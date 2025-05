Eine überarbeitete Seitenbürste, ein neuer Look der Basisstation und eine besonders für Teppiche konzipierte Saugtechnologie. Mit diesen Anpassungen versucht Ecovacs mit X9 Pro Omni die Lücke zu Roborock und Dreame weiter zu schließen. Ob das gelingt und ob es sich weiterhin um die beste Wischfunktion auf dem Markt handelt, verrät der nextpit-Test.

Für die Einrichtung benötigt Ihr die Ecovacs-Home-App. Die App ist im App Store und Google Play Store vorhanden. Unter der Haube befindet sich ein QR-Code, mit dem Ihr den Roboter zügig hinzufügen könnt. Nach einem Firmware-Update beginnt er die Arbeit, indem er sich ein Bild von Eurer Wohnung macht. Das Mapping ist präzise. Der X9 Pro Omni erkennt Hindernisse und speichert diese korrekt in der Karte.

Die Station hat ein Facelift erhalten. Der Look erinnert stark an den kürzlich von uns getesteten Ecovacs Deebot T80 Pro Omni. Im 33,8 × 45,9 × 50 cm großen Dock stecken folgende Komponenten:

Für die Funktionen des Docks gibt es ebenfalls zahlreiche Einstellungen. Ihr legt die Wassertemperatur bei der Walzenwäsche fest und könnt entscheiden, wie lange die Walze getrocknet werden soll. Ebenso legt Ihr fest, in welcher Häufigkeit die Staub aus dem Staubbehälter abgesaugt werden soll.

In den weiteren Einstellungen gibt es detailliertere Möglichkeiten, den Roboter nach eigenen Vorstellungen einzustellen. So könnt Ihr das Verhalten auf Teppichen anpassen und festlegen, ob der Sauger entlang der Bodenrichtung fahren soll. Das soll dafür sorgen, dass Untergründe wie Laminat nicht zerkratzt werden.

Ebenfalls im Startmenü sind wie üblich sämtliche Einstellungen zur Saug- und Wischleistung sowie der Navigationsart des Roboters. Ihr habt die Wahl zwischen vier Saugstufen und drei Wasserdurchflussraten. Genauso wie für den Saugroboter könnt Ihr die Funktionen der Basisstation steuern. Wenn notwendig, kann so die Walzenwäsche oder etwa die Trocknung gestartet werden.

Saug- und Wischleistung des Ecovacs Deebot X9 Pro Omni

Saug- und Wischleistung Saugkraft 16.600 Pa Navigation KI

RGB-Kamera

3D-Strukturlicht Schwellenüberwindung 2 cm Walzenanhebung 10 mm

Der Ecovacs Deebot X9 Pro Omni saugt fantastisch. Das ist mittlerweile Standard bei Ecovacs. Hier ist der Hersteller auf demselben Niveau wie Roborock und Dreame. Durch die „Blast"-Technologie (Boosted Large-Airflow Suction Technology) soll der X9 Pro Omni laut Herstellerangabe Teppich noch effizienter reinigen. Und genau das gelingt dem Roboter. Zum jetzigen Stand ist das der beste Saugroboter für Teppiche.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,8 g 98 % Sand (Fliesen) 10 g 9,7 g 97 % Sand (Teppich) 10 g 9,6 g 96 %

Nutzer werden keine verhedderten Haare in der Hauptbürste finden. Wie schon der X8 Pro Omni, eignet sich auch der X9 Pro Omni ideal für Haushalte mit Vierbeinern. Wie eingangs erwähnt gibt es eine neue Seitenbürste, in der sich nun ebenfalls keine Haare verheddern sollen. Und das funktioniert! Für gewöhnlich finden sich in den Seitenbürsten der besten Saug- und Wischroboter Haare dort. Beim X9 Pro Omni ist das nicht der Fall.

Ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass andere Hersteller die Lösung von Ecovacs bei eigenen Modellen in Zukunft adaptieren werden. Schade ist dennoch, dass es sich hierbei um keine ausfahrbare Seitenbürste handelt. Diese wirkt zwar länger als bei anderen Saugrobotern, aber richtig in die Ecken gelangt der X9 Pro Omni damit nicht.

Die Saug- und Wischleistung ist auf Top-Niveau. © nextpit

Die Wischfunktion ist weiterhin absolute Spitze. Es ist die gleiche Wischfunktion wie beim Vorgänger. Verbesserungsbedarf war hier nicht notwendig. Allerdings hatte der X8 Pro Omni im Test immer einen Sicherheitsabstand zu Kanten gelassen. Das Problem hat Ecovacs mit dem X9 Pro Omni gelöst. Das neue Modell fährt konsequent bis an Kanten. Einzig um Tischbeine lässt der Roboter weiterhin vereinzelte Flächen ungewischt.

Die Akkulaufzeit ist geringer als beim Vorgänger. Hier stehen nach 30-minütigem Saugen und Wischen noch 52 Prozent auf dem Tacho. Zum Vergleich: Beim X8 Pro Omni waren es 61 Prozent. In vielen Haushalten wird das keinen Unterschied machen. Seid Euch aber dennoch bewusst, dass es für zwei Runden auf den jeweils höchsten Reinigungsstufen nicht reichen wird, ohne einen Zwischenstopp in der Station. Für den kompletten Ladeprozess müsst Ihr drei Stunden einberechnen.

Die größte Stärke: Das Reinigen von Teppichen. © nextpit

Leider erkennt der Roboter nicht alle Hindernisse im Verlaufe des Tests. Besonders gegen Tischbeine fährt der Roboter regelmäßig. Bei neuen, im Weg befindlichen Gegenständen zeigt sich der Sauger dagegen stark. Diese werden zuverlässig erkannt und umkurvt. Im Dunkeln klappt das makellos. Für die Navigation und Hinderniserkennung sind KI, eine RGB-Kamera und ein 3D-Strukturlicht zuständig.

Wartungsarm ist er dank der funktionsreichen Dockingstation. Diese verfügt über eine Absaugfunktion und kümmert sich um die Reinigung und Trocknung der Wischwalze. Genaue Einstellungen zur Waschintensität und Länge der Trocknung findet Ihr in der Ecovacs-Home-App.