fahrradfahren

MagSafe Evolution Cycle Kit von Mous / © Mous

Das Evolution Cycle Kit von Mous ist mit 106 Euro etwas teuer, aber es enthält ein MagSafe-Ladegerät, eine Schutzhülle und – was für Biker am wichtigsten ist, eine Halterung, die an den Rahmen des Fahrrads angepasst werden kann. Es ist also eine ziemlich lohnende Investition.

Anderes MagSafe-Zubehör

Der MagSafe-Kartenhalter von Apple

Kartenhalter von Apple / © Apple

Wenn Ihr keine Lust habt, Apple Pay zu aktivieren, dann ist dieses Kartenetui aus Leder von Apple wahrscheinlich genau das Richtige für Euch.

Das MagSafe Stativ von Joby

Das MagSafe Stativ von Joby / © Joby

Ob Ihr ein aufstrebender YouTuber seid oder einfach nur gerne fotografiert, Joby hat mit diesem modularen Stativ die Einfachheit und MagSafe für Euch kombiniert. Ihr könnt auch den Grip abschrauben und das Stativ an einem anderen Stativ befestigen.

Der PopGrip von PopSockets

PopSockets MagSafe PopGrip / © PopSockets

Selfie- oder Fidget-Spinner-Fan? Der PopGrip MagSafe von PopSockets dürfte Euch gefallen. Er ist in verschiedenen mehr oder weniger funky Farben erhältlich.

OtterBox MagSafe Xbox-Controller-Halterung / © OtterBox

Ihr wollt Fortnite auf Eurem iPhone spielen, aber mit einem Xbox-Controller? Otterbox hat einen Gaming-Clip für Euren Xbox-Controller entwickelt, der 26,04 Euro bei Amazon kostet.

Habt Ihr in dieser Auswahl etwa passendes gefunden? Schreibt mir in die Kommentare, welches MagSafe-Zubehör Ihr empfehlen könnt!