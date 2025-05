EcoFlow auf der Intersolar: HEMS und neues EV-Ladegerät vorgestellt

Willkommen in der neuen Ära des Energiemanagements. EcoFlow hat sein revolutionäres Home Energy Management System (HEMS) sowie den neuen EV-Charger PowerPulse 2 auf der Intersolar in München vorgestellt. Dieses System verspricht, den Weg, wie Ihr Energie verbraucht und speichert, grundlegend zu verändern.

Die Evolution der Energieoptimierung mit dem neuen HEMS von EcoFlow

Mit einer hochentwickelten KI (powered by OASIS) im Zentrum der Architektur, nimmt EcoFlow die Art und Weise, wie Energie gemanagt wird, auf eine neue Ebene. Die KI analysiert sowohl Euren individuellen Strombedarf als auch die Produktion Eurer Solaranlagen. Daraus entsteht ein maßgeschneiderter Plan, der darauf abzielt, Eure Stromkosten drastisch zu reduzieren – EcoFlow spricht von bis zu 77,6 Prozent Einsparpotenzial. Die Datenbasis für diese Optimierungen ist bereits relativ genau, mit Prognosen, die eine Treffergenauigkeit von bis zu 90 Prozent aufweisen. Langfristig dürfte sich diese Quote durch die künstliche Intelligenz sogar steigern lassen. Denn je mehr Vergleichsdaten das Programm zu Euch, Eurem Standort und dem jeweiligen Set-up auswerten kann, desto präziser werden auch die Vorhersagen werden.

Ein Ökosystem für Eure Fahrzeuge

Das neue EV-Ladergerät PowerPulse 2 lässt sich nahtlos in dem EcoFlow Ökosystem integrieren. Das Ladegerät kann in einem smarten Modus betrieben werden, der dynamische Stromtarife ausnutzt, um die optimalen Ladezeiten zu bestimmen. Es bietet außerdem die Möglichkeit, mehrere Fahrzeuge mit mehreren PowerPulse 2 gleichzeitig zu laden, dank des Multi-Charger-Modus. Das alles überwacht Ihr bequem über die EcoFlow App.

EcoFlow PowerPulse 2 ermöglicht das Laden mehrerer E-Autos zugleich / © Ecoflow

Dynamisch und vernetzt: Tarifintegration

Was EcoFlows HEMS KI besonders spannend macht, ist die Berücksichtigung von dynamischen Stromtarifen. Das System unterstützt Plattformen wie EPEX SPOT, NORDPOOL, rabot.energy, Tibber oder Octopus Energy. Insgesamt sollen 500 Anbieter dynamischer Tarife europaweit in die Datenbank einfließen. Dank dieser Integration trifft die KI intelligente Entscheidungen in Echtzeit, basierend auf aktuellen Tarifen. Ein Resultat: Weniger Abhängigkeit vom Netz und signifikante Einsparungen. Besonders effektiv wird das, wenn Ihr große Verbraucher wie Wärmepumpen oder E-Autos installiert habt. Deren Verbrauch lässt sich besonders sinnvoll zeitlich in günstige Phasen verschieben. Haushalte, die hingegen nur den Startzeitpunkt kleinerer Geräte, wie dem Start der nächsten Waschmaschinenladung, variieren können, haben dabei natürlich ein geringeres Sparpotenzial.

Vielfältige Modi für individuelle Anforderungen

PureGreen-Modus: Priorisiert Euren Eigenverbrauch mit Solarenergie. Reduziert Netzbezug und Einspeisung.

Priorisiert Euren Eigenverbrauch mit Solarenergie. Reduziert Netzbezug und Einspeisung. SmartEarning-Modus: Fokussiert auf Kosteneinsparungen durch optimale Nutzung dynamischer Stromtarife unter Berücksichtigung der Batterielebensdauer.

Fokussiert auf Kosteneinsparungen durch optimale Nutzung dynamischer Stromtarife unter Berücksichtigung der Batterielebensdauer. Benutzerdefinierter Modus: Personalisierte Empfehlungen von KI Basis Ihrer KI-Analysen.

Personalisierte Empfehlungen von KI Basis Ihrer KI-Analysen. All-in-One-App-Steuerung: Gesamtheitliche Kontrolle über die EcoFlow App.

Gesamtheitliche Kontrolle über die EcoFlow App. Interoperables Energienetzwerk: Kombiniert all Eure Energieelemente in einer Plattform, darunter auch Heizungslösungen, Smart Plugs, Wechselrichter sowie EV-Ladegeräte

Kombiniert all Eure Energieelemente in einer Plattform, darunter auch Heizungslösungen, Smart Plugs, Wechselrichter sowie EV-Ladegeräte Zuverlässige Notstromversorgung: Vorbereitender Modus für Stromausfälle oder aufkommende Unwetter.

EcoFlow HEMS ist mehr als nur ein Energiemanagement-System – es soll ein Weg sein, die Zukunft der Energie heute schon zu leben. Was bedeutet das für Euch? Eine effizientere Kontrolle über Eure Energie und spürbare Kostenvorteile, gerade wenn Ihr offene Ohren für die Technologien von morgen habt. Insbesondere in der Kombination von mehreren Energieelementen, die smart gemeinsam gesteuert werden, ist das Potenzial, Eure Kosten zu senken, groß. Dank der vielen modularen Systemelemente kann aber auch die Investition in ein kleineres Set-up zum Start sinnvoll sein, das später das Kernstück eines größeren Systems wird.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und EcoFlow. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.