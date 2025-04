Wer nach einem Saugroboter mit erstklassiger Wischleistung sucht, wird so schnell nicht am Ecovacs Deebot T80 Omni vorbeikommen. Das neue Modell orientiert sich am kürzlich erschienenen Deebot X8 Pro Omni, der auf eine rotierende Wischwalze, statt auf herkömmliche Wischpads gesetzt hat. Auch sonst ähneln sich beide Roboter in vielen Punkten. Wo liegen also die Unterschiede und lohnt sich der Kauf des Ecovacs Deebot T80 Omni? Das findet Ihr im nextpit-Test heraus.