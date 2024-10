Wollt Ihr Euer Smartphone-Erlebnis mit aufregenden Apps aufwerten? Dann taucht ein in die Welt der innovativen Anwendungen! Egal, ob Ihr auf der Suche nach einem fesselnden Spiel oder einem praktischen Produktivitätswerkzeug seid, wir haben eine Liste mit fünf außergewöhnlichen Apps und Spielen zusammengestellt, die alle auf den Plattformen Android und IOS getestet wurden. Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass unsere Auswahl unsere strengen Qualitätsstandards erfüllt.

Fairy Village ist ein weiteres Weltenbau-Spiel, in dem Ihr Euch niederlasst und etwas nach Euren Vorstellungen aufbaut. Rootd hilft Euch dabei, Eure Ängste zu bewältigen und in dieser schnelllebigen Welt zu entspannen, während The Tapping Solution Euch helfen soll, Euren Stresspegel zu senken.

Moises ist eine einzigartige App, die sich an Musiker:innen richtet. Wenn Ihr also gerne Musik macht, solltet Ihr Euch diese App ansehen. Zu guter Letzt nutzt Zeel Walls die Macht der KI, um Hintergrundbilder für Euer Handy zu erstellen, damit Ihr jedes Mal etwas Neues habt.

Unser Redaktionsteam hat jede App in dieser Zusammenstellung sorgfältig geprüft und sichergestellt, dass sie frei von lästigen Mikrotransaktionen und aufdringlicher Werbung ist. Wenn Ihr daran interessiert seid, wirklich kostenlose Apps und Spiele zu entdecken, solltet Ihr unsere "Kostenlosen Apps der Woche"" nicht verpassen, die wir zweimal pro Woche aktualisieren!

Fairy Village (Android & IOS)

Fairy Village ist ein ganz bezauberndes Spiel, das alle anspricht, die ihre inneren Einrichtungsfähigkeiten entfesseln wollen. Alle Figuren können bis ins kleinste Detail angepasst werden, obwohl das Spieltempo für meinen Geschmack etwas zu langsam ist. Trotzdem ist es auf eine gewisse Art und Weise entspannend, ohne dass man von einem Ziel zum nächsten hetzen muss.

Das Spiel bietet verschiedene Arten von Expeditionen, auf die Ihr Euch begeben könnt. Einige davon können in einem Wimpernschlag abgeschlossen werden, während andere bis zu fünf Stunden dauern können, je nachdem, welche Art von Karte Ihr erkundet. Jede Karte hat ihr eigenes Thema, bei dem Ihr unterwegs verschiedene Arten von Beute einsammeln könnt.

Ich glaube, ich habe mehr Zeit damit verbracht, mein kleines Häuschen in der Prärie einzurichten, als die Umgebung zu erkunden. Es hängt wirklich davon ab, was Ihr in diesem Spiel machen wollt, denn es gibt eine ganze Menge zu erkunden und mit den Charakteren zu reden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 5,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Mir gefällt die niedliche Art Direction, die die ganze Welt angenehm gestaltet. Es ist nur allzu leicht, mehrere Stunden am Stück damit zu verbringen, vor allem, wenn Ihr sehr detailverliebt seid und darauf achtet, alles an der richtigen Stelle zu platzieren. Ich muss Euch warnen, dass es eine ganze Menge Werbung gibt, aber hey, wenn Ihr dadurch etwas Geld sparen könnt, dann nur zu. Andernfalls kannst Ihr etwas Geld ausgeben, um Ingame-Währung zu kaufen.

Ladet Fairy Village aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Rootd (Android & IOS)

Niemand will ängstlich sein oder unter Panikattacken leiden. Wenn doch, dann gibt es hier eine App, die Euch hoffentlich helfen kann, Panikattacken und Angstgefühle besser zu bewältigen. Rootd ist ein umfassendes Paket mit ermutigenden Tools, mit denen Ihr Euch jederzeit beschäftigen könnt. Ihr könnt in ein Tagebuch schreiben, Atemübungen machen, Klänge hören, die Euch in den Schlaf wiegen, und vieles mehr.

Ron ist eine niedliche kleine Figur, die mir jeden Tag positive Botschaften übermittelt, damit ich auf dem rechten Weg bleibe. Jedes Mal, wenn ich ein tägliches Ziel für meine Selbstfürsorge erreiche, sammle ich Punkte und Ron fühlt sich auch besser. Die Verknüpfung des persönlichen Wohlbefindens mit einem digitalen Avatar mag zunächst befremdlich erscheinen. Dennoch könnte diese Methode, sofern sie sich als effektiv erweist, durchaus positive Auswirkungen haben. Stellt sich hier möglicherweise eine innovative Lösung zur Förderung des mentalen Wohlbefindens dar?

Wenn Ihr mehr über Angst lernen wollt, könnt Ihr auch das Lernmodul besuchen. Hier erfahrt Ihr mehr über das Verständnis von Angst, ihre physischen und psychischen Auswirkungen, Theorien über die Ursachen und könnt Euch mit kurz- und langfristigen Lektionen beschäftigen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (6,99 € - 179,99 €) / Konto erforderlich: Optional (aber empfohlen)

Rootd will Euch auf dem Boden der Tatsachen halten und Panikattacken vermeiden. / © nextpit

Rootd kann ziemlich teuer sein, wenn Ihr für den lebenslangen Zugang bezahlen wollt, aber zum Glück gibt es eine einwöchige Testphase, in der Ihr es ausprobieren könnt. Wenn es Euch gefällt, lohnt es sich, ein Abonnement abzuschließen.

Ladet Rootd aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

The Tapping Solution (Android & IOS)

Seid Ihr bereit, den nächsten Schritt zu wagen und von einer beruhigenden App zu etwas Praktischerem überzugehen? The Tapping Solution bietet eine einfache und effektive Technik: Drückt mit Euren Fingern auf Akupressurpunkte und konzentriert Euch dabei auf ein bestimmtes Thema. Entdeckt, wie diese Methode Euch helfen kann, Stress abzubauen und mehr innere Ruhe zu finden! Das sendet beruhigende Signale an das Gehirn und hilft, Euch ohne Schnickschnack besser zu fühlen.

Die App bietet über 750 geführte Tapping-Meditationen zu einer Vielzahl von Themen. Ebenfalls gibt es 5 Hörbücher in voller Länge und betreute "Missionen", die Euch herausfordern. Obwohl ich die App noch nicht ausgiebig genutzt habe, ist es klar, dass die Entwickler mit Updates und Abwechslung immer wieder für einen Mehrwert sorgen. Besonders gut gefällt mir das Daily Guidance Deck, das schnell für positive Stimmung sorgt.

Ihr wisst nicht, wo Ihr anfangen sollt? Die Video-Tutorials in der App sind klar und einfach und leiten Euch an. Und während es auf YouTube kostenlose Klopfvideos gibt, zeichnet sich diese App dadurch aus, dass sie Euren Fortschritt verfolgt, damit Ihr konzentriert bleibt und nicht überfordert werdet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (7,99 € - 94,99 €) / Konto erforderlich: Ja

The Tapping Solution hofft, dass Ihr Eure Probleme aus Eurem Leben klopfen könnt. / © nextpit

Um die beste Erfahrung zu machen, solltet Ihr unbedingt Geld für ein Abonnement in die Hand nehmen. Es ist verständlich, dass die Erstellung von Videos und Inhalten mit erheblichem Aufwand an Zeit, Arbeit und finanziellen Mitteln verbunden ist. Es ist verständlich, dass die Erstellung von Videos und Inhalten mit erheblichem Aufwand an Zeit, Arbeit und finanziellen Mitteln verbunden ist. Aus der Perspektive der Entwickler betrachtet, erscheint es nachvollziehbar, dass nicht alle Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt werden können.

Ladet The Tapping Solution aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Zeel Walls (Android & IOS)

Wenn Ihr es liebt, das Aussehen Eures Smartphone-Wallpaper zu verändern, dann ist Zeel Walls sicher einen Blick wert. Im Mittelpunkt steht eine KI-Wallpaper-App, die täglich neue Hintergründe erstellt, sodass Ihr stets einen frischen Look auf Eurem Handy genießen könnt. Ohne auf die gewohnten, alten Fotos oder Bilder zurückgreifen zu müssen.

Das funktioniert so: Wählt ein Hintergrundbild aus, das Euch gefällt, ladet es herunter und legt es als Standard-Hintergrundbild fest. Einfacher geht's nicht! Natürlich gibt es eine große Auswahl an Kategorien und es ist so verlockend, ein paar Euro für ein Pro-Abo auszugeben, um diese zu bekommen. Alternativ könnt Ihr auch jeden Tag eine Werbung ansehen, um ein Premium-Wallpaper freizuschalten.

Falls Ihr Euch von der großen Auswahl überwältigt fühlt, könnt Ihr in der Suchleiste nach Stichwörtern für die Art von Hintergrundbild suchen, die Ihr gerne hättet. Eltern, die sich Sorgen um weniger geeignete oder gewagte Bilder machen, können beruhigt sein, denn ich habe die am häufigsten verwendeten Begriffe durchforstet, und keiner von ihnen hat ein Ergebnis geliefert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 34,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Peppt Euer Handy täglich mit neuen Wallpapers auf. / © nextpit

Wie üblich schaltet Ihr mit einem Abonnement viel mehr Hintergrundbilder frei als mit der kostenlosen Standardversion. Die Qualität sieht viel besser aus und die Auswahl ist auch viel größer. Mit Geld kann man zwar kein Glück kaufen, aber sicher kurzfristige Freude!

Ladet Zeel Walls aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Moises (Android & IOS)

Für leidenschaftliche Musiker:innen eröffnet Moises eine faszinierende neue Dimension des Musizierens. Diese innovative App nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um Gesang und Instrumente aus beliebigen Songs zu extrahieren. Dadurch ermöglicht sie es Musikbegeisterten, ihre Lieblingsstücke auf völlig neue Art zu interpretieren, zu üben und kreativ weiterzuentwickeln - ein wahres Eldorado für alle, die ihre musikalischen Fähigkeiten vertiefen und ihren künstlerischen Ausdruck erweitern möchten.

Außerdem kann sie Eure Lieblingssongs in jeder beliebigen Tonart und in der von dir gewünschten Geschwindigkeit abspielen. Es ist auch gut genug, um Gitarren-, Schlagzeug-, Klavier-, Gesangs- und Bass-Backing-Tracks zu erstellen. Wie viele talentierte Musiker sagen würden, macht Übung den Meister und diese App hilft Euch dabei, die Akkorde und Stems Eurer Musik zu meistern - dank perfekter Gitarrentabs, eines intelligenten Metronoms und eines KI-Mixers.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 € - 299,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ich höre schon lange nicht mehr auf das, was Künstler:innen singen, obwohl Englisch meine Muttersprache ist. Ihre Aussprache ist oft schwer verständlich, daher habe ich die KI-Lyriktranskription ausprobiert. Die App behauptet, Audio auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Italienisch zu unterstützen, und bei mir hat es die meiste Zeit gut funktioniert (Englisch).

Beachtet jedoch, dass diese App nicht das Allheilmittel für alle Eure Tonhöhenprobleme ist. Bei einigen Musikgenres kann es vorkommen, dass die Tonart oder die Mitte nicht immer richtig ist, was aber nicht weiter schlimm ist, da es auch für ein geschultes menschliches Ohr Abweichungen geben kann. Erwarte nur nicht, dass es perfekt ist.

Ladet Moises aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Und das war's für heute! Wir hoffen, dass Ihr nächste Woche wieder vorbeischaut, um zu sehen, was sonst noch in den Top 5 Apps der Woche zu finden ist.