Xperia 1 VII vorgestellt: Sony hört endlich auf Android-Nutzer!

Das neue Xperia 1 baut auf dem bisherigen Flaggschiff auf, anstatt es kühn zu verändern. Das Unternehmen wirbt damit, dass es die bisher größte Sony-DNA verkörpert, da das Gerät in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Bravia, Alpha und Walkman entwickelt wurde.

Klassische Xperia-Funktionen bleiben erhalten

Was das Design angeht, so bleibt die bekannte rechteckige Form mit den abgeschrägten Ecken des Metallrahmens erhalten. Allerdings gibt es einige kleinere Änderungen am Äußeren, denn es ist ein bisschen dicker und etwas kürzer, um die überarbeiteten Innereien unterzubringen. Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP68 und ist auf der Vorderseite mit Gorilla Glass Victus 2 und auf der Rückseite mit dem älteren Victus geschützt.

Es verfügt über das bekannte 6,5-Zoll-OLED-Bravia-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Full-HD+-Auflösung, aber laut Sony ist das neue Panel 20 % heller. Gleichzeitig verfügt es über den traditionellen, ungleichmäßigen und etwas dickeren Rahmen an der Ober- und Unterseite, anstatt eine Lochblende zu verwenden. In diesen Rahmen sind nach vorne gerichtete Stereolautsprecher integriert, die die tiefen und mittleren Frequenzen um 10 % verstärken sollen.

Das Sony Xperia 1 VII ist in den Farben Schwarz, Orchideenviolett und Moosgrün erhältlich. / © Sony

Es ist erwähnenswert, dass Sony den analogen 3,5-mm-Audioanschluss durch die Verwendung von Goldmaterialien für das Lötzinn verbessert, was den Übertragungsverlust beim Anschließen von Kopfhörern verringern soll. Außerdem wird der DSEE Ultimate Codec von Sony für das Upscaling auf High-Res-Audio unterstützt.

Mehr KI-Modi und eine längere Software-Politik

Die Rückseite sieht fast identisch aus, aber bei näherer Betrachtung erscheinen die Optiken der drei Hauptkameras breiter. Der 48-MP-Breitbild-Exmor-T-Sensor und der 12-MP-Exmor-RS-Telezoom-Sensor mit variablem optischem Zoom zwischen 85 mm und 170 mm (3,5x bis 7,1x) sind unverändert. Neu ist ein größerer 48 MP ultrabreiter Exmor-RS-Sensor, der jetzt ein neues und lichtstärkeres 16 mm Objektiv mit einer Blende von f/2.0 verwendet.

Sony hat das Alpha-System weiter integriert, indem es KI im Kamerasystem des Xperia 1 VII einsetzt. Die neue Funktion "AI Camera Work" passt den Bildausschnitt an und stabilisiert Videos, während "Auto Framing" das Motiv durch Zuschneiden der Videos immer in der Mitte hält. Die üblichen KI-Tools wie Echtzeit-Augenverfolgung und KI-Szenenerkennung sind ebenfalls verfügbar. Der physische Kameraauslöser ist breiter, damit du ein besseres Gefühl für die Aufnahme bekommst.

Die Bento-Box des Sony Xperia 1 VII für die Kamera / © Sony

Das Xperia 1 VII bietet außerdem Ultra-HDR-Unterstützung, eine wichtige Android-Funktion, die erstmals bei den Flaggschiff-Smartphones Samsung Galaxy und Google Pixel eingeführt wurde. Außerdem bootet das Flaggschiff-Kamerahandy mit Android 15 und erhält vier weitere große Android-OS-Upgrades und bis zu sechs Jahre lang Sicherheitsupdates, also ein Jahr länger als sein Vorgänger. Das ist ein willkommenes Upgrade für Nutzer, die das Gerät langfristig behalten wollen.

Das Xperia 1 VII läuft mit dem Snapdragon 8 Elite und ist mit bescheidenen 12 GB Arbeitsspeicher, aber erweiterbarem 256 GB On-Board-Speicher ausgestattet. Überhitzung sollte dank der eingebauten Dampfkammer kein Thema sein.

Sony behält die gleiche Akkukapazität von 5.000 mAh bei, obwohl das Gerät eine Laufzeit von 2 Tagen hat. Zu den Ladeoptionen gehören das adaptive kabelgebundene Laden mit 30 W, das kabellose Laden mit 15 W und das umgekehrte kabellose Laden.

Das Sony Xperia 1 VII ist in zwei neuen Farben erhältlich: Orchid Purple und Moss Green, zusätzlich zu Slate Black. Der Preis beträgt stolze 1.499 € in Europa und wird im Juni erscheinen.