Android 16: Neue Dex-ähnliche Funktion für Pixel-Handys gesichtet

Samsungs DeX ist eine leistungsstarke Funktion, die in High-End-Galaxy-Telefonen zu finden ist und eine desktopähnliche Benutzeroberfläche bietet, wenn das Gerät mit einem externen Bildschirm oder Monitor verbunden ist. Google hat mit dem Pixel 8 einen einfachen und begrenzten "Mirror Mode" eingeführt. Entdeckungen in Android 16 deuten jedoch darauf hin, dass Google einen leistungsfähigeren Desktop-Modus für das Pixel und andere Android-Geräte vorbereiten könnte.

Wenn Ihr Euer Galaxy-Telefon über eine kabelgebundene USB-Verbindung an einen Monitor oder ein Display anschließt, wird ein Desktop-Modus mit Unterstützung für ein Dock und eine einfache App-Fensterverwaltung imitiert. Außerdem werden Maus und Tastatur für ein nahtloses Erlebnis unterstützt. Das Android-Pendant wurde von Android Authority entdeckt.

Dem Magazin ist es gelungen, die neue Entwicklerfunktion "Desktop-Fenster auf sekundären Displays" auf einem Pixel 8 Pro zu aktivieren und zu testen, das mit der neuesten Android-16-Beta läuft.

Nativer Desktop-Modus für Google Pixel Phones

Im Test auf einem Laptop-Monitor verwandelte das Pixel 8 Pro seine Benutzeroberfläche in eine Desktop-Umgebung, wenn es über ein USB-C-Kabel angeschlossen war. Am unteren Rand erschien eine Android-Taskleiste, in der der App-Launcher, die angehefteten Apps und die aktiven Apps integriert waren, während sich auf der rechten Seite grundlegende Navigationskürzel befanden.

Die interaktive Status- und Benachrichtigungsleiste befand sich am oberen Rand des Bildschirms und konnte durch eine Dropdown-Geste mit der Maus oder dem Trackpad erweitert werden. Diese Aktion öffnete sowohl die Schnelleinstellungen als auch die Benachrichtigungsleiste, ähnlich wie beim mobilen Android.

Bei der App-Verwaltung wird eine App in einem größenveränderbaren Fenster geöffnet, das durch Ziehen neu positioniert und neben einem anderen App-Fenster platziert werden kann, ähnlich wie Samsung DeX auf dem Handy und das integrierte DeX für Samsung Tablets.

Es sei darauf hingewiesen, dass Google mit Android 15 eine vergleichbare Fensterfunktion für Android-Tablets eingeführt hat, auch wenn es im Vergleich zur neuesten Android-16-Beta einige Einschränkungen gibt.

Da die Funktion jedoch noch nicht ganz fertig ist, wird sie voraussichtlich nicht mit Android 16 eingeführt, das auf der Google I/O 2025 vorgestellt werden soll. Das offizielle Debüt dieser Funktion könnte mit Android 16.1, wahrscheinlich im Herbst, oder möglicherweise mit Android 17 im nächsten Jahr erfolgen. Niemand weiß das genau, bevor Android 16 nicht offiziell veröffentlicht wurde.

Es wird wahrscheinlich Einschränkungen geben, welche Pixel-Geräte diese Funktion unterstützen werden. Zum Beispiel könnte ein bestimmter Tensor G Chipsatz erforderlich sein, damit der Desktop-Modus funktioniert.