MediaMarkt flippt aus. Okay, das Wortspiel hätte ich mir auch verkneifen können. Allerdings bietet es die perfekte Überleitung zu einem der aktuell besten Deals rund um das Samsung Galaxy Z Flip 6. Denn das Clamshell-Smartphone bekommt Ihr in der MediaMarkt-Tarifwelt endlich wieder günstiger. In Verbindung mit einem Handyvertrag und dem Samsung Galaxy Tab A9+ zahlt Ihr jetzt so wenig, wie schon lange nicht mehr.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 6

Das beste Foldable? So gut ist das Samsung Galaxy Z Flip 6

Der südkoreanische Hersteller führt seit Jahren die Bestenlisten zu faltbaren Smartphones an. Der Grund ist dabei nicht nur die genutzte Technik, sondern vor allem die hochwertige Verarbeitung der Geräte. Allerdings drängen sich immer mehr Hersteller, wie etwa Xiaomi mit dem Mix Flip (Test) oder Honor mit seinem Magic V3 (Test), auf den Markt. Allerdings gilt die Samsung-Serie nach wie vor als äußerst beliebt bei den Foldable-Fans.

Das Galaxy Z Flip 6 wurde von Samsung aufpoliert und besitzt nun einen festen Griff und eine haltbarere Konstruktion. / © nextpit

Hierzu zählt auch das Galaxy Z Flip 6 (Test). Das Gerät bietet ein Clamshell-Design. Der innere Bildschirm misst 6,7 Zoll und bietet eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. Das Außendisplay hingegen bietet 3,4 Zoll und 60 Hz. Das Scharnier ist etwas beständiger als noch beim Vorgänger. Beim Prozessor entschied sich Samsung für einen Snapdragon 8 Gen 3 mit 12 GB LPDDR5X RAM und 256 bzw. 512 GB internem Speicher.

Günstige Alternative gefällig? nubia Flip 5G um 50 Prozent reduziert!

Diese Leistung reicht also vollkommen aus, um selbst hochwertige AAA-Titel zocken zu können. Bei der Software erwartet Euch die aktuellste Version von One UI, sowie sieben Android-Updates und sieben Jahre lang Sicherheitspatches. Die Hauptkamera löst Bilder mit 50 Megapixel auf und wird durch eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera ergänzt. Die Selfie-Cam kommt immerhin auf 10 Megapixel. Schade ist, dass der 4.000-mAh-Akku kabelgebunden nur mit 25 W, kabellos sogar nur mit 15 W, aufgeladen werden kann.

Lohnt sich das MediaMarkt-Angebot?

Bei MediaMarkt zahlt Ihr 29,99 Euro pro Monat. Hinzu kommt ein einmaliger Gerätepreis von 99 Euro, sowie 39,99 Euro in Form eines Anschlusspreises. Versandkosten fallen keine an. Dafür erhaltet Ihr nicht nur das Smartphone, sondern auch den Handytarif "o2 Mobile L". Mit diesem habt Ihr 100 GB Datenvolumen im 5G-Netz von o2, sowie eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s, zur Verfügung. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, winken zudem 100 Euro Wechselbonus. Die Details zum Angebot findet Ihr nachfolgend.

Tarif-Deal-Check Tarif o2 Mobile L Netz Telefónica (o2) Datenvolumen 100 GB + 10 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € Einmalige Gesamtkosten 138,99 € Wechselbonus 100,00 € Gesamtkosten 758,75 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 GB) – 799,00 €

Samsung Galaxy Tab A9+ – 151,04 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 7,97 € Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten, zahlt Ihr bei MediaMarkt 758,75 Euro. Im Netz kostet Euch das Foldable aktuell mindestens 799 Euro und das Samsung-Tablet ebenfalls mindestens 151,04 Euro (Ohne Marktplatz oder Drittanbieter-Angebote). Dadurch spart Ihr effektiv 7,97 Euro pro Monat, falls Ihr den Wechselbonus mitnehmt. Das Wichtigste ist jedoch, dass Ihr tatsächlich nur 29,99 Euro pro Monat von Eurem Konto abgebucht bekommt.

Vor allem in Verbindung mit dem Tablet und dem Mega-Tarif von o2 ist sowas eher selten zu finden. Könnt Ihr mit dem Tablet übrigens nichts anfangen, zeigt ein kurzer Blick auf Re-Seller-Seiten, dass Ihr noch rund 90 Euro dafür bekommt. Auf Kleinanzeigen ist es sogar noch etwas mehr. Habt Ihr das Galaxy Z Flip 6 also schon länger ins Auge gefasst, ist jetzt Eure Chance gekommen. Bedenkt allerdings, dass der Deal jederzeit enden kann – Ihr solltet Euch also besser etwas beeilen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 6

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Bundle interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu günstigeren Modellen? Lasst es uns wissen!