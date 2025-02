Ecovacs geht neue, alte Wege. Die quadratische Bauform gehört der Vergangenheit an. Der Deebot X8 Pro Omni ist rund, hat aber, wie schon die Vorgänger, keinen Navigationsturm. Das Highlight ist zweifelsohne die neue Wischfunktion, die starke Ähnlichkeiten zur Funktionsweise von Akku-Wischsaugern aufweist. Im Test erfahrt Ihr, wie sich die Wischfunktion schlägt und warum Ecovacs so nah an Roborock dran ist wie nie zuvor.

Die Basisstation ist gewohnt funktionsreich. Und sie ist mit ‎59 × 38 × 40,5 cm erfreulich kompakt. Das Dock vereint eine Absaugfunktion, eine Walzenwäsche- und Trocknung sowie eine automatische Putzmittelzufuhr. Eine Reinigungslösung ist im Lieferumfang nicht enthalten. Ein Wort noch zum Design. Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni ist nur in Schwarz erhältlich. Mir persönlich gefällt der Look mit den goldenen Farbakzenten. Der Saugroboter sieht wirklich hochwertig aus. Aber – und das gehört auch zur Wahrheit dazu, ist schnell Staub auf dem Gerät sichtbar.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wischmopps hat die Walze weitere Vorteile: Laut Herstellerangabe ist der Anpressdruck auf dem Boden höher, da die Kontaktfläche kleiner ist. Der Druck der Wischwalze soll 4.000 Pa betragen. Den Anpressdruck von Wischpads gibt Ecovacs mit 500 Pa an. Abseits der Wischfunktion gibt es eine ausfahrbare Seitenbürste. Diese ermöglicht dem Roboter, in Ecken und schwer zugänglichen Flächen Dreck einzusammeln.

Selbstverständlich integriert Ecovacs KI-Funktionen in den Saug-Wischer. Am beeindruckendsten ist das „AI Intelligent Hosting“. Der X8 Pro Omni erstellt einen Reinigungsplan anhand Eurer Gewohnheiten, des Bodentyps und der Räumlichkeiten. Darüber hinaus wurde der Sprachassistent Yiko verbessert. Ihr könnt den Saugroboter per Sprachbefehl zum Putzen losschicken. Beeindruckend fand ich in der Praxis, dass auch genaue Vorgaben, wie "putze das Wohnzimmer in 10 Minuten" oder "fahr los und staubsauge unter dem Bett" fehlerfrei funktionieren.

Besonders gut gefällt mir die Funktionsvielfalt, wenn es um das Kartenmanagement geht. Hier ist der Hersteller auf Roborock- und Dreame-Niveau. Der Roboter kann entlang der Bodenverlegerichtung reinigen, was Kratzer auf dem Boden verhindern soll. Insbesondere auf Teppichen spielt die Ecovacs-Home-App ihre Stärken aus. In der App gibt es drei Einstellungen, um die Teppichreinigung auf das nächste Level zu bringen. Da wären:

So gut saugt und wischt der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni

Wie schon erwähnt, bietet die App vier Saugstufen und 50 Wasserdurchflussraten. Im ersten Moment habe ich mich gewundert, weil die „Nur Wischen“-Funktion nicht vorhanden ist. Aber das ist nicht tragisch, da ich jedem empfehle, die Wohnung erst saugen zu lassen, bevor ans Wischen gedacht werden sollte.

Saug- und Wischleistung Saugkraft 18.000 Pa Navigation LiDAR

AIVI 3D 3.0 Omni-Approach

3D-Kantensensor Schwellenüberwindung 2 cm Moppanhebung 10 mm

Die Saugleistung ist fast schon Ecovacs-typisch Spitzenklasse. Der Robo-Sauger überzeugt auf allen Untergründen. Weitaus beachtlicher ist die Tatsache, dass Ecovacs es geschafft hat, das Akku-Problem in den Griff zu bekommen. Einer der Hauptkritikgründe in nextpit-Tests zu Ecovacs-Saugrobotern war der vergleichsweise hohe Akkuverbrauch. Hier waren Saugroboter von Dreame und Roborock in der Regel deutlich vorne. Bis jetzt. Im Gerät steckt ein 6.400-mAh-Akku. Und obwohl der Hersteller die Saugleistung auf 18.000 Pa aufstockt, zeigt der X8 Pro Omni ordentlich Ausdauervermögen. Nach einer 30-minütigen Saugtour, gefolgt von einer 30-minütigen Wischeinheit, weist der Ecovacs-Saugroboter noch solide 61 Prozent Akku vor. In der Zeit, wo die Station sich um die Wartung der Walze kümmert, ist der Roboter wieder vollgeladen.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Fliesen) 10 g 10 g 100 % Sand (Teppich) 10 g 9,9 g 99 %

Ideal für Haushalte mit Vierbeinern: Die Hauptbürste setzt auf die Zero-Tangle-Technologie. Mit einfachen Worten: Es verheddern sich keine Menschen- oder Tierhaare in der Bürste. Haare werden automatisch entwirrt. Das Hauptaugenmerk soll aber auf der Wischfunktion liegen. Denn wie eingangs berichtet hat der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni eine Wischwalze. Das Wischergebnis ist wirklich erstklassig! Flecken und feuchte Unreinheiten wischt er problemlos weg. Bei eingetrockneten Flecken benötigt der Saug-Wischer weniger Durchläufe als vergleichbare Saugroboter-Modelle.

Die Saugleistung des Ecovacs-Saugroboters ist hervorragend © nextpit Der X8 Pro Omni fährt die Seitenbürste intuitiv nach außen, um die Eckenreinigung zu verbessern © nextpit Der Ecovacs Deebot X8 Pro Omni lässt besonders beim Wischen seine Muskeln spielen © nextpit Vorbild für kommende Saugroboter? Die Wischwalze hat es wirklich in sich © nextpit

In Ecken und schwer zugänglichen Stellen fährt die Wischwalze nach außen, um Kanten und Ecken bestmöglich abzudecken. Zu 100 Prozent schafft es der Roboter aber nicht, an Kanten entlang zu wischen. Es wirkt an manchen Stellen so, als wenn er einen Sicherheitsabstand zur Kante lässt. Schade, denn da hilft dann auch die erweiterbare Ausrüstung nicht viel.

So gut die Wischleistung auch ist, ist es schade, dass der Saug- und Wischroboter einen Abstand zu Kanten lässt © nextpit

Auf Teppichen wird die Wischwalze um 10 mm angehoben. Kurzflor-Teppiche werden verschont, allerdings werden Hochflorteppiche leicht befeuchtet, wenn der Sauger über diese fährt. Mein Hochflorteppich liebt diesen Trick. Erst kürzlich habe ich den Dreame X50 Ultra Complete getestet und seine Wischleistung als die beste, die ich bislang in Saugroboter-Tests gesehen habe, bezeichnet. Der X8 Pro Omni wischt besser und ist in meinen Augen die beste Wahl, wenn Ihr beim Saugroboter besonderen Wert auf die Wischleistung legt.

Die Navigation und Hinderniserkennung sind auf Top-Niveau. Im Home-Office ärgere ich bei vielen Modellen, dass die Roboter nicht in der Lage sind, Tischbeine zu erkennen und zu umfahren. Der X8 Pro Omni tut es! Neben der LiDAR-Navigation verbaut der Hersteller einen 3D-Kantensensor an der rechten vorderen Seite. Durch diesen erkennt der Sauger Kabel zuverlässig und schleift sie hinter sich her.

Die Navigation ist auf absolutem Top-Niveau © nextpit Tischbeine und Kabel erkennt der X8 Pro Omni problemlos © nextpit

Abhängig von der gewählten Einstellung fährt der Roboter zwischendurch oder spätestens nach der Putz-Tour ans Dock zurück. Dort setzen dann die Absaugfunktion und die 75-Grad-Walzenwäsche ein. Die Wischausrüstung wird im Nachgang geräuscharm mit 63 Grad heißer Luft getrocknet. Hier kommen wir zum einzigen Haken des Docks – der Wartung. Nach bereits zwei Reinigungstouren ist das Waschbrett sichtbar dreckig. Das Wartungs-Thema genießt bei diesem Modell schneller Priorität als einigen womöglich lieb ist.