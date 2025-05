In der MediaMarkt-Tarifwelt findet Ihr nicht nur die aktuellsten Smartphones. Auch etwas ältere Geräte gibt es hier im Bundle mit günstigen Handyverträgen. So ist derzeit eines der wohl beliebtesten Mittelklasse-Modelle mit einem zusätzlichen Samsung-Tablet für nur 9,99 Euro pro Monat erhältlich. Warum sich das Galaxy A55 sogar mehr lohnt als das neue Samsung Galaxy A56, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.