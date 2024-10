Die Telekom gilt laut diverser Tests als bester Mobilfunkanbieter in Deutschland. Nicht nur das Netz selbst wird oft gelobt, sondern auch der Service des Anbieters aus Bonn. Das sorgt im Marktvergleich zwar für gesalzene Preise, aber auch einem Run auf Telekom-Tarife. Die sind dafür selten wirklich reduziert. Manchmal – so wie jetzt – gibt’s aber Aktionen, mit denen der Vertragsabschluss bei der Telekom versüßt wird.

Telekom vergibt bis zu 600 Euro Cashback auf MagentaMobil-Tarife

Young-Tarife starten mit Extras und Sonder-Datenvolumen durch

Sonderaktionen sind mit MagentaEINS-Vorteil kombinierbar

MagentaMobil-Tarife mit Cashback

Für die Buchung eines regulären MagentaMobil-Tarifs direkt bei der Telekom bekommen Kunden jetzt teils massig Cashback rückerstattet. Die Höhe des Betrags richtet sich an der Wertigkeit des Tarifs und vor allem danach, ob Ihr ihn als SIM-Only-Tarif oder mit Endgerät abschließt. Dann verdoppelt sich der Cashback-Bonus nämlich. Richtig fett wird’s demnach, wenn Ihr Euch den Unlimited-Tarif direkt mit iPhone, Pixel oder Galaxy sichert (wobei das konkrete Gerät selbst keinen Einfluss auf die Cashback-Höhe hat).

Passend dazu: Die besten Smartphones im Vergleich

Los geht's beim Basic-Tarif mit 5 GB, für den Ihr 60 Euro zurückbekommt (mit Handy 120 Euro). Im MagentaMobil XL warten dann 300 respektive 600 Euro Cashback. Der Tarif kostet mit 84,95 Euro (SIM-Only, ohne Rabatte und Sondereffekte) aber auch eine gute Stange Geld. Hier sind die teilnehmenden Tarife und die jeweiligen Cashback-Boni auf einen Blick aufgelistet:

Um den Cashback-Vorteil zu erhalten, müssen sich qualifizierte Kunden nach Abschluss ihres Vertrags auf dieser Sonderseite* registrieren. Den Cashback-Bonus erhalten sie dann in den Wochen nach Antrags-Check per Überweisung aufs angegebene Girokonto. Wir reden also von echtem Cashback und nicht von einer Verrechnung mit Rechnungspositionen oder Ähnlichem.

Verpasst nicht: Weitere Deals findet Ihr in unserer Telekom-Tarifübersicht

Die genannten Preise bilden die Regulärpreise ohne mögliche Rabatte oder Sondereffekte ab. Wer schon einen Telekom-Festnetz-Tarif hat, kann hier mittels MagentaEins-Vorteil mehr herausholen und auch für Young-Kunden gelten andere Tarifkonditionen (Cashback ist hierfür nicht möglich).

Affiliate Angebot Telekom Tarife mit Cashback Bis zu 600 € Cashback auf Tarife bei der Deutschen Telekom sichern!

Young-Tarife – in den ersten 12 Monaten zahlt Ihr weniger

Habt Ihr das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet, seid also noch 27 oder jünger, könnt Ihr Euch im neuen Portfolio der Young-Tarife bei der Telekom umsehen. Hier greift zwar die Cashback-Aktion nicht. Allerdings könnt Ihr rein preislich mitunter noch mehr rausschlagen. Grundsätzlich haben die Young-Tarife erst einmal das doppelte Datenvolumen im Vergleich zu ihren „erwachsenen“ Pendants. Den Basic-Tarif gibt's dabei übrigens nicht. Den Start macht also der S-Young-Tarif mit dann 40 GB Datenvolumen. M und L bieten 80 beziehungsweise 160 GB Datenvolumen. Die Unlimited-Version bleibt natürlich, wie sie ist.

Gewusst wie: So findet Ihr den richtigen Handyvertrag

Nun zu den Aktionen: Bei allen Tarifen zahlt Ihr im ersten Jahr einen Zehner weniger pro Monat. Aber auch beim Regulärpreis sind die Young-Tarife schon 10 Euro günstiger. Heißt. Im Vergleich zu den normalen Tarifen zahlt Ihr hier 12 Monate lang sogar 20 Euro weniger pro Monat. Das ist auf die Mindestlaufzeit gerechnet dann schon besser als der Cashback-Vorteil.

Hinzu kommt dann das „neue StreamOn“. Erinnert Ihr Euch? Den seitens der EU verbotenen Tarif-Zusatz, mit dem Ihr beim Streamen über Spotify und Co. kein Datenvolumen verbraucht habt, gibt es jetzt in abgespeckter Form wieder. Der „Young Streaming Vorteil“ gibt Euch zusätzliches Datenvolumen mit, das bei Diensten wie Spotify, AppleTV+, Disney+, Netflix oder Paramount+ zunächst verbraten wird. Euer eigentliches Datenvolumen bleibt somit erst einmal unangetastet. In den Tarifen S, M und L habt Ihr somit 60, 120 und 240 GB extra pro Monat fürs Streaming-Vergnügen.

Hier die detaillierte Übersicht:

MagentaMobil S Young 40 GB, 12 Monate lang 19,95 Euro Grundgebühr (danach 29,95 Euro) Extra 60 GB Datenvolumen im Young Streaming Vorteil

MagentaMobil M Young 80 GB, 12 Monate lang 29,95 Euro Grundgebühr (danach 39,95 Euro) Extra 120 GB Datenvolumen im Young Streaming Vorteil

MagentaMobil L Young 160 GB, 12 Monate lang 39,95 Euro Grundgebühr (danach 49,95 Euro) Extra 240 GB Datenvolumen im Young Streaming Vorteil

MagentaMobil XL Young Unbegrenztes Datenvolumen, 12 Monate lang 64,95 Euro Grundgebühr (danach 74,95 Euro) Kein Extra-Datenvolumen nötig, da ohnehin unbegrenzt



Affiliate Angebot Telekom Magenta Mobil Young Tarife Für alle unter 28!

Diese Vorteile gibt's mit MagentaEINS obendrauf

Wer seinen Handyvertrag mit einem Festnetz-Tarif bei der Telekom koppelt, bekommt noch ein paar Extras. Alle genannten Tarife – Young und reguläre – sind so kombinierbar. Der beste Vorteil ist ein permanenter 5-Euro-Rabatt auf jeder Handyrechnung. Alle Tarife sind damit also nochmal günstiger.

Neu ist dazu die sogenannte „Happy Hour“. Einmal pro Tag könnt Ihr damit eine Stunde lang Datenvolumen verbrauchen, das dann nicht von Eurem eigentlichen Daten-Konto abgerechnet wird.

Wie viel Datenvolumen verbraucht Ihr so im Schnitt pro Monat? Sind die Telekom-Tarife dafür passgenau oder ist das schon übertrieben? Verratet es uns in den Kommentaren!

Hinweis: Dieser Artikel ist aus einer Kooperation zwischen nextpit und der Deutschen Telekom entstanden. Diese Zusammenarbeit hat keinerlei Einfluss auf die redaktionelle Meinung von nextpit.