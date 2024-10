In der neuesten Google-Gemini-App wird beim Teilen von Bildern in jeder App, einschließlich Google Fotos, jetzt die Gemini-Schaltfläche im Freigabemenü hinzugefügt. So entfällt der zusätzliche Schritt, das KI-Modell manuell zu starten und die Kamera- oder Galeriesymbole der App zu nutzen.

Wie man ein Bild über das Teilen-Menü von Android sucht

hr könnt das Bild beispielsweise in der Galerie auswählen und dann auf den "Teilen"-Button klicken, um das "Teilen-Menü" zu öffnen. Dort gibt es eine Gemini-Verknüpfung, die das Bild, das Ihr ausgewählt habt, automatisch in die Suchfunktion des KI-Modells einfügt. Anschließend könnt Ihr einen Text oder eine Aufforderung hinzufügen, um Eure Bildersuche zu spezifizieren, aber Ihr könnt die Suche auch ohne Text durchführen.

Tippt beim Betrachten eines Bildes auf die Schaltfläche "Teilen" © nextpit Wählt die Schaltfläche „Mehr“, um weitere Optionen anzuzeigen. © nextpit Wählt die Schaltfläche "Gemini", um das Bild an die KI-Modell-App anzuhängen/zu senden. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche "Senden", um die Suche zu starten. © nextpit

Abgesehen von diesem schnelleren Zugriff auf die Bildersuche könnt Ihr auch weiterhin die üblichen Schritte verwenden, um Gemini nach einem Foto zu fragen, z.B. indem ihr Gemini startet und dann "Nach diesem Bild fragen" wählt. Alternativ könnt Ihr auch direkt in der App ein Bild anhängen und zuschneiden, bevor Ihr nach Antworten sucht.

Die Bildersuche-Funktion wurde mit der neuesten Google Gemini App (v1.0.668480831) eingeführt und steht daher noch nicht allen Nutzern zur Verfügung, da Google das Feature in Wellen ausrollt.

Wenn Ihr das Tool nicht habt, könnt Ihr alternativ ChatGPT verwenden, das auch im "Teilen-Menü" unterstützt wird. Beachtet, das Zuschneiden von Bildern ist nur in der Gemini-App möglich, nicht über den Shortcut.

Nutzt Ihr das Gemini KI-Modell auf Eurem Android-Gerät? Welche Tipps könnt Ihr geben, um das Potenzial des Assistenten voll auszuschöpfen? Wir freuen uns auf Eure Vorschläge.