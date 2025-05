Kennt Ihr das? Ihr gönnt Euch neue Kopfhörer, packt sie aus, startet Euren Lieblingssong – und der Sound haut Euch irgendwie nicht um. Vielleicht seid Ihr noch auf den Klang Eurer alten Kopfhörer eingestellt oder es fehlt einfach an Bass oder Klarheit. Viele stürzen sich dann direkt auf den Equalizer, schieben wild an den Slidern rum und hoffen auf den magischen Moment. Aber mal ehrlich: Meistens ist das Ergebnis mehr Glückssache als echtes Soundtuning. Wie stark wäre es, wenn Eure Kopfhörer einfach selbst merken könnten, wie Ihr Musik hört, und dann automatisch den Sound auf Euch anpassen? Genau das will Mimi liefern – eine smarte Software, die bei einigen Kopfhörern, wie den Creative Aurvana Ace Mimi, am Start ist. Doch ist Mimi wirklich das absolute Sound-Upgrade und macht den Equalizer überflüssig? Und was können die Kopfhörer sonst noch?

Klang

Doch kommen wir zum Klang. Der ist, steckt man sich Kopfhörer in die Ohren und drückt auf Play, zunächst einmal nicht überwältigend. Das Klangbild ist damit recht ausgewogen. Und bevor wir jetzt zum Equalizer greifen und den Ton feinjustieren, lassen wir Mimi den Vortritt.

Durch Mimi-Technologie kolossaler Klang / © Blasius Kawalkowski / nextpit

Wer nicht weiß, was Mimi ist und was es macht: Mimi ist eine Technologie zur Klangpersonalisierung, die von der Berliner Firma Mimi Hearing Technologies entwickelt wurde. Sie basiert auf wissenschaftlicher Forschung im Bereich Audiologie und Psychoakustik und hat das Ziel, das Hörerlebnis individuell an das persönliche Hörvermögen jedes Nutzers anzupassen. Dazu wird zunächst das Hörprofil des Nutzers ermittelt – etwa über einen digitalen Hörtest per App – und anschließend der Klang so verarbeitet, dass Frequenzbereiche, in denen das Gehör nachgelassen hat, gezielt ausgeglichen werden.

Bei den Aurvana Ace Mimi sorgt die Mimi-Technologie dafür, dass der Klang nicht nach dem Einheitsprinzip wiedergegeben wird. Stattdessen wird das Audiosignal so angepasst, dass es optimal zu Eurem persönlichen Hörprofil passt. Das bedeutet: Frequenzen, die Ihr schlechter hört, werden verstärkt, während andere Bereiche unverändert bleiben. Dadurch werden Details und Nuancen hörbar, die sonst möglicherweise verloren gehen würden.

Die Aurvana Ace Mimi können auch mit gutem ANC punkten / © Blasius Kawalkowski / nextpit

Hat man über die Creative-App einen Mimi-Hörtest gemacht, was unbedingt in einer sehr stillen Umgebung passieren sollte, bekommt man ein individuelles Hörprofil. Das Hörerlebnis wird insgesamt persönlicher und immersiver, da der Klang individuell auf das eigene Gehör zugeschnitten ist. Und in der Praxis bedeutet das: Der Klang ist natürlich und irgendwie gut so, wie er ist. Die Software leistet hier also enorm gute Arbeit.