Audi hat ein neues Elektroauto in der Pipeline. Genauer gesagt ist es in Kürze sogar schon bestellbar. Die Rede ist vom neuen Audi e-tron GT quattro. Es ist die neue Basisversion der überaus schnittigen Modellreihe, die unter der Haube viel mit dem Porsche Taycan gemeinsam hat, weil sie auf der gleichen Plattform steht.

Audi e-tron GT quattro: Sportliches E-Auto im Premium-Segment

Der Fünf-Meter-Wagen mit fast drei Metern Radstand macht die GT-Serie von Audi nach unten hin komplett. Mit Allradantrieb lassen sich stattliche 370 kW / 503 PS abrufen, was schon allein von den Zahlen her zeigt, dass hier ordentlich Power abrufbar ist. Und wenn Ihr mal richtig aufs Gas tretet (mit der sogenannten Launch Control), sind sogar 430 kW (585 PS) drin. Damit katapultiert Euch dieses E-Auto in 4,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h, verspricht Audi. Dicke 20-Zöller (optional sogar 21 Zoll) und die flache, coupéhafte Form sehen in Kombination mit dem langen Radstand ziemlich sportlich aus.

Flott geht aber auch das Aufladen über die Bühne: Der 105-kWh-Akku (davon könnt Ihr 97 kWh nutzen) zieht mit einer Ladeleistung von bis zu 320 kW neue Energie in den Speicher. Audi sagt, unter optimalen Bedingungen habt Ihr in nur zehn Minuten Strom für 285 Kilometer zusätzliche Reichweite nachgeladen. Von 10 auf 80 Prozent ist der Akku im besten Fall in 18 Minuten geladen. An der Wallbox oder einer normalen Ladesäule könnt Ihr per Wechselstrom mit bis zu 11 kW laden.

Audi e-tron GT und Porsche Taycan haben nicht nur optisch einiges gemeinsam. / © Audi AG

Mit einer Akkuladung kommt Ihr laut WLTP-Norm bis zu 622 Kilometer weit. Auf der Autobahn sind bei normaler Fahrweise aber eher so 400 bis 450 Kilometer zu erwarten. In den Kofferraum passen 405 Liter, und unter der Haube gibt's noch einen Frunk mit 77 Litern weiterem Stauraum. Alle für Euch als Fahrer wichtigen Infos sind über ein 12,3 Zoll großes Display hinter dem Lenkrad abrufbar. Aber natürlich fehlt es auch an einem horizontal ausgerichteten Touchscreen nicht. Gegen Aufpreis könnt Ihr den Audi e-tron GT quattro auch mit einer Allradlenkung bekommen. Damit flitzt der Elektro-Sportwagen noch wendiger um die Kurven. Ein Panorama-Glasdach gibt es ebenfalls optional. Es besteht aus neun Segmenten, die Ihr einzeln durchsichtig oder blickdicht schalten könnt.

Und was kostet der Spaß? Nun ja, ein Schnäppchen, das war zu erwarten, ist der Fünfsitzer nicht. Ganz im Gegenteil: Selbst als neues Basismodell müsst Ihr tief in die Tasche greifen. Mindestens 108.900 Euro müsst Ihr nämlich auf den Tisch legen, damit der Audi e-tron GT quattro euer Eigen ist. Gebaut wird der Stromer bei der Audi Sport GmbH in Neckarsulm, die Bestellbücher über die Audi-Homepage werden in Kürze geöffnet.