Kritische AirPlay-Schwachstellen gefunden: Was Nutzer jetzt tun sollten

AirPlay von Apple ist eine praktische Funktion in iPhones und anderen Apple-Produkten, die eine nahtlose Verbindung mit anderen Mediengeräten ermöglicht, um sie einfach zu spiegeln oder zu übertragen. Das zugrundeliegende Protokoll könnte jedoch auch ein Einfallstor für Hacker sein, um in Euer Gerät einzudringen und sich Zugang zu verschaffen. Es wurden mehrere Schwachstellen in AirPlay entdeckt, die Millionen von Apple- und Drittanbietergeräten gefährden könnten.