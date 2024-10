Gerade läuft die Samsung Developer Conference und vor allem One UI 7 steht hier im Mittelpunkt. Doch abseits des großen Firmware-Updates haben die Südkoreaner auch einige Details zu weiteren Plänen abseits von Smartphones und Tablets verraten. So soll One UI ab 2025 auch auf anderen smarten Geräten, wie TVs oder Kühlschränken, Platz finden und somit einheitlicher werden.

Bevor Samsung die mobilen Geräte für sich entdeckte, galt das Unternehmen als Branchenführend im Bereich seiner Fernseher, Kühlschränke und anderen Haushaltsgeräte. Auch heute produziert der Hersteller diese noch fleißig, aber anders als die Smartphones, Tablets (Bestenliste) und Smartwatches (Bestenliste) findet sich hier ein gänzlich anderes Betriebssystem. So bekommt Ihr etwa Tizen OS bei TVs geboten, statt einer einheitlichen Android TV-Version.

Samsungs Galaxy Watch 4 war die erste Smartwatch des Unternehmens, die mit dem auf Android basierenden Wear OS lief, während die vorherigen noch Tizen OS nutzten. / © nextpit

Während der Veranstaltung und in einem aktuellen Blogpost hat Samsung nun angekündigt, dass das Unternehmen im nächsten Jahr große Pläne hat. Denn ab 2025 will der Hersteller die Firmware auf allen wichtigen Geräten auf der Ebene von One UI zusammenführen.

"Außerdem kündigte das Unternehmen an, dass es im nächsten Jahr die Software-Erlebnisse seiner wichtigsten Produktlinien - von Mobilgeräten bis hin zu Fernsehern und Haushaltsgeräten - unter dem Namen One UI zusammenführen wird. Durch ein einheitliches Produkterlebnis und die Verpflichtung zu Software-Upgrades für bis zu sieben Jahre wird Samsung seinen Kunden weiterhin Innovationen bieten." - Blogpost, Samsung

Abgesehen davon, dass Samsung die verschiedenen Softwarenamen unter demselben Banner zusammenfasst, hat das Unternehmen nicht näher erläutert, was es mit der bevorstehenden Integration meint. Es könnte aber dem Ansatz von Xiaomi bei HyperOS folgen, einem einheitlichen Ökosystem, das Funktionen und UI-Elemente in seinen Geräten gemeinsam nutzt. HyperOS ist sogar in den Elektrofahrzeugen des chinesischen Unternehmens über das Infotainmentsystem zu finden.

Im Fall von Samsung könnte es also sein, dass einige Galaxy-Funktionen und KI-Tools, die bereits aus One UI 6 bekannt sind, in Smart-TVs und Smart-Lautsprechern zum Einsatz kommen. Immerhin hat der Tech-Gigant auf der aktuellen Konferenz bereits seine Absicht bekundet, KI zur Verbesserung des Produkterlebnisses in seinen Geräten einzusetzen.

Was glaubt Ihr? Könnten wir als Nutzer von einer solchen Vereinheitlichung profitieren?