Pixel 6 (Pro): Die besten Hüllen und das beste Zubehör 2022

Das Google Pixel 6 und das Google Pixel 6 Pro sind die aktuellsten Android-Smartphones aus dem Hause Google. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Hüllen für beide Modelle und empfehlen Euch robuste und durchsichtige Cases, ebenso eine Lederhülle und eine Schutzhülle im Brieftaschen-Design. Außerdem haben wir Euch empfehlenswertes Zubehör fürs Google Pixel 6 (Pro) rausgesucht.

Die besten Hüllen fürs Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro

Bester Allrounder Beste Klarsichthülle Beste Wallet-Hülle Beste Lederhülle Bestes nachhaltige Hülle Die coolste Hülle Produktname Spigen Tough Armor Otterbox Symmetrie Clear Series Vena VCommute Torro Echtes Leder Google Pixel 6 Originalhülle i-Blason Cosmo Serie Bild Eigenschaften Schockresistent

Design aus zwei Materialien

MIL-STD-zertifiziert

"Air Cushion"-Technologie

Stand Anti-mikrobielle Beschichtung

Erhöhte Ränder

Eingeschränkte lebenslange Garantie von Otterbox

Recycelte Materialien Diskrete Kartenaufbewahrung

Stand

Kompatibel mit magnetischen Autohalterungen

Zweischichtige Materialien Echtes US-Rindsleder

Attraktives Design

Klappständer

Platz für drei Karten und andere Dokumente 30% recyceltes Material

Erhöhte Ränder und Kanten

Stilvoll

Konkurrenzfähiger Preis Schönes Design

Erhöhte Ränder und Kanten

Konkurrenzfähiger Preis Angebote fürs Pixel 6 Angebote fürs Pixel 6 Pro



Inhalt:



Kaufberatung: Worauf Ihr bei Hüllen für das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro achten solltet

Wenn Ihr eine neue Hülle kaufen möchtet, gibt es viele Faktoren zu beachten. Diese Faktoren sind entweder praktischer oder ästhetischer Natur. Da sind einmal die Materialien der Hülle und die Art des Schutzes, den sie bietet. Außerdem natürlich nützliche Funktionen wie Unterstützung für kabelloses Aufladen, Kartenhalter und Halterungen fürs Auto. Auch der Preis kann ein wichtiger Faktor sein.

Aber eine Hülle bringt Euch nur bedingt weiter. Es ist zwingend notwendig, dass Ihr auch eine Displayschutzfolie kauft, wenn Ihr Euer Display vor Kratzern und Rissen schützen wollt. Angesichts der Probleme, mit denen die Fingerabdrucksensoren des Pixel 6 und Pixel 6 Pro zu kämpfen haben, kann diese zusätzliche Sicherheit leider auf Kosten der Genauigkeit der Fingerabdruckscans gehen.

Welches Material ist das richtige?

Die Wahl des richtigen Materials ist wichtig. Im Allgemeinen bieten Gehäuse mit dickeren Materialien einen besseren Schutz, aber sie machen das Gerät sperrig und schwer zu halten. Auch das Aussehen ist entscheidend, aber das sollte eine persönliche Vorliebe sein.

Ästhetische Gründe sind erwartungsgemäß subjektiv. Einige Leute mögen klare Hüllen, die die Schönheit des Geräts selbst zur Geltung bringen, während andere einfach elegante Designs wünschen, die ihrem persönlichen Stil und Geschmack entsprechen.

Was sind Eure Bedürfnisse?

Nutzt Ihr kabelloses Laden? Braucht Ihr einen RFID-Schutz für Eure Karten? Das sind alles Fragen, die Euch helfen, die beste Hülle zu wählen. Jedes Case bietet eine breite Palette von Funktionen, die sich an eine bestimmte Zielgruppe richten. Führt Ihr viele Telefonkonferenzen oder seht Ihr Euch gerne unterwegs Inhalte an? Dann solltet Ihr nach einem Kickstand suchen!

Wie viele Hüllen braucht Ihr?

Es ist offensichtlich, dass es nicht eine einzige Lösung gibt, die alle Eure Anforderungen an eine Hülle abdeckt. Manchmal ist unsere Stimmung anders, oder wir möchten, dass unser Gerät zu unserem Outfit passt. Das ist einer der Hauptgründe, warum Ihr mehr als eine Hülle benötigt. Ein weiterer Grund ist der Verwendungszweck. Wenn Ihr zum Beispiel auf eine lange Autofahrt geht, müsst Ihr vielleicht schnell auf eine Autohalterung wechseln, oder wenn Ihr auf ein Wanderabenteuer gehen, muss es eine "robuste" Lösung sein.

Beste Pixel 6 und Pixel 6 Pro Hüllen für 2022

Bester Allrounder: Spigen Tough Armor

Das weichere Material schützt die Kanten, während der härtere Kunststoff weniger kratzempfindlich ist / © Spigen/ Amazon Store

Dieses Design ist ein Favorit hier bei NextPit und taucht öfter in unseren Case-Bestlisten auf. Für das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro bietet die Spigen Tough Armor einen großartigen Schutz, mit einem ausreichend erhöhten Rand für die Kamerainsel und den Bildschirm. Es erfüllt auch die MIL-STD-Standards mit zwei verschiedenen Materialien und verfügt über Luftpolster-Technologie, um Euer Telefon vor bösen Stürzen zu schützen. Für den Preis von 18,99 Euro erhaltet Ihr außerdem ein ausgewogenes, minimalistisches Design, das die robuste Natur der Hülle verbirgt, sowie einen praktischen Kickstand.

Best Clear Case: Otterbox Symmetry Clear Series

Mit antimikrobieller Beschichtung und rund 50 % recycelten Materialien ist diese Hülle wirklich erstklassig / © Otterbox / Amazon Store

Die Otterbox Symmetry Clear Series ist ein weiterer Champion in unserer Auswahl. Die Premiummarke für Hüllen bietet Funktionen, die auf dem Markt nicht leicht zu finden sind. Klare Hüllen mögen mit ihrem Ein-Material-Design einfach aussehen. Es ist aber wichtig, dass sie über ausreichend erhöhte Ränder für den Kamerabuckel und das Display verfügen. Die Otterbox Symmetry Clear Series geht noch einen Schritt weiter und bietet auch eine antimikrobielle Beschichtung und ist außerdem MIL-STD-geprüft für Fallschutz. Wenn Ihr Euch den Aufpreis leisten können, dann ist dies definitiv die beste Klarsichthülle, die Ihr auf dem Markt finden könnt.

Beste Brieftaschen-Hülle: Vena VCommute

Das Vena ist ideal für tägliche Pendler / © Vena

Das Vena VCommute ist eine der interessantesten Wallet-Hüllen, die wir für das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro gesehen haben. Das in den USA entwickelte Case nutzt den zusätzlichen Platz unter dem Kamerabuckel, um einen Kartenhalter für bis zu drei Karten unterzubringen. Im aufgeklappten Zustand dient es als verstellbarer magnetischer Ständer. Die VCommute ist ideal für Ihre täglichen Stadtabenteuer. Er funktioniert mit magnetischen Autohaltern und ist mit kabellosem Laden kompatibel. Er ist außerdem nach MIL-STD 810G 516.6 zertifiziert und besteht aus zwei verschiedenen Materialien.

Beste Lederhülle: Torro Echtes Leder

Torro stellt einige der optisch ansprechendsten Lederhüllen her, die es gibt / © Torro / Amazon Store

Ich persönlich vermeide aus Umweltschutzgründen normalerweise Echtlederhüllen, aber wenn jemand auf der Suche nach einem seriösen, professionellen, traditionellen Stil ist, dann ist das Torro Genuine Leather genau das Richtige für ihn. Die roten Details kontrastieren perfekt mit dem schwarzen Leder, das aus den USA stammt. Die aufklappbare Hülle wird durch einen Magnetverschluss zusammengehalten und hat außerdem Fächer für drei Kreditkarten. Im aufgeklappten Zustand kann das Etui auch als Ständer verwendet werden. Über die Website könnt Ihr gegen einen Aufpreis auch Eure eigenen Monogramme in das Leder einritzen lassen.

Bestes nachhaltiges Case: Google Pixel 6 Originalhülle

Material You hat sich materialisiert! / © Google / Amazon Store

Das Google Pixel 6 Original Case ist ein großartiges Beispiel für einen umweltfreundlichen Ansatz bei Hüllen. Google stellt diese Dual-Material-Hüllen aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff her, aber im Gegensatz zu den viel teureren Otterbox-Hüllen müsst Ihr nicht so viel Geld verbrennen, um eine zu kaufen. Unsere Erfahrungen mit den Hüllen, die den Testgeräten beilagen, waren recht positiv, und Google hat dafür gesorgt, dass sie zum visuellen Stil von "Material You" passen. Es handelt sich um eine sehr einfache Hülle ohne besondere Funktionen, die nur das Wesentliche bietet: Ausreichenden Schutz, schönes Aussehen und Unterstützung für kabelloses Laden.

Die coolste Tasche: i-Blason Cosmo Series

Das ist eine sehr stylische Tasche / © iBlason/ Amazon Store

Die i-Blason Cosmo Serie besticht durch ihr stylisches Design in drei verschiedenen Farben. Ihr deckt alle notwendigen Sicherheitspunkte mit erhöhten Rändern für die Kamera und den Bildschirm ab. Sie wurde getestet, um Stürze aus 10 Metern Höhe zu überstehen und besteht aus einem weichen Silikonmaterial. Aber bei der Cosmo-Serie geht es vor allem um Stil, und das Pixel 6 sieht in dieser Hülle umwerfend aus. Zusätzlich kann man die Hülle mit einer Displayschutzfolie bekommen, die ich aber nicht empfehlen kann, da sie den Fingerabdrucksensor beeinträchtigt.

Must-have-Zubehör für das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro für 2022

Für die perfekte Experience mit dem Google Pixel 6 und dem Google Pixel 6 Pro solltet Ihr Euch auch nach zusätzlichem Zubehör umsehen. Ihr könnt Euch da natürlich von Ohrhörern bis zu Smartwatches und allen kompatiblen Geräten im Google Android-Ökosystem austoben.

Displayschutzfolie

Wir müssen Euch darauf hinweisen, dass Displayschutzfolien den Fingerabdruckleser stören können. Der Fingerabdruckscanner wurde für seine langsame Geschwindigkeit und Genauigkeit kritisiert, und viele Nutzer:innen berichten, dass er in den meisten Fällen einfach nicht mehr funktioniert. Wollt Ihr die Chance auf einen Displayschutz erhöhen, der den Fingerabdruckleser nicht beeinträchtigt, solltet Ihr einen von der offiziellen Google-Partnerliste wählen.

Ladegerät: Offizieller "Google Pixel 6"-Charger

Das offizielle Google-Ladegerät ist der beste Weg, um Euer Gerät aufzuladen. / © Google / Amazon Store

Der offizielle Charger ist immer der beste Weg, um Euer Smartphone aufzuladen. Ja, Zubehör von Drittanbietern kann Geld sparen und einige bessere Funktionen bieten, aber der Besitz des Original-Ladegeräts ist sowohl für die Gesundheit des Handys als auch für potenzielle Garantieansprüche besser. Das Original-Ladegerät von Google wird mit einem ein Meter langem Kabel geliefert und lädt jedes Typ-C-kompatible Gerät mit bis zu 30 Watt auf.

Wireless Charging Pad: Spigen ArcField

Mit dem Spigen Lade-Pad wird Euer Google-Smartphone mit 15 Watt geladen. / © Spigen

Da der offizielle Pixel Stand 2 in unserem Test nur zwei Sterne bekommen hat, lohnt es sich, nach einer Wireless-Charging-Alternative umzusehen. Spigen lässt uns auch hier nicht im Stich und bietet mit dem ArcField ein Qi-zertifiziertes Lade-Pad an, welches das Pixel 6 und das Pixel 6 Pro mit bis zu 15 Watt befüllt.

Das hochwertig verarbeite Lade-Pad besitzt eine LED, die Euch anzeigt ,dass das Smartphone geladen wird. Im Lieferumfang enthalten ist auch das zwei Meter lange Kabel, allerdings kein Stecker. Sowohl die Fläche, auf der Ihr das Handy parkt, als auch die Unterseite sind gummiert und sorgen für stabilen Halt. Dazu ist das Pad noch schön kompakt, so dass es Euch auch auf Reisen gute Dienste leisten kann.

Mit diesem Artikel seid Ihr jetzt also von der Hülle über den Displayschutz bis zum Ladegerät bestens versorgt mit Eurem Pixel-Phone. Habt ihr noch anderes Zubehör, das ihr empfehlen könnt? Schreibt es uns in die Kommentar!