Dinge zu sammeln macht immer Spaß – und nachdem MP3s tot sind, braucht man dazu neue Wege. Vermisst Ihr diese Zeiten, dann könnt Ihr mit Soundmap neue Songs finden und tauschen und Euch Eure ultimative Sammlung aufbauen? Wenn Ihr dann die Musik für die perfekte Party zusammen habt, könnt Ihr mit Partiful Einladungen verschicken und den Überblick über Eure Gäste behalten. Sleepytime ist nur für Android-Nutzer gedacht und hilft Euch, bessere Schlafzeiten zu planen, damit ihr erfrischt aufwacht (für die nächste Party?).

Zwei Spiele haben wir dann auch noch für Euch aufgetan: Dragon and Home ist ein niedliches Open-World-Rollenspiel, in dem Ihr verschiedene Welten durchstreift und alles erkundet, was es zu entdecken gibt. EVE Galaxy Conquest ist ein Spiel zur Eroberung der Galaxie, bei dem es auf Euren Verstand ankommt, um neue Welten zu erobern – und eine Prise Glück gehört auch dazu.

Jede hier vorgestellte App wurde von unserer Redaktion sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie frei von lästigen Mikrotransaktionen und nerviger Werbung ist.

EVE Galaxy Conquest (Android & iOS)

Habt ihr schon einmal EVE Online gespielt? Das war ein galaktisches Eroberungsspiel, und die Macher haben jetzt mit EVE Galaxy Conquest ihren Weg auf die mobile Plattform gefunden. Mit anderen Worten: Die Zeit ist reif für Euch, die Weiten der Galaxie zu erkunden, wo an jeder Ecke Gefahren lauern, aber auch lukrative Möglichkeiten. Habt Ihr das Zeug dazu, an den entscheidenden Stellen des Spiels die richtige Entscheidung zu treffen?

Das Spielprinzip ist ziemlich einfach: Errichtet einen Stützpunkt, sorgt dafür, dass Ihr genug Ressourcen hast, um ihn wachsen zu lassen, und trefft die nötigen Vorbereitungen für die Schlacht. Dann rüstet Ihr mit gesammelten Ressourcen Eure Schlachtschiffe auf, um das Gleichgewicht zu Euren Gunsten zu beeinflussen, wenn Ihr Euch in epische Schlachten mit Euren Feinden stürzt.

Ressourcenmanagement war schon immer meine Schwachstelle, und in diesem Spiel gibt es verschiedene Abzweigungen, die Ihr erkunden könnt, denn viele Wege führen nach Rom. Im wirklichen Leben bin ich eher introvertiert, und das spiegelte sich auch in meinen Entscheidungen im Spiel wider, indem ich mich von meinen Nachbarn abkapselte und sie mit Misstrauen behandelte. Natürlich gab es Zeiten, in denen sich meine Intuition als richtig erwies – aber es gab auch Momente, in denen es besser gewesen wäre, sie zu meinen Verbündeten zu machen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Das Beste an diesem Spiel ist die Multiplayer-Community, denn computergesteuerte Gegner werden nach einer Weile fad. Wenn Ihr gegen andere Menschen antretet, sind all die Schwächen und das Gute der Menschheit präsent, was dem Spiel eine zusätzliche Würze verleiht.

Ladet EVE Galaxy Conquest aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Dragon and Home (Android & iOS)

Ein Open-World-Rollenspiel, in dem es wunderschöne Landschaften zu erkunden und Dinge zu tun gibt, hat etwas für sich. Dragon and Home erinnert ein bisschen wie Harvest Moon, wenn auch in einer magischeren Umgebung. Ich spiele am liebsten alleine, aber in diesem Spiel könnt Ihr Euch mit Freunden zusammentun, um verschiedene Welten zu betreten und die dortigen Herausforderungen zu meistern.

Natürlich wird es überall entsprechende Bosse geben, die dem Spiel eine düstere Stimmung verleihen. In Anlehnung an andere RPGs stehen Euch Reittiere zur Verfügung, mit denen Ihrschneller und weiter reisen könnt, ganz zu schweigen von einer Pokemon-ähnlichen Spielemechanik, bei der Ihr Eure Reittiere liebevoll aufziehen könnt.

Wenn Ihr ein gemeinschaftsorientierter Mensch seid, warum arbeitet Ihr dann nicht mit Euren Mitspielern zusammen, um ein großes Dorf aufzubauen? Wie gesagt: Ich selbst bin eher ein Einzelgänger, deshalb bleibe ich lieber allein in meiner bescheidenen kleinen Behausung.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 149,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Die Möglichkeit, verschiedene RPG-Klassen je nach Abenteuer oder Aufgabe auszuwählen, ist ebenfalls nützlich, da Ihr nicht mehr auf einen bestimmten "Job" festgelegt seid. Wenn die Zeiten weniger stressig sind, warum nicht ein bisschen kochen, anbauen oder schneidern? Wenn Ihr für Credits im Spiel bezahlt, kommt Ihr schneller voran und erhaltet bessere Gegenstände, aber Ihr könnt das Spiel auch genießen, ohne einen einzigen Cent auszugeben.

Ladet Dragon and Home aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Soundmap - Finde deine Lieder (Android & iOS)

Musik ist Nahrung für die Seele, so heißt es zumindest. Wenn Ihr ein großer Musikfan seid, dann habt Ihr wahrscheinlich mindestens einen Musikstreamingdienst abonniert und besitzt obendrein ein Paar gute kabellose ANC-Ohrstöpsel. Genug davon – was ist mit Soundmap?

Diese App richtet sich vor allem an echte Musikfans, denn sie ermöglicht es Euch, Songs zu entdecken und Eure Traum-Musiksammlung aufzubauen, um der Welt Eure Liebe zur Musik zu zeigen. Es ist wie Pokémon Go für Musikfans. Ihr lauft mit geöffneter App herum und sammelt Lieder von nahegelegenen Drops.

Je nach Art des Liedes können diese gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, glänzend oder sogar episch sein. Diese Drops halten nicht ewig, sondern sind weg, wenn Ihr einmal aufgesammelt habt. Wie bei vielen Dingen im Leben könnt Ihr auch Eure Lieder mit anderen tauschen, indem Ihr Euch auf dem Markt umschaut. Gebt Euer bestes Angebot ab und lernt zu verhandeln! Wer weiß, vielleicht macht Ihr ja den Deal eures Lebens!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Sammelt seltene Lieder und tauscht sie – es gibt viel, was Ihr mit Soundmap machen könnt. / © nextpit

Nachdem wir diese App eine Weile genutzt haben, war es für Hardcore-Musikfans absolut sinnvoll, 20 Euro für das angebotene lebenslange Abonnement zu bezahlen. Die App lässt sich aber auch wunderbar nutzen, ohne zu bezahlen.

Ladet Soundmap-Find Your Songs aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Partiful: Lustige Partyeinladungen (Android & iOS)

Ihr seid vielleicht nicht mehr jung genug, um Partys zu feiern, als wäre es 1999, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer andere Arten von gesellschaftlichen Ereignissen geben wird, die Ihr organisiert. Babypartys, Taufen, Abschlussfeiern, Hochzeiten ... die Liste geht weiter. Anstatt nach Kartenanbietern zu suchen und altmodische Karten zu verschicken, die im Müll landen, sobald die Veranstaltung vorbei ist (oder sogar schon vorher!), warum nicht die elektronische Variante wählen? Partiful gibt auf spielerische Art und Weise den Ton an.

Zweifelsohne wird hier ein wenig KI von der App eingesetzt. Ihr gebt einfach die Parameter für eine bestimmte Veranstaltung ein, wie Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort und Kosten pro Person, und passt die Grafik entsprechend an – fertig! Oder besser gesagt, die Einladung ist gut genug, um an Eure Kontakte verschickt zu werden. Aber natürlich gibt's noch ein paar Finetuning-Möglichkeiten: In die Karte könnt Ihr auch direkt Antwortmöglichkeiten, zusätzliche Fragen und interessante Aussagen einfügen. So entsteht eine ganz persönliche Nachricht.

Mit dieser kostenlosen App könnt Ihr außerdem verfolgen, wer zugesagt hat, nach der Party Fotos teilen und die Gäste auf dem Laufenden halten, beispielsweise über Terminverschiebungen. Außerdem wird jede Art von Ungewissheit beseitigt (oder besser gesagt: reduziert), da die Gäste sehen können, wer sonst noch kommt und dann ihre Entscheidung treffen. Das ist wohl ein zweischneidiges Schwert!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Wenn Ihr gerne Parties plant, dann könnte Partiful ein wichtiger Teil Eures Feier-Arsenals werden. / © nextpit

Das kann sehr praktisch sein, wenn Ihr nicht so gut planen könnt und vor der Veranstaltung extra Besteck oder Pappteller braucht. Warum nicht einfach alle über die App auffordern, Ihr eigenes Besteck mitzubringen? Alles in allem ist Partiful eine interessante App, die am besten funktioniert, wenn Euer soziales Umfeld mit an Bord ist.

Ladet Partiful herunter: Fun Party Invites aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Sleepytime (Android)

Heutzutage leben wir in so stressigen Zeiten, dass es sehr schwierig ist, die empfohlenen acht Stunden Schlaf für eine optimale Gesundheit zu bekommen. Achtsamkeits-Apps helfen zwar dabei, einen besseren Lebensrhythmus zu finden, aber wie wäre es mit Sleepytime, einer schnörkellosen App, die direkt zur Sache kommt? Die Benutzeroberfläche ist ganz einfach und in drei verschiedene Spalten unterteilt: Aufwachen, Ins Bett gehen und Jetzt.

Wie funktioniert das? In zwei dieser Spalten, könnt Ihr die Wunsch-Zeit auswählen, zu der Ihr schlafen beziehungsweise aufwachen tun wollt. Unter "Aufwachen" kann ich zum Beispiel die Zeit auswählen, zu der ich aufwachen möchte, oder eine der voreingestellten Optionen wählen. In beiden Fällen werde ich zur Standard-Wecker-App auf meinem Handy weitergeleitet, wo der Wecker automatisch aktiviert wird und schon kann es losgehen. Natürlich muss die App die Erlaubnis haben, die Standard-Wecker-App des Handys zu manipulieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Diese App soll Euch helfen, gesündere Schlafgewohnheiten zu entwickeln. / © nextpit

Natürlich könnt Ihr die eingestellten Weckzeiten auch direkt aus Eurer Wecker-App löschen. Auch wenn es täuschend einfach erscheint, funktioniert Sleepytime, indem es die Schlafzyklen rückwärts zählt, damit Ihr die bestmögliche Schlafqualität bekommt. Die App gibt sogar die Anzahl der Minuten an, die eine durchschnittliche Person braucht, um einzuschlafen (etwa 15 Minuten).

Ladet Sleepytime aus dem Google Play Store herunter.

Damit sind wir am Ende der Top 5 Apps dieser Woche angelangt. Keine Sorge, wir sind nächste Woche mit einer weiteren Ausgabe zurück. Seid gespannt, was wir für Euch auf Lager haben!