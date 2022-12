Das war der Lesertest des Roborock Q7 Max+

Alle weiteren Details zur Saugleistung lest Ihr in unserem Forenthread zum Thema: Roborock Q7 Max+ | Performance & Saugleistung .

Nur bei größeren Dreckansammlungen passiert es, dass ein paar Krümel liegenblieben, da der Q7 Max+ kleine Anteile mit seiner Bürste in bereits gesaugte Bereiche schießt. Elmo und Computerpitti empfehlen bei starker Verschmutzung eine doppelte Reinigung, die sich in der App auch gleich so einstellen lässt. Auf Teppichen erhöht der Q7 Max+ automatisch die Saugleistung, um den Dreck möglichst effektiv aus den Fasern zu ziehen. Sunmande schreibt, dass "Teppichböden oftmals nicht gänzlich von Hundehaaren befreit werden" können – allerdings sei dies auch mit einem Handstaubsauger mit einiger Arbeit verbunden.

In der Smartphone-App ist es weiterhin möglich, Routinen einzurichten. Computerpitti hat hier eine total spannende Idee umgesetzt. Am Katzenklo ist ein Türsensor von Xiaomi installiert, der drei Minuten nach dem erledigten Geschäft der Katze automatisch den Roborock Q7 Max+ zum Reinigen rund um das Katzenklo losschickt. Sehr coole und smarte Idee, wie wir finden!

Auch Elmo findet das Mapping eine "Super coole Sache", denn der Roborock Q7 Max+ "richtet sich von ganz alleine ein". Auch in dunklen Ecken funktioniert der LiDAR-Sensor einwandfrei. Nur bei bodentiefen Fenstern besteht noch etwas Verbesserungbedarf. Hier sieht es auf den Karten so aus, als würde die Wohnung hier noch weitergehen – auch wenn der Saugroboter natürlich nicht durch die Scheiben fahren kann.

Positiv fällt Computerpitti auch auf, dass der Q7 Max+ nicht nur in der Roborock-App, sondern auch in der Xiaomi-App funktioniert – schließlich nutzt er bereits etliche Xiaomi-Geräte im Smarthome und damit auch die App. Das Setup selbst war extrem einfach. Nach einem Klick auf "Hinzufügen" in der App wird der Sauger direkt erkannt – "3x bestätigen und das war es schon.". Nicht nur der Roboter und die Station, sondern auch der kombinierte Staub- und Wassertank macht einen guten Eindruck. Elmo schreibt dazu: "Die Verarbeitung des Staub- und Wassertanks find ich wirklich gut. Er fühlt sich hochwertig an und lässt sich auch ohne große Mühe mit Wasser füllen. Auch das Entleeren des Staubbehälters ist wirklich einfach. Aber das lasse ich ab jetzt von der Ladestation machen."

Klar, das große Paket mit Saugroboter und Absaugstation macht erstmal Eindruck. 12 Kilogramm wiegt die große Kiste, die Saugroboter, Absaugstation und diverses Zubehör enthält. Alle drei Lesertester sind vom Design des Roborock Q7 Max+ angetan. Elmo findet das Design "schlicht und modern gehalten" und passend "so ziemlich zu jedem Wohnstil". Auch Sunmande mag das "puristisch schlichte" Design, das "mit seinen Hochglanzakzenten jedoch edel und nicht übertrieben" wirkt. Die Inbetriebnahme hat in allen drei Fällen problemlos funktioniert. Bezüglich der Station schreibt Computerpitti: "Der Aufbau war mega-einfach".

Sunmande entdeckt auch bei sauberen Böden leichte Wasserschlieren auf dem Laminat, und Teppichkanten werden leicht feucht. Leichten Optimismus gibt's für's Bad: "Die beste Reinigungsleistung der Wischfunktion erzielte der Rocky auf glatten Fließen, in unserem Beispiel, im Badezimmer." Das allgemeine Fazit lautet: Für stärkere Verschmutzungen lieber per Hand wischen, und sonst am besten selektiv festlegen, wo gereinigt werden soll. Denn in der App lassen sich No-Mop-Zonen einrichten, die der Q7 Max+ bei aktivierter Wischfunktion dann ausspart.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen tut sich der Roborock Q7 Max+ schwer. / © NextPit

Akkulaufzeit

In puncto Akkulaufzeit hat sich der Roborock Q7 Max+ bei allen drei Lesertestern sehr gut geschlagen. Die drei-Zimmer-WG auf 100 Quadratmeter von Sunmande hat der Saugroboter mit zwischen 28 und 39 Prozent Restkapazität gesaugt und gewischt. Im Test von Computerpitti waren 40 Quadratmeter entsprechend gar kein Problem – "erst saugen, dann wischen... und dann noch zweimal" – der Akku hält. Auch das Haus von Elmo konnte den Roborock-Sauger nicht in die Knie zwingen: Mit durchschnittlich mittlerer Saug- und Wischintensität war der Akku nach einem Reinigungsvorgang im Erdgeschoss noch zu rund zwei Drittel gefüllt. Sein Fazit: "Der Akku ist ein Biest!"

Interessant sind auch die Angaben bezüglich der Reinigungsgeschwindigkeit: Ob auf 100 oder auf 40 Quadratmeter - pro Quadratmeter benötigt der Q7 Max+ bei unseren Lesertestern rund eine Minute. Positiv fällt Sunmande im Test auch auf, dass die App eine zeitgesteuerte Ladung des Saugroboters erlaubt. So ist es beispielsweise bei Stromtarifen mit variablen Energiekosten möglich den Q7 Max+ dann laden zu lassen, wenn der Preis gerade niedriger ist.

Routinen

Abseits der erwähnten Tricks mit dem Katzenklo bietet der Roborock Q7 Max+ auch die Möglichkeit, "ganz normale" Reinigungsroutinen einzurichten. So könnt Ihr in der App festlegen, an welchen Wochentagen, zu welcher Zeit und welche Räume in welcher Intensität gereinigt werden sollen. Im Fünf-Personen-Haushalt mit Haustier von Computerpitti bewährt sich einmal pro Tag. Sunmande lässt seine WG dreimal pro Woche morgens saugen und wischen. Hinzu kommt eine Intensivreinigung nach dem Samstagsspaziergang mit Extra-Wischpower im Eingangsbereich sowie eine sonntägliche Intensivreinigung der Küche nach den üblichen Kochabenden.

Beim Roborock Q7 Max+ könnt Ihr ziemlich flexibel Routinen anlegen. / © NextPit

Während die Reinigungsroutinen definitiv Vorteile haben, gibt es – besonders bei Häusern – aber auch Einschränkungen. Elmo schreibt dazu: "Gerade jetzt während der Heizperiode ist es natürlich super ungünstig, wenn im ganzen Haus alle Türen offen stehen müssen, damit entsprechende Räume zugänglich sind." Und während dank der Absaugstation eine gewisse Autonomie gegeben ist, muss natürlich beim Wischen jedes Mal sichergestellt sein, dass der Wassertank gefüllt ist.

Dockingstation

Die Dockingstation will vor Benutzung montiert werden – das dafür erforderliche Werkzeug ist auf der Unterseite der Station angebracht. "Genial", findet Elmo. Er kann sich ebenso wie Computerpitti vorstellen, dass der Schmutz von sechs bis sieben Wochen in den Staubbeutel passt. Das automatische Entleeren des Staubtanks ist eine "sehr saubere Sache", so Computerpitti.

Auch Sunmande findet, dass sich die Ladestation und der Schmutzbehälter "im Sinne der Verarbeitungsqualität und der Handhabung beim Aufbau die Ladestation und der Schmutzbehälter [...] tadellos" zeigen.

Was bleibt zum Schluss noch zu sagen? Vielen Herzlichen Dank an Computerpitti, Elmo und Sunmande fürs fleißige Testen, Fotografieren, Filmen und Teilen ihrer Eindrücke im Forum!

Dieser Artikel ist Teil eine Kooperation zwischen NextPit und Roborock. Auf die redaktionelle Meinung von NextPit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.