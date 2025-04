Jetzt das Samsung Galaxy S25 vorbestellen – so lange ist es nicht her, dass wir mit diesen Worten bei nextpit geworben haben. Einige Monate nach dem Release hat Samsung nun die Speicherupgrade-Aktion erneut ins Leben gerufen und bietet seine aktuelle Flaggschiff-Serie mit zusätzlichen Rabatten an. Am meisten spart Ihr natürlich über den Trade-In-Bonus, aber auch ohne altes Gerät bekommt Ihr einen Rabatt, zumindest dann, wenn Ihr ganz genau aufpasst.

Caggtus 2025: Was hat eine Lan-Party mit dem Galaxy S25 zu tun?

Schaut Ihr gerade im Online-Shop von Samsung vorbei, werden Euch auf der Produktseite zahlreiche Aktionen um die Ohren geworfen. Vor allem drei Sparmaßnahmen solltet Ihr hierbei Aufmerksamkeit schenken. Den Anfang macht das Speicher-Upgrade. Denn Ihr bekommt die größeren Speichervarianten gerade zum Preis der kleineren. Bedeutet, dass Ihr Euch unter anderem das Samsung Galaxy S25 mit 512 GB Flash-Speicher zum Preis der 256-GB-Version* schnappen könnt.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra mit 1-TB-Speicher gibt es gerade deutlich reduziert. / © nextpit

Als Zweites könnt Ihr von einem Trade-In-Bonus profitieren. Abhängig davon, welches alte Smartphone Ihr einsendet und vor allem welches der neuen Samsung-Geräte Euer Interesse geweckt hat, könnt Ihr somit bis zu 600 Euro zusätzlich sparen. Um den maximalen Bonus abzusahnen, bedarf es natürlich eines entsprechend aktuellen Smartphones, das Ihr einschickt. Habt Ihr nicht unbedingt vor Euer neues Google Pixel 9 Pro XL (Test) abzugeben, bekommt Ihr jetzt auch ohne Trade-In-Bonus einen Direktabzug von bis zu 100 Euro gewährt.

Dadurch sinken die Preise zwar bereits, allerdings entstehen die tatsächlich interessanten Angebote erst, wenn Ihr die dritte Aktion nutzt. Zur Feier der Caggtus in Leipzig gibt es nämlich einen Rabattcode, den Ihr nutzen könnt. Gebt Ihr "CAGGTUS25" im Warenkorb ein, werden noch einmal 15 Prozent vom Warenkorbwert gestrichen. Grund dafür ist, dass Samsung einer der Hauptsponsoren der größten Lan-Party Deutschlands ist – und selbst wenn Ihr nicht daran teilnehmt, könnt Ihr davon profitieren.

Darum lohnt sich die Samsung-Aktion

Mit allen Rabatten entstehen somit richtig gute Preise für die Smartphones. Als Beispiel nehmen wir das Samsung Galaxy S25 Ultra (Test) mit 1-TB-Gerätespeicher. Durch das Speicherupgrade zahlt Ihr 1.569 Euro, statt der ausgeschriebenen 1.809 Euro. Angenommen, Ihr habt kein Altgerät zum Einsenden, werden im Warenkorb noch einmal 100 Euro abgezogen. Nutzt Ihr nun den Code "CAGGTUS25" (Achtung: Achtet auf die Schreibweise, sonst funktioniert der Gutschein nicht), entsteht ein Endpreis von 1.248,65 Euro* für eines der aktuell besten Smartphones.

Dadurch spart Ihr satte 560,35 Euro im Vergleich zur UVP. Noch günstiger wird es natürlich, wenn Ihr ein Altgerät einschickt. Allerdings gab es die größte Speichervariante des Samsung Galaxy S25 Ultra bisher kaum günstiger*. Dieses Prinzip könnt Ihr natürlich auch auf die anderen Modelle der Flaggschiff-Serie anwenden, wodurch Ihr bei Samsung gerade richtig gute Deals zur beliebten Smartphone-Serie geboten bekommt.

Habt Ihr zudem nicht vor, das Geld auf einmal zu zahlen, bietet Euch der Hersteller auch die Möglichkeit, die Geräte über eine 0-Prozent-Finanzierung zu ergattern. Ihr solltet Euch allerdings etwas beeilen, denn die gesamte Aktion gilt nur noch bis zum 22. April. Möchtet Ihr Euch die S25-Smartphones ohne Tarif* schnappen, bekommt Ihr sie aktuell kaum günstiger.

Was haltet Ihr von der Aktion? Kauft Ihr Eure Smartphones lieber vom Hersteller oder soll es doch Amazon sein? Lasst es uns wissen!