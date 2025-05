Die Räder nutzen ein besonderes Klettersystem, das eine höhere Wasser- und Reinigungsbeständigkeit aufweist, wodurch der Robo nicht mehr vom Fenster rutschen soll. Das klappt auch ziemlich gut. Allerdings solltet Ihr unbedingt noch beachten, dass der Ecovacs-Roboter sich nicht für die Reinigung gebogener Fenster eignet. Auch aufgeklebte Sticker werden zum Problem. Ebenfalls problematisch sind zu kleine Scheiben oder Fenster mit irregulären Formen (wie etwa Bögen). Auch zu groß wird zum Problem, denn mehr als 4 Meter in der Länge und 2,5 Meter in der Höhe sollten die Scheiben nicht überschreiten.

Das Gesamtpaket erinnert an ein medizinisches Instrument, während der quadratische Roboter selbst über einen zusätzlichen Handgriff verfügt. Mit diesem könnt Ihr das Gerät an der Scheibe problemlos platzieren. Auf der Unterseite ist ein großes Wischpad angebracht und auf der Oberseite findet sich zudem ein abgedecktes Loch, durch das Ihr bis zu 60 ml Reinigungsflüssigkeit einfüllen könnt. Zusätzlich nutzt der smarte Fensterputzer das erste Drei-Düsen-Sprühsystem, durch das der Winbot eine feine Schicht der Lösung gleichmäßig auf den Scheiben verteilt.

So gut wischt der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni

Performance Reinigungsleistung Im Betrieb: 2.800 Pa | Maximal: 5.500 Pa Reinigungsmodi 7 App-Steuerung Nicht notwendig, aber möglich Stromversorgung Akkubetrieb | Betrieb an der Steckdose

Die Bedienung des Putzteufels ist denkbar einfach: Ihr platziert die Station möglichst nah am Fenster, schaltet sie ein, setzt den Roboter an die Scheibe und drückst den Startknopf. Eine Art eingebauter Ventilator saugt den Roboter an die Fensterscheibe – und los geht’s. Während der Reinigung bewegt er sich systematisch über das gesamte Fenster, inklusive der Kanten. In unserem Test waren die Innenfenster leicht verschmutzt, außen hatte sich durch eine Baustelle am Haus einiges an eingetrocknetem Staub angesammelt – kein Problem für den Winbot.

Per Knopfdruck saugt sich der Ecovacs Winbot W2 Pro Omni fest. / © nextpit

Die Reinigungsleistung hat uns echt beeindruckt: Selbst stark verschmutzte Fenster wurden wieder klar. Lediglich in den Ecken und auf den Rahmen blieb etwas Dreck zurück – hier hilft ein kurzes Nachwischen per Hand. Sobald der Roboter merkt, dass er das komplette Fenster bearbeitet hat, stoppt er automatisch.

Gute Leistung, geringe Lautstärke

Mit einer Lautstärke von rund 63 Dezibel arbeitet der Roboter angenehm ruhig. Für eine Fensterfläche von etwa einem Quadratmeter benötigt er gerade mal rund zwei Minuten – währenddessen könnt Ihr Euch anderen Dingen widmen. Nach ein paar Durchgängen solltet Ihr das Wischpad entweder waschen oder einfach umdrehen, da beide Seiten genutzt werden können.

Das Wischpad lässt sich beidseitig nutzen – eine regelmäßige Reinigung solltet Ihr trotzdem durchführen. / © nextpit

Wichtig zu wissen: Sehr grober Schmutz wie Vogelkot sollte vorher entfernt werden. Auch auf stark unebenen oder strukturierten Fenstern funktioniert der Roboter nicht – und über Kopf, wie bei Dachfenstern, kann er ebenfalls nicht eingesetzt werden. Dafür eignet er sich aber auch für sonstige glatte Glasflächen wie etwa Duschkabinen.

Trotz Warnhinweis in der Anleitung haben wir den Winbot auch bei leicht nassen Fenstern getestet – es hatte gerade geregnet. Der Winbot saugte sich aber dennoch problemlos fest und verrichtete seine Arbeit zuverlässig. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte den Roboter allerdings lieber nur an trockenen Tagen einsetzen.

Auch hinter einem Heizkörper hat der Winbot keine Probleme / © nextpit

Der Roboter informiert Euch per Sprachausgabe über seinen Status – und das in verschiedenen Sprachen. Zusätzlich könnt Ihr ihn per App steuern und zwischen verschiedenen Reinigungsmodi wie „Schnell“ oder „Tiefenreinigung“ wählen. Natürlich könnt Ihr hier auch den aktuellen Reinigungsstatus einsehen oder weitere Informationen abrufen. Besonders angenehm: Ihr braucht die App nicht zwingend, um das Gerät zu nutzen – kein Zwang zur Kontoerstellung, kein nerviges Setup. Die Steuerung an der Station reicht vollkommen aus.

Auch schmale Fenster sind kein Hindernis

Und selbst auf recht schmalen Fenstern (getestet haben wir den 26-Zentimeter-Roboter auch auf 32-Zentimeter-Fenstern) verrichtet der Roboter seine Arbeit mehr als gut. Hier, wo er sich nicht um die eigene Achse drehen kann, fährt er Bahnen, was ihn im Zweifel sogar effizienter werden lässt.